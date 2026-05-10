Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Saze na nose

„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno různých parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat. Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře.“ Filip Turek, duben 2026

Víte pane, na počátku všeho bylo slovo. Slovo, co je někdy jako kámen. Kámen, co umí postavit most a spojovat lidi, kámen, co umí postavit zeď a tou ty lidi zase oddělit a těm na jedné straně pak sebrat tváře a místo jmen jim dát čísla.

Víte pane, mně bylo tehdy čtrnáct let, když jsem šla do transportu. Přišlo poštou – slovo ... nástup k transportu. A tak já šla, s maminkou, tatínkem i sestřičkou Trudou. Víte, že moje sestřička měla pak miminko? Celý jeden rok ho měla. Pouhý jeden rok měla naše malá Janinka.

Víte pane, nejprve přišla slova, untermensch – podčlověk nám říkali, veš, parazit. A tak vzali plyn na parazity, na vši. Cyklon B mu říkali. A tímhle začali deratizovat. Sebrali nám jména a tváře a začali deratizovat. Deratizovat lidi, protože pro ně jsme lidé nebyli. Maminku, tatínka, sestřičku a i tu naši malou, naši Janinku. Rok. Jeden jediný rok.

Víte pane, jistě jste to nemyslel zle. Lidé jen někdy zapomenou přemýšlet. Zkuste to prosím, nebolí to. Jen vy sám, tím přemýšlením, rozhodnete, zda vaše slovo bude tím kamenem, co lidi spojuje, nebo tím, co lidi vraždí. Když ta slova vypouštíte bez uvážení, mohl by si někdo myslet, že jste jako ONI. A čtěte pane, hodně čtěte. A nejen ty katalogové listy a brožury, co jich máte v garáži tisíce. Ono totiž pane, ono to tu všechno už jednou bylo. A začalo to ... slovem.

Anna Hyndráková, rozená Kovanicová, se narodila v pražské židovské rodině. Prošla sběrným táborem v Holešovicích, transportem do Terezína a nakonec do Osvětimi. Domů do Prahy se vrátila sama, z její nejbližší rodiny nepřežil nikdo.


Víte pane, šest měsíců v Osvětimi, pak selekce, plyn, deratizace. Tatínek zůstal s maminkou, která selekcí neprošla, nedokázal ji opustit. Od té doby nebrečím. A ještě předtím přišla ona, holka z tábora, moje kamarádka a víte, co mi řekla?

„Až ti zítra sedne na nos saze, budu to já.“

Autor: Pavel Kuchynka | neděle 10.5.2026 18:56 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Pavel Kuchynka

Poslední telegram

„Mrtví zavazují živé.“ Poslední stanice Mauthausen – o jednom falešném telegramu, pavoučí broži a jízdních kolech.

30.4.2026 v 19:16 | Karma: 10,55 | Přečteno: 281x | Diskuse | Ostatní

Pavel Kuchynka

Ocelová něha

Dívka s pánským kolem ve stínu šibenice kráčí beze strachu směrem k mozaice ocelové něhy, skryté v obrazech historie.

23.4.2026 v 7:37 | Karma: 8,96 | Přečteno: 311x | Diskuse | Ostatní

Pavel Kuchynka

Václav Havel přicházející, odcházející.

Před pěti lety odešel z našeho světa prezident Václav Havel. Před 24 lety byl zvolen prvním českým prezidentem. Milovaný i nenáviděný a tak to má být, odešel prostě člověk.

19.12.2016 v 10:09 | Karma: 18,67 | Přečteno: 440x | Diskuse | Ostatní

Pavel Kuchynka

„Císař pán je vůl“ – O hanobení prezidenta.

Palivec: „Visel tam, sraly na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a mohly by být z toho nepříjemnosti.“ Bretschneider: „Oni vám už toho císaře pána vyženou z hlavy!"

16.11.2016 v 14:31 | Karma: 33,96 | Přečteno: 2470x | Diskuse | Ostatní

Pavel Kuchynka

Díky, pane generále!

Situace panující kolem ne-udělování státních vyznamenání, staví dotčené do role oceňovaného čestného předsedy hasičského sboru z Formanova „Hoří, má panenko“.

27.10.2016 v 9:42 | Karma: 18,52 | Přečteno: 655x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/35 u Zámrsku si vyžádala stavbu mostního...
10. května 2026  12:42,  aktualizováno  18:35

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad...

Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia přes půl milionu

ilustrační snímek
10. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia víc než půl milionu korun....

Táta dirigoval a já věřil, že má kouzelnou hůlku, vzpomíná hvězdný houslista André Rieu

Král valčíků André Rieu, houslista, dirigent a skladatel
10. května 2026  18:15

Když se řekne valčík, mnoha lidem se vybaví právě André Rieu, rodák z nizozemského Maastrichtu,...

vydáno 10. května 2026  18:13

Přes dobu internetu a dalších virtuálních sítí, každá pražská část vydává svoje papírové místní...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Kuchynka

  • Počet článků 40
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1054x
Pavel, táta, manžel (někdy dobrý), introvertní cholerik :-)

musicdanny.cz

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.