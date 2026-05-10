Saze na nose
Víte pane, na počátku všeho bylo slovo. Slovo, co je někdy jako kámen. Kámen, co umí postavit most a spojovat lidi, kámen, co umí postavit zeď a tou ty lidi zase oddělit a těm na jedné straně pak sebrat tváře a místo jmen jim dát čísla.
Víte pane, mně bylo tehdy čtrnáct let, když jsem šla do transportu. Přišlo poštou – slovo ... nástup k transportu. A tak já šla, s maminkou, tatínkem i sestřičkou Trudou. Víte, že moje sestřička měla pak miminko? Celý jeden rok ho měla. Pouhý jeden rok měla naše malá Janinka.
Víte pane, nejprve přišla slova, untermensch – podčlověk nám říkali, veš, parazit. A tak vzali plyn na parazity, na vši. Cyklon B mu říkali. A tímhle začali deratizovat. Sebrali nám jména a tváře a začali deratizovat. Deratizovat lidi, protože pro ně jsme lidé nebyli. Maminku, tatínka, sestřičku a i tu naši malou, naši Janinku. Rok. Jeden jediný rok.
Víte pane, jistě jste to nemyslel zle. Lidé jen někdy zapomenou přemýšlet. Zkuste to prosím, nebolí to. Jen vy sám, tím přemýšlením, rozhodnete, zda vaše slovo bude tím kamenem, co lidi spojuje, nebo tím, co lidi vraždí. Když ta slova vypouštíte bez uvážení, mohl by si někdo myslet, že jste jako ONI. A čtěte pane, hodně čtěte. A nejen ty katalogové listy a brožury, co jich máte v garáži tisíce. Ono totiž pane, ono to tu všechno už jednou bylo. A začalo to ... slovem.
Anna Hyndráková, rozená Kovanicová, se narodila v pražské židovské rodině. Prošla sběrným táborem v Holešovicích, transportem do Terezína a nakonec do Osvětimi. Domů do Prahy se vrátila sama, z její nejbližší rodiny nepřežil nikdo.
Víte pane, šest měsíců v Osvětimi, pak selekce, plyn, deratizace. Tatínek zůstal s maminkou, která selekcí neprošla, nedokázal ji opustit. Od té doby nebrečím. A ještě předtím přišla ona, holka z tábora, moje kamarádka a víte, co mi řekla?
„Až ti zítra sedne na nos saze, budu to já.“
