Dopis s adresou Prázdno
Píšu Ti psaní na stole, cos nestihl opravit, co se pořád viklá. Proti mně ta malá, němá výčitka pod kudrnatými vlásky v nevyřčené otázce. Pořád slyším tóny klavíru, jak jsi mi na něj hrával. Ten klavír je pryč, zbylo jen prázdno a odřené parkety. Přišli pro Tebe před rokem, pod rouškou tmy. Stejná černá auta v chabém svitu pouličních lamp, stejné rány na dveře, stejný dupot těžkých bot na schodech, jako když před lety odvedli mého tátu. Jen německy nemluvili – tihle byli... naši?
Na holé podlaze svatební fotka. Vzpomínáš, jak jsme pro ni vybírali rám? Teď bude zdobit jiný domov, někdo se zastaví u výlohy vetešníka a vezme si ho domů. Domů. Domov. Co je to za domov bez Tebe.
Když Tě odvedli, přišli přátelé nabídnout pomoc. Za měsíc nás přestali zdravit, po dalším měsíci se nám vyhýbali pohledem. Dnes raději přejdou na druhý chodník přes ulici, když nás z dálky zahlédnou. Zůstali jsme sami. Proč jsi nás opustil, jak jsi mohl? Vyšší principy, pravda, čest? Ale co my?
Slza vzteku, bezmoci a stesku rozpila úhledné písmo na dopisním papíru.
Hrdlo mi sevřela ledová ruka, když ta malá, němá výčitka pod kudrnatými vlásky prolomila mlčení a upnula na mě své velké, blankytně modré oči, které má po tátovi, po Tobě.
„Táta je nepřítel? On... někoho zabil?“... blankytně modré oči, které má po tátovi čekají odpověď.
„Co tě to napadlo, broučku?“ něžně vzala malého chlapce do náruče. „Tvůj táta, on jen... nebál se jich, víš? Nebál se, tím se provinil. Je hrdina. Stejně jako dřív tvůj děda, můj tatínek, taky se jich nebál,“ konejší dítě v objetí.
„Bubáků? Já se jich někdy ještě trochu bojím. Ale až vyrostu, až budu velký jako táta, taky se nebudu bát! Budu taky hrdina?“
V blankytně modrých očích, které má po tátovi, tančí jiskry odhodlání a jí se znovu zastavil dech v mrazivém objetí zlé předtuchy.
V letech 1948–1989 bylo v Československu z politických důvodů popraveno 248 lidí, přes 4 500 jich zemřelo ve věznicích, pracovních táborech a uranových dolech a kolem čtvrt milionu lidí bylo nespravedlivě odsouzeno.
Všichni byli něčí mámy a tátové, dcery a synové, něčí lásky. Jejich blízcí byli vydáni napospas samotě, opovržení a společenské smrti.
Pavel Kuchynka
