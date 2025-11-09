Zvolíme vzpouru nebo věrnost?
Numeri 16:1-5,31-35
Není to poprvé, kdy se někdo postavil proti Mojžíšovi. Naposledy to byla jeho sestra Miriam a bratr Áron. Vzpomínáte si, jak to dopadlo?
Také jsem měl starší sestru, která mě vozila v kočárku a brala mě do svých rukou. Podobně jako Miriam, která bděla u Mojžíše plujícího v košíku po Nilu. Snadno v ní mohl vzniknout dojem, že teď nemá dostatečné postavení. Nebo že její úloha není úměrná jejím zásluhám.
Kdo tedy určuje míru zapojení člověka do správy národa, církve nebo sboru? Ten samý, kdo člověka povolává k tomu kterému úkolu. Probírám si v hlavě situace, kdy mě Pán Bůh postavil před úkoly, které jsem nečekal. Hospodin vždy dokáže překvapit.
A já se domnívám, že tak to má být. Člověk by měl být překvapen: To já, Pane? To právě mne chceš poslat tam a tam. Nebo to právě mě chceš dát ten a ten úkol? A podobně jako Mojžíš by pak měl říci: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!“ Exodus 33:15 V tom smyslu, že bez Boží přítomnosti nemá cenu se pouštět do čehokoli.
Otázkou tedy je, proč vlastně člověk touží po úkolu a postavení toho druhého? Proč není spokojen s tím co má? A proč neočekává na Hospodina, s čím ho při nejbližší příležitosti překvapí?
Hybatelem je asi nespokojenost. Člověku připadá, že není vytížen. Nebo že mu ti druzí neprokazují dost úcty.
Vtip je v tom, že zrovna o prokazování úcty k výše postaveným bych mohl spolu s Mojžíšem vyprávět. A to Mojžíš byl označen jako nejpokornější z lidí. To já určitě nejsem. A přesto jsem nikdy před tím ani potom nevyslechl tak hanlivé urážky, jako ve chvíli, kdy jsem se ujal předsednictví Společenství vlastníků jednotek našeho domu.
Je to tak, že pokud člověk neprojde vedoucím postavením, tak vidí jen ty výhody. Všímá si jen vzácných okamžiků slávy a uznání druhých. Také proto nikdy nezapomenu na milou a vzácnou chvíli požehnání během začátku mé práce v České biblické společnosti. Ale stejně tak se mi vryla vzpomínka na můj pláč během posuzování mé práce o několik měsíců později.
Chtěl jsem tím říci, že na postavení druhého není nic k závidění. V každém postavení jsou rovnoměrně rozvrstveny okamžiky k radosti a okamžiky k pláči. V tom jsou si všechna postavení zde na zemi rovna. Náš případný postup na společenském žebříčku na tom nic nezmění.
Jinými slovy: Pokud toužíme po více okamžicích radosti než smutku, tak cíle nedosáhneme úsilím o vyšší postavení, které zrovna zaujímá někdo druhý. Zjednodušeně řečeno: K lepším zítřkům se neprošlapeme po zádech svých bližních.
Je tedy nějaká cesta k větší míře radosti, která by naplnila náš život? Jako dvě nitky se na pozadí přečteného příběhu vinou životy dvou věrných služebníků – Jozue a Káleb. A zvláště Káleba se můžeme chytnout, protože on nepatřil k absolutní špičce. Nenastoupil po Mojžíšovi jako Jozue.
Kdybychom četli dále, tak bychom se nakonec v knize Jozue dočetli: Je mi osmdesát pět let, ale cítím se při síle jako když mi bylo čtyřicet. (Jozue 14:10-11)
Ve svých 65 letech se musím pousmát nad myšlenkou, že by mé tělo bylo na tom podobně. Ale co dělal Káleb tak výjimečného, že mu Hospodin požehnal silou až do pozdního věku?
Jediné, co mě napadlo, bylo to, že byl věrný. Byl věrný a nenechal se zastrašit obyvateli země zaslíbené. Důvěřoval Hospodinu více, než tomu, co na vlastní oči viděl. Dal více na Boží zaslíbení, než na myšlenky, které se mu pravděpodobně snažili vkrást do mysli.
A já se domnívám, že právě to je recept, jak se vyhnout vzpouře a dosáhnout větší míry radosti v našem životě. Každý z nás má nutně nějaké postavení. To postavení se může během života měnit. Ovšem důležité je, jak se k němu postavíme. Budeme mít v té chvíli dost na své pozici? Budeme usilovat o to, abychom svůj úkol splnili s Boží pomocí co nejlépe?
Pokud ano, můžeme se spolehnout na všechna Boží zaslíbení pro věrné služebníky – pro Kálebovce. Přeji nám, aby nás Hospodin nalezl vždy věrnými a mohl nám požehnat podle svého bohatství. Jedině pak bude náš život naplněn radostí a pokojem. Amen.
Pavel Král
S důvěrou v Boží pomoc!
Dnešní slovo je velmi vážné. Když jsem četl text od 16. do 20. kapitoly třetí knihy Mojžíšovi, tak moje mysl dostávala ránu za ranou. Je pravda, že si nevzpomínám, že bych něco z těch popisovaných skutků skutečně udělal.
Pavel Král
Co máme na srdci?
„Tak co máš na srdci?“ Tak se ptají naši přátelé, když se s nimi setkáme k rozhovoru. Třeba při kávě po shromáždění. A my jim svěříme, čím se naše mysl zabývá. Co nás tíží nebo co nám dělá radost.
Pavel Král
To je Bůh do nepohody!
Jákob na sklonku svého života nezapomněl, jak jeho dva synové povraždili muže celého města Šekem. (Genesis 34:1n) Ale tato vzpomínka mu nezabránila v tom, aby je spolu s ostatními pozval do své blízkosti. Jejich činy se mu ...
Pavel Král
Jak zaměstnat Hospodina? Aneb úvaha pro ty, kdo odešli, ale nezapomněli.
Tento příběh mi připomíná podobnou situaci v ráji. Potom, kdy Eva a Adam snědli zakázané ovoce, přichází Hospodin a ptá se Adama, proč to udělal? A jaká je odpověď? „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi ...
Pavel Král
Jde přejít od spílání k úctě k Bohu?
„Ostatní ... vzdali čest Bohu na nebesích.“ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale toto je jediné místo v knize Zjevení Janovo, kdy lidé projevili svoji úctu Bohu. Ve všech ostatních případech nešetřili projevy nepřátelství.
Pavel Král
