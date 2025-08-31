Vykopejme své hřivny!
epištoly Korintským: „Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení - jaký prospěch byste z toho měli? (1 Korintským 14:6)
1 Korintským 14:20-33
Takže abych to jen krátce zopakoval: Zjevení od Boha, poznání, prorocké slovo a naučení. Nevím jak pro vás, ale pro mne je to vysoká laťka, ke které bych se rád s Boží pomocí přiblížil.
Ale to není téma, které bych s vámi chtěl dnes probírat. Protože to jsou věci, které se obvykle týkají jen jednoho člověka. Toho, kdo zrovna káže. Není to trochu málo? Leží skutečně veškerý přínos dnešního shromáždění jen a pouze na bedrech jednoho člověka?
Snad se mnou budete souhlasit, že tomu tak není. A kupodivu stejný názor má i apoštol Pavel. Copak jsme to tu spolu četli? „Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.“
Nemyslím, že by tam byl úplný výčet všech služeb, kterými můžeme přispět a tak naplnit naši bohoslužbu. Napadá mě třeba modlitba, svědectví mezi chválami. Ale také ty méně viditelné jako umytí pohárků po večeři Páně nebo skleniček po kávě.
Pojďme si teď položit otázku. Čím mohu já přispět k dobrému průběhu našeho dnešního setkání? A rozšiřme přitom začátek i konec tohoto setkání. Začátkem nechť je náš příchod a koncem okamžik, kdy odcházíme.
Tak se naše příležitosti rozšiřují třeba o možnost rozhovoru. Někdy stačí jen naslouchat. Ale jindy je možné přidat slovo, které v té chvíli dostaneme od Boha. Protože Duch svatý je s námi v každé chvíli – nejen když bychom byli předvedeni před krále – a tento Duch má v každém okamžiku pro nás připravené to správné slovo. Slovo povzbuzení nebo napomenutí. Prostě právě to, co náš bratr nebo sestra potřebují.
Když se ale soustředíme přímo na naši bohoslužbu, tak musíme přiznat, že se odlišuje od toho, jak bohoslužbu popsal apoštol Pavel. I kdyby někdo z nás měl připravený žalm nebo chválu, nemůže ho dát k dispozici. Máme chválící skupinky, které se o chvály věrně starají. I kdyby někdo z nás měl slovo naučení, zjevení od Boha nebo by chtěl promluvit jazyky a vyložit to, nemůže, protože slovo jsme svěřili věrným služebníkům, kteří týden co týden přednášejí připravená kázání.
Jak v takové situaci můžeme obohatit průběh bohoslužby? Věřím totiž tomu, že každý obrácený a pokřtěný člověk dostal Ducha svatého a spolu s ním také i duchovní obdarování. Tak by tedy mohl tímto obdarováním sloužit k duchovnímu růstu celého našeho společenství.
Souhlasíte se mnou? Pokud ne, rád si váš pohled vyposlechnu po kázání. Teď by nás to asi rušilo v našem přemýšlení. Znovu se tedy ptám: Čím může každý z nás obohatit naši společnou bohoslužbu?
Apoštol Pavel jasně prohlašuje: „Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.“ Čili každá bohoslužba by měla mít určitý řád a neměla by se z něho vymknout. Zároveň s tím by však tento řád neměl bránit tomu, aby každý z nás mohl přispět tím, co mu Pán Bůh svěřil. Neměl by bránit tomu, aby každý z nás mohl obohatit tuto bohoslužbu o to, co mu Hospodin dal právě pro tento účel. A tím účelem je obohacení bohoslužby pro duchovní růst našeho společenství.
Jak toho ale dosáhnout? Jak umožnit každému z nás, aby se bohoslužby aktivně účastnil? Myslím, že tu máme úžasnou věc. Mám na mysli tu část bohoslužby, která se nazývá oznámení. Dosud jsem se na tuto část díval s despektem a nejraději bych ji odsunul někam daleko na okraj. Aby moc nerušila. Ale právě v sobotu jsem objevil, jak je právě v této době důležitá. Protože co brání tomu, aby kdokoli z nás během oznámení vyslovil to, co mu Hospodin svěřil? Možná že by mohl někdo i něco zazpívat.
Prostě mi došlo, že náš bohoslužebný řád nás nijak nesvazuje. Nebrání tomu, abychom přinesli bratřím a sestrám to, co je povzbudí. Proto se těším na to, jestli příště dostane někdo z vás odvahu a oznámí nám, jak k němu Pán Bůh promluvil a co mu pro nás všechny svěřil. Bude-li to slovo od našeho Pána, přinese svůj užitek. Proto vykopejme své hřivny z jejich úkrytu a dejme je k dispozici. Díky tomu přijme požehnání nejen naše společenství, ale také každý odvážný služebník. Vždyť víte, že i ta nejmenší služba nepřijde o svou odměnu.
Dnešní uvažování bylo o každém z nás. Jsme totiž nejen Bohem milovaní, ale také stejným Bohem obdarovaní. A pokud si toto obdarování necháváme jen sami pro sebe, bude to našemu společenství chybět. A také já nebo ty přijdeme o požehnání a radost, kterou služba druhým přináší. Buďme tedy odvážní a hotoví ke každé službě, kterou nám Hospodin připraví. Amen.
Pavel Král
