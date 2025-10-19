To je Bůh do nepohody!
nelíbili, ale nepřestal je mít rád. To je něco, co se budu stále od Jákoba učit.
Genesis 49:5-7
V Jákobově požehnání, které se prolíná s prorockým viděním, se mají oba synové a jejich potomci rozptýlit mezi ostatní. Jejich místa měli zřejmě zaujmout oba Josefovi synové – Efraim a Manasses.
My víme, jak to dopadlo ve skutečnosti. Pokolení Šimeona zůstalo samostatným kmenem s podílem na zemi zaslíbené. Ale Lévi? Copak se to stalo s tímto pokolení? Hospodin naplnil proroctví jeho otce Jákoba podivuhodným způsobem.
Protože kdo by si vybral jako kněze s přímým přístupem do svatyně svatých potomka člověka, který se účastnil povraždění mužů celého města? Kain zabil svého bratra, ale Lévi spolu se Šimeónem celý zástup mužů. Jak mohl takový člověk, jako Lévi, nebo přesněji jeho rodina, získat Hospodinovu důvěru a díky ní přistupovat do nejtěsnější blízkosti Pána Boha. A nejen to. Jak mohlo takové pokolení přinášet oběti za hřích celého Izraele?
Zdá se vám to také divné jako mě? Uvědomil jsem si, jak celou bibli provází podobné příklady Božího jednání. Hospodin si zvolí člověka, který podle lidského hlediska neměl dostat šanci.
Podívejme se třeba na Mojžíše. Jak projevil svoji touhu pomoci svému národu? Zabil Egypťana. A takového člověka Hospodin později povolal k tomu, aby Izrael vyvedl ze země egyptské.
Nebo si vzpomeňme na Šavla. Nejprve hlídá oděv těm, kteří kamenují Štěpána, později sám vyráží na lov Kristovců, aby nakonec vyrazil do Damašku se stejným úmyslem. A právě takového člověka si Pán Ježíš zvolil, aby se stal misionářem pohanů.
Z toho mi vyplývá, že člověk dle Božího pohledu není tím, co dělá. Naše činy nás neurčují. I ten nejlepší z nás, se může takzvaně utnout. Co je tedy člověk z Boží perspektivy?
To první, co mě napadá je Boží stvoření. Člověk byl stvořen Božíma rukama. A proč? Aby byl Božím obrazem. Aby naplnil zemi. Aby z něho měl Stvořitel radost.
A co se to s člověkem stalo? Rozhodl se, že bude sám rozhodovat o tom, jaký obraz z něho bude. Co bude sám sebou vyjadřovat. Jak bude působit na své okolí. A jaké cíle si stanoví.
A jak takové lidské úsilí většinou skončilo? Jednou potopou. Podruhé zmatením jazyků. Není tu nic, na co by měl být člověk hrdý: Toho jsem dosáhl a to po mně zůstane.
Možná že si pak ve svém nitru řekl: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. A když nemohu ničeho dosáhnout, tak budu alespoň „házet klacky druhým pod nohy.“ To proto, aby zabránil druhým dosáhnout cíle. Možná dokonce aby zabránil Pánu Bohu, aby dosáhl cíle, který pro druhého člověka připravil.
Tak to vidím na Josefových bratřích. Nejprve přišly prorocké sny o snopech a nebeských tělesech, které se klaněly. Pak přišel příslovečný klacek v podobě prodeje do otroctví.
Moc se mi líbí to, jak tuto věc hodnotil po letech sám Josef: „Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.“ Genesis 50:19-20
„Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro“ To je asi základní myšlenka, kterou bych si rád spolu s vámi odnesl z dnešního přemýšlení. Pán Bůh s každým z nás zamýšlí dobro. A žádný zlý lidský úmysl mu nezabrání, aby to dobro do našeho života skutečně přivedl.
V případě Josefa to tak dost dlouho vůbec nevypadalo. Ale i v otroctví nebo ve vězení byl s Josefem Hospodin. Viděl to on sám a viděli to také jeho šéfové. Proto mu také svěřili do správy vše, co měli. Přinášelo jim to velký užitek. A nakonec přišel Pánem Bohem zamýšlený vrchol. Josef se stal pánem celé ho Egypta.
Tak asi každý nemá před sebou podobně zářnou kariéru. Ale předpokládám, že každý prochází občas velmi nepříjemnými věcmi. Pokud by si mohl vybrat, tak by se jim vyhnul. Možná, že si přitom řekne: „Tak tohle je to dobro, které mi připravil Hospodin?“
Věřím, že takové situace jsou zkouškou naší důvěry. O některých ženách nebo mužích se říká: To je muž či žena do nepohody. A neznamená to, že s nimi člověk bude prožívat jednu nepohodu za druhou. Ale, že když už se nějaká nepohoda dostaví, tak se ukáže ryzí charakter takových lidí, kteří se žádné nesnáze nezaleknou, ale naopak zůstanou při nás jako věrní přátelé.
Proto se odvážím napsat: „Náš Bůh je Bohem do nepohody.“ Tak to prožil Josef. Ani v otroctví, ani ve vězení ho Bůh neopustil. Byl s ním. Nesl spolu s ním všechno trápení. A žehnal – dával zdar každému Josefovu kroku a činu.
Myslím, že právě takového Boha právě dnes potřebujeme – Boha do nepohody. Ať už procházíme čímkoli. Ať už nás život zavane kamkoli. Vždy můžeme počítat s tím, že Hospodin stojí vedle nás. A pokud mu nepřestaneme důvěřovat, vším nás provede a přes nepřízeň nebo dokonce nepřátelství způsobí svým požehnáním to, že zdárně dokončíme dílo, ke kterému nás povolal a dal nám k tomu i potřebné schopnosti. Amen.
Pavel Král
Jak zaměstnat Hospodina? Aneb úvaha pro ty, kdo odešli, ale nezapomněli.
Tento příběh mi připomíná podobnou situaci v ráji. Potom, kdy Eva a Adam snědli zakázané ovoce, přichází Hospodin a ptá se Adama, proč to udělal? A jaká je odpověď? „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi ...
Pavel Král
Jde přejít od spílání k úctě k Bohu?
„Ostatní ... vzdali čest Bohu na nebesích.“ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale toto je jediné místo v knize Zjevení Janovo, kdy lidé projevili svoji úctu Bohu. Ve všech ostatních případech nešetřili projevy nepřátelství.
Pavel Král
Můžeme se vyhnout léčkám?
Když porovnáme desátý verš z první kapitoly Janovy epištoly: „Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ s osmnáctým veršem kapitoly páté téže epištoly: „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, ...
Pavel Král
Jde odolat nutkání?
Slovo z patnáctého verše čtvrté kapitoly epištoly Židům jsem četl a slyšel už mnohokrát. Mám na mysli: „vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ Ale dnes to na mne dopadlo jako kladivo: ...
Pavel Král
Vykopejme své hřivny!
Když jsem si četl a uvažoval o posledních kapitolách epištoly Korintským, tak mě nejprve zaujalo to, co má obsahovat správné kázání. Jestlipak víte, co to má být? Apoštol Pavel to zmínil v šestém verši čtrnácté kapitoly ...
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videopříspěvku...
Kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí muže v Zábřehu
Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění...
Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil
Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne....
Diadém i brož. Zloději ukradli z Louvre vzácné šperky, muzeum zavřelo
Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 265
- Celková karma 4,15
- Průměrná čtenost 127x