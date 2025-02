Slova, která nepadají na zem

„… nic z Hospodinova slova … nepadlo na zem … Hospodin vykonal, o čem mluvil skrze svého služebníka Elijáše.“ Kdo může říci něco podobného o svých vlastních slovech? Kolik už jsem toho prohlásil? Kolik slibů jsem již vyslovil? ...

2 Královská 9:1-13

1 Královská 19:12-17

2 Královská 10:10

A teď ve svém věku si kladu otázku: A splnil jsi alespoň něco z toho všeho?

Vytanulo mi na mysli podobné vyjádření o jedné biblické postavě. Zaujalo mě to už tehdy, když jsem to četl. A teď jsem si na to vzpomněl. Víte, na koho myslím? „Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.“ 1 Samuelova 3:19

Vidíte!? Jak vzácným mužem byl Samuel! Nevedl žádné lehkovážné řeči. Jeho slova měla váhu. Měla dopad. Nebyla to jen slupka, ale uvnitř bylo pravdivé jádro. Jak bych si toto přál i sám pro sebe a také pro každého z vás!

Ale jak by něco takového bylo možné? Copak člověk sám může zaručit, aby to co vysloví a co tedy slíbí, se také stalo?

V čem tkví tajemství Hospodina, Stvořitele nebe a země, asi každý tušíme. Ale v čem bylo tajemství Samuele? Byl to člověk z masa a kostí jako my. Jak to, že v jeho slovu byla taková moc?

Vzpomínám si, že ještě o jednom člověku říkali lidé něco podobného. V kraličtině to myšlené novozákonní slovo znělo takto: „Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci.“ Matouš 7:29 Už asi víte, na koho myslím. Toto slovo bylo řečeno o Pánu Ježíši Kristu.

Co mají Samuel a Boží Syn společného? Oba byli prvními syny své matky. Oba byli mimořádným darem od Pána Boha. A oba měli velice blízký vztah ke svému nebeskému Otci. V případě Samuele to byl rozhovor o Božích plánech pro rodinu kněze Elího. V případě Pána Ježíše to byl rozhovor s duchovními autoritami, který před rodiči obhajoval: „Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Lukáš 2:49

A tady se dostáváme k jádru věci. Ke zdroji slov, která nepadají na zem. Od koho může člověk získat taková slova? Slova, která nejsou samá slupka a prázdnota. Jak asi už tušíte, tak jediným takový zdrojem je ten, jehož každé slovo je pravdivé a mocné.

Slovy učedníka Petra: „Pane, k komu půjdeme? A ty slova věčného života máš.“ Jan 6:68 Jinými slovy: Ty máš slova, která jsou nejen pravdivá, ale také naplněná mocí. Mocí, která pak stačí k tomu, aby se stala skutečností. Na taková slova se pak člověk může spolehnout. O taková slova se může opřít. A o taková slova se může bez obav podělit, protože jsou jako skála, která se nepohne.

Uvědomil jsem si, že právě to chci. Chci získat a sdílet slova, která učiní to, k čemu byla vyřčena. Povzbuzení tomu, kdo potřebuje povzbudit. Napomenutí tomu, kdo potřebuje napomenout. A záchranu tomu, kdo potřebuje zachránit.

Co tedy já vlastně potřebuji? Potřebuji vědět, že svůj život neprožívám marně. Že všechno, na co myslím, co říkám a co dělám, má smysl. Že je to dobré a jednou to bude oceněno.

A jak bude tato moje potřeba naplněna? Jak jinak, než slovem od Hospodina. Vždyť co dobrého mohu vyslovit, když to nebude z dobrého zdroje? A my už z vlastní zkušenosti víme, jak je kvalita zdroje informací důležitá. Jak je důležitá pravdivost informací. A právě pravdivé informace nám každému nabízí Hospodin. A jako bonus k nim přidává svoji pomoc, která je pro nás vždy připravena.

Díky tomu pak moje i vaše slova nepadnou na zem. To proto, že za nimi bude stát Ten, který nám je svěřil. A který také bude za nimi stát celou svou mocí. Právě to chci prožívat ve zbytku svého života. Kéž umím naslouchat Hospodinu. A ať se nebojím sdílet slovo, za kterým stojí Jeho moc. A to bych přál i každému z vás. Amen.