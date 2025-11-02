S důvěrou v Boží pomoc!
Ale jak jsme četli v Novém Zákoně, tak stačí chtivý pohled. Stačí, když se takový skutek odehraje v srdci člověka. A z pohledu Pána Ježíše je to stejné, jako kdyby byl skutečně vykonán.
Genesis 2:22-24
Leviticus 18:1-6
Matouš 5:27-28
Teď nebudu dělat anketu mezi vámi. Ale na tuto otázku si každý odpovězte sám pro sebe. Už jsem někdy chtivě pohlédl? Už jsem dovolil svým představám, aby v mé mysli vykonali to, čeho bych se nikdy ve skutečnosti nedopustil?
Přitom oči nebo mysl patří mezi dobré Boží dary. Lidská mysl jako výtvor Božích rukou je úžasný nástroj. Kolik dobrých záměrů bylo díky ní nejprve naplánováno a pak také uskutečněno. Namátkou připomenu evangelizační cesty apoštola Pavla. Nebo praktická misie matky Terezy. Jistě byste každý přišel na nějaký příklad dobrého použití lidské mysli.
Ale jak jsem zmínil i lidská mysl je pouhým nástrojem. A je odpovědností člověka, na co ji použije. Dá se použít k dobrému i ke zlému. A ovoce každé úvahy nebo činu na sebe nenechá dlouho čekat.
Nechci se soustředit na lidská selhání tak, jak je popisují zmíněné kapitoly třetí knihy Mojžíšovi. Spíše by mě zajímalo to, jak se takový selháním vyhnout? A je to vůbec možné? Může člověk se svou myslí odolat a nepodlehnout myšlenkám, které na první pohled vypadají velice lákavě, ovšem jejich konce jsou neblahé?
Když Boží slovo připomíná ďábla, který kolem člověka obchází jako lev řvoucí hledající koho by pohltil (1 Petrův 5:8), rozumím tomu jako snaze proniknout do lidské mysli. Lidskou mysl si pak představuji jako pevnost, která by měla podobným útokům odolat.
V epištolách čteme o duchovní zbroji. Myslím, že je tam také zmíněn štít víry, kterým můžeme odrazit šípy toho zlého. Ale co když se nám ten šíp nepodaří odrazit? Pak je naše nitro zraněné. Došlo totiž k průniku, za kterým se hrne další útočná vlna.
Prožili jste něco podobného? Já jsem to prožil tento pátek. Nejprve jsem si díky emailu připomněl, jak mi někdo kdysi ublížil. Ale hned za tím přišla vzpomínka, že i já jsem tehdy pochybil a nechoval jsem se jako svatý.
Chovat se jako svatý! Není právě tohle Hospodinovým požadavkem? „Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.“ (Leviticus 20:26)
Ale jak dostát takovému požadavku? Jak se stát a zůstat svatým? Jak odolat všem lákavým myšlenkám a nepustit je do své mysli? Opět se zeptám: Je něco takového vůbec možné? Nebo musí být naše mysl jen hříčkou vnější myšlenek?
S nadějí říkám, že nemusí. A proč si to vůbec dovolím říci? Protože, jak vás asi napadne, na to nejsme sami.
Co k tomu říká apoštol Pavel? „Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte.“ (Galatským 5:16) Je to tak prosté a přesto tak obtížné. Kladu si tedy sám sobě otázku: Proč, Pavle, nechodíš každou vteřinu Duchem? Protože kdybys jím chodil, tak bys na tohle, tohle a tohle vůbec nepomyslel. Tak bys přece svému zraku nedovolil, aby ulpěl na něčem takovém, po čem jsi pak začal toužit.
V čem je tedy zakopán ten příslovečný pes? Co se to děje se mnou a zřejmě i s celým Božím lidem, že tak snadno popustí uzdu své představivosti, která pak ovládne jeho mysl?
Pán Ježíš řekl Petrovi: „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; …“ (Lukáš 22:32) Jestliže se takové nebezpečí nevyhnulo ani takovému sloupu církve, jakým byl apoštol Petr, tím spíše zasáhne i každého z nás.
Apoštol Pavel ve své epištole píše: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ (Židům 4:15)
„Soucit s našimi slabostmi“ – právě tak přistupuje Pán Ježíš k našim selháním – se soucitem. A jestliže tak přistupuje Boží Syn, tím spíše bychom k tomu měli přistupovat i my sami. A to jak k selháním svých bližních tak i ke svému vlastnímu selhání. Zdaleka se přitom vyhněme postoji Kaina, který říká: „Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.“ (Genesis 4:13)
Takže co teď? Může vůbec někdy nastat situace, kdy o sobě budeme moci prohlásit, tak teď jsme konečně svatí? Teď už odoláme každé lákavé myšlence a nedovolíme, aby se uhnízdila v našem nitru.
Obávám se, že to se stane až v nebi. Tam už totiž na nás nebudou útočit žádné takové myšlenky, protože bude odstraněn jejich zdroj. Ale co dnes a tady?
Nezbude nám nic jiného, než se postavit takovým myšlenkám podobně jako sestaví k budoucímu životu ve víře ti, kteří nově vstupují do církve ve svém slibu: „S důvěrou v Boží pomoc slibuji.“
„S důvěrou v Boží pomoc!“ Právě této Boží pomoci se chci spolu s vámi pevně držet. Protože pevně sevřen v Božích rukou mohu obstát a odolat každému útoku toho zlého. A pokud přece jen neobstojím, tak ani v tom případě nezůstanu osamocen. Opřu se totiž o povzbuzující slovo apoštola Jana: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1 Janův 1:9) Amen.
Pavel Král
Co máme na srdci?
„Tak co máš na srdci?“ Tak se ptají naši přátelé, když se s nimi setkáme k rozhovoru. Třeba při kávě po shromáždění. A my jim svěříme, čím se naše mysl zabývá. Co nás tíží nebo co nám dělá radost.
Pavel Král
To je Bůh do nepohody!
Jákob na sklonku svého života nezapomněl, jak jeho dva synové povraždili muže celého města Šekem. (Genesis 34:1n) Ale tato vzpomínka mu nezabránila v tom, aby je spolu s ostatními pozval do své blízkosti. Jejich činy se mu ...
Pavel Král
Jak zaměstnat Hospodina? Aneb úvaha pro ty, kdo odešli, ale nezapomněli.
Tento příběh mi připomíná podobnou situaci v ráji. Potom, kdy Eva a Adam snědli zakázané ovoce, přichází Hospodin a ptá se Adama, proč to udělal? A jaká je odpověď? „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi ...
Pavel Král
Jde přejít od spílání k úctě k Bohu?
„Ostatní ... vzdali čest Bohu na nebesích.“ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale toto je jediné místo v knize Zjevení Janovo, kdy lidé projevili svoji úctu Bohu. Ve všech ostatních případech nešetřili projevy nepřátelství.
Pavel Král
Můžeme se vyhnout léčkám?
Když porovnáme desátý verš z první kapitoly Janovy epištoly: „Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ s osmnáctým veršem kapitoly páté téže epištoly: „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, ...
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Školy odmítají epileptiky. Učitelé mají strach, že dítěti při záchvatu nepomohou
Rodiče dětí s epilepsií mívají problém dostat je do běžné školy. Učitelé se bojí, že při záchvatech...
Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra
Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to...
Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra
V neděli se v pořadu Otázky Václava Moravce potkali předseda ČMKOS Josef Středula, exministr...
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...
Prodej zahrady, 470 m2, OV, Beroun, ul. U Ptáku
U Ptáku, Beroun - Beroun-Město
2 150 000 Kč
- Počet článků 267
- Celková karma 4,08
- Průměrná čtenost 126x