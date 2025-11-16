Proč brát ohledy na své nejbližší?
Deuteronomium 9:11-14
Deuteronomium 10:14-15
Přemýšlel jsem o tom, na koho já beru ohled? A měl bych brát na někoho ohled? Protože když někomu sdělím svůj plán, tak riskuji, že se mnou nebude souhlasit a postaví se proti němu.
Osobně znám tyhle obavy. A tak se mi stalo, že jsem blízké osobě nic neřekl nebo jsem jí řekl jenom část svého plánu. Jenom abych nevzbudil nejprve obavy a pak třeba i nesouhlas s mým záměrem.
A právě takový nesouhlas Hospodin riskoval, když Mojžíšovi svůj záměr předem prozrazuje: „Nech mě, já je vyhladím …“ Proč to udělal?
Odpověď na tuto otázku můžeme najít ve vlastním jednání. Protože komu o svých plánech řekneme nejdřív? Komu je prozradíme ještě ve chvíli, kdy jsou velice křehké a stačilo by málo, aby je někdo nepřejícný snadno rozbil na prach?
No přece tomu, komu důvěřujeme. A komu důvěřujeme nejvíc? Těm, které máme rádi. A myslíme si, že také oni mají rádi nás. Vůči milovaným a milujícím se odvážím jít do rizika, že nám nebudou tleskat nebo že se dokonce proti nám postaví.
Velice podobně jednal i Hospodin. Protože co je napsané v druhém biblickém textu, který jsme si připomněli? „Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo …“
Hospodin přilnul také k Mojžíšovi a zamiloval si ho. To je ten důvod, proč na něj bral ohled, jak jsme četli před tím.
A Mojžíš není jediný, na kterého bral Pán Bůh ohled. Vzpomeňme na Abrahama, který přemlouval Hospodina, aby pro malou část spravedlivých nezahubil Sodomu. A také tomuto zápasu předcházela úvaha: „Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit?“ (Genesis 18:17) Jinými slovy: Mám ho postavit před hotovou věc? Nebo mám riskovat, že mu bude líto tak velkého města a bude mne přemlouvat, abych od svého záměru upustil?
Jak snadno člověk přistupuje k ohledům na druhé jako ke komplikacím. Jak by bylo všechno jednoduché, kdyby člověk nemusel brát ohled. Kdyby se mohl chovat bezohledně a prošlo by mu to.
Tak někdy jednají vládci – v moci postavení. Mají dobrý záměr. A tak si řeknou: Proč bychom měli své bližní o svém záměru přesvědčovat? Je to pro ně přece dobré. Nebo i to nepříjemné je naprosto nezbytné. Tak to prostě prosadíme silou a ostatní se s tím musí nějak vyrovnat. Snad to nakonec pochopí.
Pán Bůh také umí člověka zaskočit. Vzpomeňme na Jóba. Rána přicházela za ranou. A nikdo se s Jóbem nebavil, jestli to chce nebo ne.
Vzpomínám si také na podobenství Pána Ježíše. Mám na mysli příběh o zloději, který přichází v noci. Kdyby hospodář věděl, kdy přijde, tak by si dal budíka a připravil by se na něj. Ale protože to neví, musí být stále připraven na přepadení.
Tohle je ale o zkoušce, o testu nás samých. Kdežto my mluvíme o záměrech a plánech, které se týkají někoho jiného. V případě Mojžíše jde o národ Izraelský a v případě Abrahama o město Sodoma.
V takovém případě jsme Božími spolupracovníky. A Hospodin své služebníky neobchází. Nejedná za jejich zády. Ale právě naopak jim předem svůj záměr oznámí s tím rizikem, že budou proti. Že budou zápasit o změnu Božího rozhodnutí.
Proč tak usilovně přemlouvali Mojžíš a Abraham Hospodina, aby to zlé, které se rozhodl učinit, neudělal? Ze stejného důvodu, proč jim svůj záměr Pán Bůh vůbec prozradil. Hospodin přilnul K Mojžíšovi a nejen k němu. A odvážím se tvrdit, že i Abrahama Pán Bůh miloval. Vždyť ho povolal z daleké země a svěřil mu tolik zaslíbení. A také Mojžíš miloval své bratry a sestry. Stejně i Abraham miloval svého synovce Lota.
Proto si myslím, že přilnutí jde v ruku v ruce s ohledem spolu s odvahou svěřit své plány. Koho máme rádi, tomu také důvěřujeme a nebojíme se mu svěřit.
Dnes tedy vidím dvě výzvy. První je, že díky Boží lásce k nám se nemusíme ostýchat bojovat za své bližní. Přemlouvat Hospodina, aby na ně nedopadla jeho trestající ruka, i když by si to plně zasloužili. A naopak můžeme vybízet Pána Boha, aby to s nimi zkusil ještě jednou a od začátku.
Ta druhá výzva jde více na tělo. Jde totiž o to, abychom se také my nebáli svěřit své plány svým blízkým. A to právě ty, které bychom si moc přáli uskutečnit. S tím rizikem, že se jim náš skvělý plán nebude líbit a postaví se proti němu. On totiž ve skutečnosti nemusí být tak úžasný, jak si myslíme. A navíc pokoj v domě má vždy větší hodnotu než radost ze silou dosaženého cíle. Amen.
Pavel Král
Zvolíme vzpouru nebo věrnost?
Lévijci vykonávali službu při Hospodinově příbytku. Mojžíš se k nim tedy jako ke služebníkům obrací slovy: „Je vám to málo?“ A pokračuje: „A vy se domáháte i kněžského úřadu.“
Pavel Král
S důvěrou v Boží pomoc!
Dnešní slovo je velmi vážné. Když jsem četl text od 16. do 20. kapitoly třetí knihy Mojžíšovi, tak moje mysl dostávala ránu za ranou. Je pravda, že si nevzpomínám, že bych něco z těch popisovaných skutků skutečně udělal.
Pavel Král
Co máme na srdci?
„Tak co máš na srdci?“ Tak se ptají naši přátelé, když se s nimi setkáme k rozhovoru. Třeba při kávě po shromáždění. A my jim svěříme, čím se naše mysl zabývá. Co nás tíží nebo co nám dělá radost.
Pavel Král
To je Bůh do nepohody!
Jákob na sklonku svého života nezapomněl, jak jeho dva synové povraždili muže celého města Šekem. (Genesis 34:1n) Ale tato vzpomínka mu nezabránila v tom, aby je spolu s ostatními pozval do své blízkosti. Jejich činy se mu ...
Pavel Král
Jak zaměstnat Hospodina? Aneb úvaha pro ty, kdo odešli, ale nezapomněli.
Tento příběh mi připomíná podobnou situaci v ráji. Potom, kdy Eva a Adam snědli zakázané ovoce, přichází Hospodin a ptá se Adama, proč to udělal? A jaká je odpověď? „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi ...
