Pro koho podsvětí roztahuje svůj chřtán?
Izajáš 5:11-14 Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno.
12 Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.
13 Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící dav bude prahnout žízní.
14 Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.
Ovšem Izajáš popisuje jinou situaci. Došlo zřejmě k něčemu podobnému, jako když Mojžíš zůstal na hoře Sínaj (Exodus 19:20) a přijímal od Hospodina jeho přikázání a pravidla pro dobrý život. Značná část společnosti se pak pustila do pití vína a nevázaných her. Přitom Áron, bratr Mojžíše, jim to dovolil. Dokonce jim odlil ze zlata býčka, kterého prohlásil za boha (Exodus 32:4).
Když se vrátíme do situace, kterou popisuje prorok Izajáš. Alkohol se někdy používá, aby ztišil zármutek. Říká se: Aby člověk zapomněl, na svá trápení.
Ale co když v popisované situaci člověk pil víno proto, aby zapomněl na svého Stvořitele? Protože co jsme tam četli? „Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.“
„Na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.“ Jak těžké by to bylo, kdyby se člověk díval kolem sebe střízlivě? Copak by mohl přitom přehlédnout to, co Hospodin pro člověka připravil? A právě v tom mu má „pomoci“ pár pohárů vína.
Obávám se totiž, že lhostejností vůči Hospodinově díle to nekončí. Pokračuje to totiž dalším stupněm lhostejnosti. Člověk pak začne dělat, jako by Bůh nebyl.
Nejprve přestane dbát na realitu Božího díla a pak rozšíří svoji nevšímavost i na samotného Hospodina.
Co může ještě udělat v takové chvíli Hospodin? Izajáš totiž v této souvislosti napsal: „Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata?“ (Izajáš 5:4)
Je to smutný pohled nazpět. Na úplném začátku stvořil Bůh zemi a vše na ní. Přitom to bylo všechno včetně člověka dobré.
Později si vybral jednu rodinu, ze které vypěstoval svůj národ – svůj lid. A jak dosvědčuje celá bible, pečoval o něj opravdu důkladně a svědomitě jako o svou vinici. Nebylo tedy správné, když „očekával, že vydá hrozny?“
A můžeme hledat paralely takové Boží péče v životě českého národa, v životě své rodiny a také v životě svém vlastním. Jak o nás o všechny Hospodin pečuje. Jako o své vlastní. Vždyť jsme jeho vlastní!
Jak víme, daroval nám i život svého prvorozeného Syna. A slovy písma: „Jak by nám spolu s ním nedaroval i všecko.“ (Římanům 8:32)
Máme tedy všecko k dispozici. Je na nás upřen zrak našeho Stvořitele a spolu sním i jeho služebníků. Co více bychom ještě chtěli? Co více bychom si ještě mohli přát?
Jak zareagujeme na tuto všestrannou a neochabující péči? Lhostejností? Přehlížením. Mlčením? Hledáním boha, který by více odpovídal naší představě? Jak by asi takové „hledání“ skončilo?
Stačí si připomenout text, který jsme četli: „Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící dav bude prahnout žízní. Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.“
Co k tomu dodat? Nejde o to nás vystrašit. Ale nemělo by být před každou cestou do propasti napsáno: „Pozor, na konci této cesty vás čeká záhuba?“
Takže ty dva verše nás jen pravdivě informují o tom, že pokud půjdeme touto cestou, pokud prohýříme svůj život v pitkách a nebudeme brát zřetel na to, co Pán Bůh vykonal, koná a bude konat, skončíme ve chřtánu podsvětí. Jako když mravenec upadne do kuželové propasti mravkolva.
Jak se takovému konci vyhnout? Protože proč by Hospodin ústy proroka svůj lid varoval, pokud by pro něj nepřipravil také cestu k záchraně?
Kvůli odpovědi na tuto otázku skočím zpět na začátek Izajášova proroctví. Nejprve tam čteme něco velmi podobného: „Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?“ (Izajáš 1:12) A také: „Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.“ (Izajáš 1:15)
Ovšem pak zaznívá jeden z nejznámějších a pro mě nejvíce povzbuzujících veršů: „Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ (Izajáš 1:18)
Cesta zpět je tedy připravena. Ovšem kdo najde tu odvahu a dostatek sil, aby se obrátil na své cestě do záhuby a pustil se do rozhovoru s Hospodinem? Kdo bude chtít projednávat tak velmi nepříjemné věci, když ví, že potom vyjde najevo to nejhorší, co udělal?
Co by mohlo být tak velkým motivem, aby do toho člověk šel? První, co mě napadá je situace, kdy si člověk uvědomí, že mu opravdu teče do bot. A podobně jako marnotratný syn si řekne ve svém srdci, že už toho má fakt dost a nechce už tak dále žít. Chce změnu za každou cenu a je ochoten pro ni udělat cokoli. I teda pohovořit si o svém trápení s Hospodinem.
Druhý motiv – pozitivní – je skryt v dalším verši proroka Izajáše: „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.“ (Izajáš 1:19) Co myslíte, bude to člověku stát za to? No zřejmě bude záležet na tom, v jaké situaci se zrovna bude nacházet. Pokud v podobné situaci jako marnotratný syn (neměl co jíst), tak asi ano.
Dnešní úvaha neměla za cíl nikoho vystrašit. Vždyť kazatel píše: „pro člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se.“ (Kazatel 8:15) Na tom není nic špatného. Ale může se to zvrtnout. A právě pro ty z nás, komu se to stane, je připravena cesta zpět. A pak opět bude záležet na našem vlastním rozhodnutí. Buď přijmeme nabídku k rozhovoru s Hospodinem nebo ne. Amen.
Pavel Král
