Potřebujeme dobrý chléb

„Ale až se nají, nasytí … obrátí se k jiným bohům …“ Jak má Hospodin svůj lid přečtený. Jak má Pán Bůh přečteného každého z nás. Když je nám dobře. Když máme všeho dostatek, tak dostaneme „roupy.“ Začneme se poohlížet kolem sebe.

Deuteronomium 31:14-21

Už nás totiž začíná „pálit dobré bydlo.“ A tak naše přirozenost pokukuje, k čemu jinému by přilnula.

Před časem jsem se v dobré víře rozhodl, že začnu šetřit na auto. A začal jsem se pokukovat, v čem lidé jezdí. Udělal jsem si také hloubkový průzkum na internetu, ve kterém jsem porovnával parametry jednotlivých vozů. Přitom jsem hledal auto, které by nám nejlépe vyhovovalo. Najednou jsem však zjistil, že jsem se k vidině nového vozu doslova upnul. Vše ostatní zešedlo oproti jasným obrysům vidiny toho nového vozu. Došlo mi, že se mi nový vůz stal bohem, ke kterému jsem přilnul svým srdcem. A tak mi nezbylo nic jiného, než se této vize vzdát. Slovy Nového zákona: „Odhodit ruku, která mě svádí ke hříchu.“ Matouš 18:8 Protože cena, kterou bych potom zaplatil, by byla příliš vysoká.

Ovšem ne vždy člověk odhalí nebezpečí ještě před tím, než do něj spadne rovnýma nohama. Tak tomu bylo, jak víme z pozdějších textů bible, zrovna s Izraelem. Skutečně později zabředl do modloslužby. Nechal se totiž svést tím, co viděl ve svém okolí. A to se může týkat každého z nás. Naši bližní jsou zvyklí myslet, mluvit a jednat podle své přirozenosti. Jak těžké je potom obstát a nenechat se stáhnout jejich příkladem!

Jak se můžeme v takové situaci bránit? Nejlepší příklad pro nás vidím v příběhu Pána Ježíše na poušti. Po čtyřiceti dnech vyhládl a měl žízeň. V té chvíli k němu přistoupil satan a sváděl ho, aby ukojil svůj hlad. A víte, jak to pokračovalo. Nakonec Pán Ježíš slavil vítězství a to díky Božímu slovu, kterým pokušení odmítnul. Jedno z těch tří slov se pak naplnilo doslova. Mám na mysli: „Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Matouš 4:4 To byl citát ze Starého zákona a týkal se many, která padala z nebe jako Boží dar – jako chléb z nebe pro nasycení lidu izraelského. Exodus 16:4 A také po vítězství Pána Ježíše nad pokušeními následuje nasycení. To andělé mu přinesli pohoštění od jeho nebeského Otce. Matouš 4:11 Tak se naplnilo slovo, že skutečný a dobrý pokrm přichází od Pána Boha, kdy jeho slovo se stává pokrmem, který nasycuje.

Můžeme v této myšlence dále pokračovat, a vzpomenout na Janovo evangelium, kde čteme: „A Slovo se stalo tělem …“ Jan 1:14 Když přeskočíme do 6. kapitoly téhož evangelia, čteme: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Jan 6:51

Mana jako chléb z nebe sloužila jen jako potrava pro pozemské tělo. Ale chléb a víno symbolizují pokrm z nebe, který je potravou nejen pro naše tělo, ale také pro naši duši. Díky němu zůstáváme součástí Boží rodiny. Jednou jsme se sice pro to již rozhodli. Ale abychom duchovně cestou nezemřeli, dostáváme pokrm, který nás posiluje a udržuje v kondici. To proto, abychom obstáli v den zlý. V den, kdy přijdou pokušení. A abychom došli až na konec naší cesty, kde jako věrní služebníci obdržíme svoji odměnu. Odměnu, která je již pro nás dávno připravená. Odměnu, která bude stát za to. Amen.