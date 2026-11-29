Pojďme budovat štít kolem Česka
... že „Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm.“ (Nehemjáš 2:17)
Nehemjáš 2:1-5
A mocní místní muži jako Sanbalat nebo Tóbijáš by byli rádi, aby to tak zůstalo. Nepotřebovali totiž žádnou konkurenci. Chtěli celému území Zaeufratí vládnout sami. A není právě toto vlastností každého mocného člověka? Zachovat si svoji pravomoc na místě, které považuje za svoje území. A nejen člověka, ale také každé bytosti?
Vzpomněl jsem si totiž na setkání starozákonního Daniele s andělem, který mu vyprávěl o svých bojích proti ochránci Peršanů. (Daniel 10:20) A Pán Ježíš jasně řekl, že nelze získat majetek siláka, pokud tohoto bohatýra nepřemůžeme. (Matouš 12:29)
O jakých územích a jakém majetku to vlastně dnes přemýšlíme? V tom nejmenším slova smyslu jde o naše nitro. To je také území, kterému někdo vládne. A záleží na našem rozhodnutí, komu vládu umožníme. Pro jakou vládu se rozhodneme – podobně jako v místních volbách.
Můžeme ale také přemýšlet o celostátních – parlamentních volbách. Kdo nyní vládne celému Česku? Kdo naklání vládu k rozhodnutím, které pak mají vliv na nás všechny? Protože právě o to jde. I členové vlády jsou jen lidé s vlastním srdcem. A také oni někomu svěřili vládu ve svém nitru. A pak paradoxně stát řídí ten, kdo je u kormidla srdcí našich ministrů a premiéra.
Právě proto apoštol Pavel vybízí své sestry a bratry, aby se na prvním místě modlili za vládu. (1 Timoteovi 2:2)
V poslední době se hodně mluví o zbrojení. Úkolem ministra obrany je zajistit, abychom dle zkušenosti ve válce Ukrajiny proti Rusku, byli připraveni na současný způsob boje.
Ovšem jsou tu ještě jiné možné útoky. Je tu ještě jiný nepřítel, který není na první pohled vidět. A nemyslím tu na hackery. I když ti mají k tomuto nepříteli blízko. Protože když apoštol Pavel píše o štítu víry, velmi se to podobá softwarovému štítu před viry. (Efezským 6:16)
Když se totiž podíváme pozorně na naši zem, myslíte, že by do případných obranných bojů šla s písní: „Ktož sú Boží bojovníci a zákona jeho?“ Možná, že vám taková představa vyvolá na tváři úsměv. Ale já si v této souvislosti vzpomínám na údiv služebníka proroka Elíši, když mu Hospodin otevřel oči. Celý pahorek byl totiž obklopen nepřátelským vojskem. Ale tento služebník najednou uviděl, že nad tímto lidským vojskem je mnohem silnější vojsko, které je připraveno zasáhnout v případě potřeby. (2 Královská 6:17)
Co myslíte? Jaká vojska jsou připravena nad naší zemí? A na koho by se vrhla, aby ho zničila?
Na základě těchto úvah ve mně vznikla představa, že nejen naše srdce, nejen naše nitro potřebuje štít víry. Úplně stejný štít víry potřebuje celá naše země. Možná, že v této chvíli je tento štít v troskách. Podobně jako jeruzalémské hradby. Ale stále mám naději, že je možné tento štít znovu vybudovat. Tak jako hradby šly obnovit kolem Jeruzaléma.
Co pro to můžeme udělat?
Myslím, že dobrým podnětem nebo příkladem je pro nás Nehemjáš. On plakal, truchlil, postil se a modlil se k Bohu nebes. A k tomu všemu mu stačilo vyprávění mužů, kteří přišli z Judska. Ani tam nemusel jít. Uvěřil, že tomu tak opravdu je.
Co přesvědčí nás o skutečném stavu naší země? Žijeme tady – zakoušíme její stav na vlastní kůži. Jak to na nás působí? Je nám zde duchovně dobře? Berou lidé ohled na to, co by si přál Hospodin? Nebo si každý dělá to, co sám uzná za vhodné?
Obávám se, že máme toho spoustu, proč bychom měli plakat a co bychom měli vyznávat Bohu za sebe, za své přátele a sousedy. A rovněž za co bychom měli bojovat v modlitbách.
Připadá nám, že je toho příliš? Že to nemůžeme sami zvládnout. To je ten správný dojem. Sami to nezvládneme. Ale, jak asi už tušíte, máme mocného pomocníka. Pomocníka, který nás a ani naši zemi neopustil, ale je s námi i v této obnově.
Líbí se mi, že Jeruzalémští měli v jedné ruce pracovní nástroj a ve druhé zbraň. Pracovali, ale zároveň byli připraveni se bránit. (Nehemjáš 4:11-12)
Jakou zbraň máme k dispozici my? Jak se bránil Boží Syn během pokušení na poušti? Slovem! (Matouš 4:1n) Není to málo? Bylo by to málo, pokud by použité slovo bylo jen slovo lidské. Ovšem za Božím slovem stojí sám Hospodin. Pokud použijeme slovo z bible, bude výsledek zaručen.
Kdo nevěří, ať to vyzkouší. Za zkoušku nic nedáme.
Ovšem na druhé straně jak bychom mohli použít slovo z bible, pokud bibli neznáme? A to je výzva pro každého z nás. Pokud chceme obnovit duchovní hradby kolem naší země, nezbude nám nic jiného, než se důkladně podívat do bible. Jak jinak bychom měli připravené vhodné Boží slovo pro situaci, která přijde?
Celou bibli si asi zapamatovat nedokážeme. Ale mám dobrou zkušenosti, že Boží Duch mi vhodné slovo připomene. Dejme tedy šanci Bohu, a pusťme se do čtení bibli, aby nám měl co připomenout, když to budeme nejvíce potřebovat. Amen.
Pavel Král
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