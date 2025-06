Pane Bože pomoz!

„… dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce." Kolik vládců již tvrdilo, že jejich „království“ bude trvat tisíce let nebo dokonce věčně a kde jsou dnes? Jak skončili?

Daniel 4:26-30

A já myslím, že ani nemusíme chodit tak daleko. Možná my sami míváme občas pocit, že jsme si podobně jako Nebúkadnesar vybudovali vlastníma rukama postavení, kterým jen tak něco neotřese. A přitom stačí tak málo, a je to všechno pryč. O tom by mohli lidé, jejichž domovy prošla blesková povodeň vyprávět.

Také já jsem měl v životě okamžiky, kdy mě Pán Bůh postavil na horní příčku společnosti. Musím se jen usmívat poznámce jedné osoby: „Ani se nenadějete, a půjdete od nás do důchodu.“ A to mi tehdy bylo něco přes 40 let. Zhruba za dvě léta se se mnou v té společnosti rozloučili a jak se říká: „ani pes po mně neštěkl.“

V případě Nebúkadnesara tomu bylo trošku jinak. Po 7 letech mu Hospodin vrátil rozum a také jeho královské postavení. Hned vás možná napadne: A k čemu to pak celé bylo?

Odpověď nalezneme ve 29. verši přečteného oddílu bible: „… dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.“

„… dokud nepoznáš …“ Poznání. Čeho se toto poznání týkalo? Snad v každé těžké životní situaci jde o poznání Hospodina. Pokud si pročteme Starý zákon, tak v řadě případů je tam zmíněno: „I poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh.“ Jóel 4:17 A nešlo vždy jen o Boží lid – o Izrael. Pánu Bohu jde v tomto případě také o okolní národy. Třeba o Egypt. Ezechiel 29:6

Nabízí se tedy otázka: Proč Hospodin tolik stojí o to, aby ho lidé poznali? Aby ho poznali jako Pána Boha, jako Nejvyššího, který „má moc?“ Který má moc dát člověku postavení a má také moc člověku postavení odejmout.

Mám za to, že jedním z důvodů je lhostejnost a nevděčná samozřejmost s jakou člověk přijímá všechno dobré, co ho obklopuje. Člověk se totiž mylně domnívá, že je to naprosto samozřejmé. Nebo že dokonce má na to všechno nezadatelné právo. Je tady přece proto, aby přijímal. Aby dostával všechno to, co potřebuje. A vděčnost? To je přepych, který si nemůže dovolit.

Nevím, jestli jste si toho všimli, ale podobný postoj mají některé skupiny lidí, kterým ostatní pomáhají. „Dejte mi všechno, co potřebuji. Jinak se rozzlobím a budu zlý!“

Co se týče (ne-)vděčnosti se mi hned vybaví novozákonní podobenství o deseti malomocných. Pán Ježíš je všechny uzdravil a jenom jeden se vrátil, aby poděkoval. A to ještě nebyl Izraelec, ale Samařan. Lukáš 17:16

S druhým důvodem souvisí poznání člověka jako neschopné bytost. Pán Ježíš to vyjádřil velmi ostře: „… beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15:5 Proč je ale tak důležité poznat vlastní nemohoucnost?

Asi třeba pro takové mlácení kolem sebe podobné tomu, jak kolem sebe mlátí topící se člověk. Pokud člověk nepozná vlastní meze, bude stále v pokušení si nějak poradit sám. A o to právě Hospodinu jde. Nechce, aby se člověk potýkal se životem sám. Dobře totiž ví, jak by to dopadlo. Stačí se podívat na starozákonního krále Saula.

A tak se dostáváme ke třetímu důvodu. Hospodin chce s námi vytvořit silnou dvojku. Chce zaklesnout svoji ruku do té naší. Chce jít s námi a procházet všemi boji, které jsou ještě před námi.

To, proč o to stojí Hospodin, už asi víme. Ale proč bychom to udělali my? Je to tak. Proč by se vlastně člověk obracel na Hospodina, když si přece umí poradit sám? Právě kvůli této naprosto běžné úvaze musí člověk narazit na hranice svých možností. Podobně jako král Nebúkadnesar. Každý z nás musí pochopit, že přijde situace, kterou prostě nezvládneme.

Co teda člověk nezvládne? Asi takovou zlou situaci, která přijde tak náhle, že nás zaskočí nepřipravené. Jen poklesneme v kolenou a divíme se proč se to vlastně stalo?

Nedávno se mi jeden známý svěřil se svým trápením. Jeho rodič bojoval o život. Přitom mu hrozila amputace končetiny. Dny a noci trávil v nemocnici se svým rodičem. Takové chvíle prověří síly člověka a postaví mu pravdivý obraz o jeho schopnostech. V takových chvílích téměř každý člověk, ateista ne ateista, volá v duchu nebo nahlas: „Pane Bože pomoz!“

Co myslíte? Pomůže Hospodin člověku, který na něj s odpuštěním celý život kašle a obrátí se na něj až ve chvíli, kdy ho nutně potřebuje? Až tehdy, když od Pána Boha potřebuje pomoct?

Nebylo by slušnější a nebyla by větší pravděpodobnost Boží pomoci kdyby se člověk začal zajímat o Hospodina již dříve? Bylo by to zřejmě prozíravější. Připadá mi lepší mít vybudovaný vztah ke druhému ještě před tím, než ho požádám o pomoc.

Nicméně „neházel bych flintu do žita.“ Jsme takoví jací jsme. A náhlá těžká životní situace je dobrou příležitostí vybudovat to, co člověk celý život zanedbával. Nebojme se. Hospodin není pomstychtivý. Nebude si vychutnávat naše trápení. Právě naopak. Napjatě očekává, kdy konečně zavoláme: „Pane Bože pomoz!“ Amen.