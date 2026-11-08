O dobrém nestačí jen přemýšlet!
jinak než jeho otec Achaz. Alespoň v této věci se jak se říká „potatil.“
2 Královská 15:32-34
2 Královská 16:1-3
2 Královská 18:1-7
Proč mě to zaujalo? Už jsem se totiž setkal s negativním hodnocením své osoby: „Ten je stejný jako jeho otec.“ A jak jsem o tom přemýšlel, tak mě to čím dál tím více mrzelo. Ne to, že to někdo řekl. Zvláště, když to řekl někdo, koho jsem si vážil a měl jsem ho rád. Ale proto, že mi připadalo, že dotyčné tvrzení je pravdivé. A tak jsem si začal zoufat a vzpomínat na podobný pocit apoštola Pavla: „Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?“ (Římanům 7:24)
Od té doby jsem začal řešit otázku: Může vůbec syn překročit stín svého otce? Je jednání syna geneticky určeno výbavou, kterou získal při svém početí? Genetik by zřejmě řekl, že ano. Takže se nabízí otázka: A může se to změnit? Může člověk sebrat své genetické hřivny ve formě korun a u nechat je změnit třeba na eura?
Přitom jsem si uvědomil, že nejde jen o to. Otce jsem mohl zblízka sledovat jen do dvanácti. Pak se rodiče rozvedli. Ale i tak jsem se s ním občas setkal i během dospívání. Takže jsem viděl co dělá a jak to dělá. Příklady táhnou. A to jak ty dobré, tak ty špatné.
A tak se musím znovu zeptat: Může syn překročit genetickou výbavu a životní příklad svého otce? Nebo musí zůstat ve vleku své výbavy a příkladů, které ho táhnou stejným směrem?
Život obou judských králů nám jasně říká, že to možné je. Achaz v tom špatném slova smyslu a naopak Chizkijáš v tom dobrém. Jak asi tušíte, tak mě více zajímá, jak to udělal Chizkijáš?
Co jsem o něm četli? Zvláštní je, že náš text začíná tím, co dělali jeho ruce. Jak se projevoval. A to, k čemu se rozhodl uvnitř, se dovídáme až skoro na konci úvodu kapitoly. Já si tedy dovolím obrátit pořadí veršů a začnu tím šestým: „Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi.“
„Přimkl se k Hospodinu.“ Přimkl se a zůstal v této pozici. Nenechal se ničím a nikým odtáhnout. Taková blízkost nutně musela mít vliv na jednání Chizkijáše. Vidíte to: Jde o sílu vlivu. Otec Chizkijáše už je mrtev. Nemá na svého syna žádný přímý vliv. Nemůže ho svým příkladem někam táhnout. Ale zůstává povaha nebo charakter jako součást dědictví.
Někdo mi kdysi řekl, že člověk se leccos naučí, ale charakter mu zůstane takový, jaký na začátku při svém zrození získal. Po letech tomu již nevěřím. I železnou košili zvyku je možné odložit, pokud se objeví tak silný vliv, který nás železných okovů zbaví.
A jaký silnější vliv by mohl existovat, než ten, který naklání srdce krále podle libosti? (Přísloví 21:1) V této myšlence vidím i důvod pro jednání Marie, která klečela u nohou Ježíšových. Mám za to, že to nebylo jen kvůli slovům, ale také kvůli mocnému vlivu osobnosti Božího Syna, který vyzařoval kolem sebe. Tento vliv pak třeba naklonil jednoho z největších novozákonních zlodějů, aby čtyřnásobně vrátil to, co nakradl.
Takže našemu porušenému charakteru pomáhá a mění ho, když se přiblížíme k Hospodinu. A náš král Chizkijáš se doslova přimkl k Hospodinu. Blíž už to prostě nešlo. A jaký to mělo na něj vliv?
V pátém verši čteme: „Doufal v Hospodina, Boha Izraele.“ V bibli je několikrát napsáno, abychom se nespoléhali na sebe sama (2 Korintským 1:9), na svou moudrost (Římanům 11:25) a ani na své přátele (Micheáš 7:5). Chizkijáš díky absolutní blízkosti vnímal moc Hospodinovu a proto zcela přirozeně v Něho také doufal.
Vzpomínám si, jak jsme s manželkou vstoupili do jeskyně, kterou protékal vodopád. Celá jeskyně vibrovala a byla naplněna silným hlukem. Obě složky nás prostoupily a my jsme je vnímali celým tělem. Podobně si představuji to, co prožíval Chizkijáš, když se pevně přimkl k Hospodinu – Stvořiteli nebe a země.
A co tedy Chizkijáš potom dělal? „Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David.“ V dalším verši pak následuje popis toho, co skutečně udělal. Bylo to prostě správné. Správné nejen v očích Hospodinových, ale také v očích krále.
Vidíte to? Díky vlivu, který měl Hospodin na Chizkijáše, se spojili jejich představy o tom, co je správné. A ty se také přetavily ve skutečné a také správné činy. A myslím, že právě o to jde. Mohou nás pronásledovat různé zlé myšlenky. Ale pokud se přimkneme k Hospodinu, tak nás nepřetáhnou na svoji stranu. A my pak díky vlivu, který na nás má blízký Hospodin, řekneme a uděláme to, co je v našich očích dobré. Tak překonáme i povzdech apoštola Pavla (Římanům 7:25) a budeme o dobrém nejen přemýšlet, ale také dobro ve vhodnou chvíli vyslovíme nebo uděláme právě to, co je třeba. Hospodin je připraven nám v tom pomoci. Co my na to? Amen.
Pavel Král
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