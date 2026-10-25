Někomu smrt, jinému požehnání
... podle vaší volby.
2 Samuelova 6:1-15
Takhle Boží věci nefungují. Nic není automatické. Jsou totiž z tohoto hlediska jako by byly živé. Nezáleží jenom na našem přání, na naší touze, ale také na našem postoji.
Král David měl dobrý úmysl. Chtěl znovu přivézt Boží schránu doprostřed Izraele, doprostřed všeho dění. To je i Božím úmyslem – být uprostřed našeho dění. A je tedy přirozené, aby předmět, při němž „se vzývá Jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby,“ byl také uprostřed národa izraelského.
Jaký postoj měl David v té době k Hospodinu? Během řady bojů se obracel na Hospodina o radu. Někdy odcházel jinam on sám, někdy odcházel jeho pronásledovatel. Ale nevzpomínám si, že by někdy v přímém boji utrpěl porážku.
Možná, že si díky těmto vítězstvím vypěstoval vztah, který počítal s Hospodinem jako s automatickým strojem na vítězství. Vnímal Boží laskavost a ochranu. Ve svých činech byl mužem podle Božího srdce. Ale nepřestával v tom přívalu Boží přízně myslet na to, že má mít k Bohu také úctu?
David totiž přistoupil k přemístění truhly smlouvy podobně jako k boji. Četli jsme: „David znovu shromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem třicet tisíc.“ (2 Samuelova 6:1, ČSP) Stejně jako před tím k boji s Pelištejci. Ti nejlepší muži se vydali s ním znovu na cestu.
Ovšem jako řada mužů si David nepřečetl předem návod k použití. Neprostudoval si v knihách Mojžíšových, jak se má přenášet Boží schrána. A tak napodobuje Pelištejce a usadí ji na nový povoz. Ovšem na rozdíl od Pelištejců, nenechá tažná zvířata, aby jeli tam, kam chtějí. Kam je Hospodin povede. On přece dobře ví, kam má jet. A právě tím pověřil dva syny Abínádaba – Uza a Achjó.
Obávám se, že se také občas ocitám v podobné situaci. Já už přece dobře vím, co mám dělat. Mám přece bohaté zkušenosti. A tak abych sobě, ostatním a také Bohu dokázal svoji kvalitu – zkušenosti, schopnosti a rozhodnost – pustím se do věci bez ohledu na aktuální Boží názor.
Vzpomínám si na pár misijních aktivit, do kterých jsem se pustil bez ohledu na názor mých bratří a prosadil jsem si je. Obávám se, že jsem je ani Hospodinu nepředložil k posouzení. A tak, jak asi tušíte, rovněž užitek z nich byl pramalý. Až jsem tím vyvolal úsměv na rtech celostátního koordinátora.
Když se vrátíme k biblickému příběhu, tak víme, co následovalo. Boží schrána zůstává v jiném domě – Obéd-Edóma Gatského. Obéd se schránou nedělal vůbec nic. Jen ji bez ohledu na bázeň, kterou Hospodin skrze ni vyvolal, nechal u sebe. Ve svém domě. V blízkosti svých nejbližších.
Vzpomeňte si – je to Boží schrána, „při níž se vzývá Jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby.“ Jinými slovy: „Tam, kde je schrána, je i Hospodin. Spolu s přítomností schrány, je přítomen i Hospodin.
Proto se také nyní děje to, co se děje. Během pouhých tří měsíců bylo všem naprosto jasné – bylo to vidět na první pohled – že „Hospodin Obéd-edómovi i celému jeho domu žehnal.“ Prostě na co sáhl Obéd a jeho rodina, to se jim mimořádně dařilo. Takže se tak urodilo – obilí a zvířat – že to nešlo přičíst mimořádnému roku. Zde prostě musela zasáhnout vyšší moc, jinak by to nebylo možné.
Máte podobnou zkušenost? Chvíle nebo období, kdy je vám naprosto jasné, že zasáhla vyšší moc. A to buď negativně nebo pozitivně.
Jeden můj příbuzný přesně tohle prohlásil. Několikrát se snažil zahájit větší podnikání a pokaždé měl tak veliké překážky, že to musel ukončit. Až došel k názoru, že to vlastně nemá cenu. Podobně jako král David po smrti Uzy.
Co tedy změnilo názor krále Davida? Zkušenost druhých. Zkušenost Obéda, že tatáž Boží schrána, která přinesla smrt, tak nyní přináší požehnání.
Co je to vlastně zač ta Boží schrána? Jak to, že v jednom případě přináší zlé a ve druhém případě dobré? Na čem nebo na kom to záleží?
Asi vás napadne totéž co mě. Bude to zřejmě nástroj. Nástroj, který je v Božích rukou. A záleží jen na Hospodinu, jak tento nástroj použije.
Otázka tedy je, k čemu se Hospodin rozhodne? Myslím, že podle našich potřeb. Použije svůj nástroj tak, aby naplnil naše potřeby. Aby doplnil přesně to, co nám schází.
Králi Davidovi nejprve chyběla úcta - bázeň před Hospodinem. Potom ovšem mu zase scházela radost.
Co dnes potřebuji já? Co dnes potřebujeme my? Víme to? Hospodin to ví. A tak použije své nástroje k tomu, aby naplnil naši aktuální potřebu. Díky Mu za to. Amen.
Pavel Král
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