Nechovejte ve svém srdci nenávist

V obou případech se jedná o dobré vztahy uvnitř společenství. Jak jsou křehké, vím z vlastní zkušenosti. Čím jsou si lidé blíž, tím více bolí, když vám někdo „šlápne na kuří oko.“ Čili udělá něco, ...

Leviticus 19:17-18 „Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

18 Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

... co je třeba proti vašemu přesvědčení. „To přece není správné!“ volá v takovém případě všechno ve vašem nitru.

Během posledních 12-ti měsíců udělali moji bratři něco, co jsem nepokládal za správné. Snažil jsem se je na to laskavě upozornit. A částečně a postupně můj pohled respektovali. Ale přece jen zůstalo něco pro mne nepřijatelného.

Na tom by nebylo nic zase tak špatného. Rozdílné pohledy mohou společenství obohatit. Ovšem najednou jsem si všiml, že se mění můj vztah k mým bratřím. Přestal jsem je mít rád. Dokonce jsem s nimi nechtěl mít nic společného.

Díky Pánu Bohu jsem si uvědomil, že takhle se ke mně Hospodin nechová. On mě totiž miluje bez ohledu na to, o čem zrovna přemýšlím, co říkám nebo dělám. Takže v mém nitru začal druhý zápas. Abych znovu získal lásku ke svým bratřím.

To se lehko řekne, ale cesta je to strastiplná. Moc se mi v té souvislosti líbí obraz kozla, který byl během očištění Izraele od hříchu odveden do pustiny. Leviticus 16:10 Všichni viděli, jak tento kozel odchází a zároveň odnáší sebou všechny hříchy Izraele.

Podobně to vnímám i ve svém případu. Místo kozla používám bibli a modlitbu. Vyznávám svá provinění a očekávám, že to Hospodin je ze mne sejme a odnese co nejdál. Tak daleko, aby už neotravovaly moje nitro a ani společenství, do kterého patřím.

Je pravda, že takový způsob očištění není na první pohled moc vidět. Ale rozhodně je cítit. Je cítit v mém nitru. A co je v mém nitru, to se také objeví v mé tváři. Je to vidět také v mém postoji a v potřesení rukou. Čiší ze mne opravdový zájem a radost ze setkání. Radost z rozhovoru. Hotovost k pomoci, pokud by byla třeba.

Na konci roku obvykle hodnotíme, jak jsme ho prožili. Stál za to? Co nám přinesl? Zlepšilo se naše postavení? Prohloubili se naše vztahy? Máme se jako společenství víc rádi? Kéž by tomu tak bylo.

A něco podobného si můžeme popřát i do toho Nového roku. A nejsme na to sami. Vždyť co jiného si také přeje Hospodin. Ve slovech: „budeš milovat svého bližního jako sebe samého“ je skryto právě toto přání. Leviticus 19:18 Přání, aby naše vzájemné vztahy byly plné radosti a vzájemného pochopení.

Hospodin je nám v tom dobrým příkladem. Vždyť kolik trpělivosti, pochopení a ochotě ke smíření nám v tomto roce projevil. Nechme se jím inspirovat a co je třeba, dejme do pořádku. Konec roku je k tomu dobrou příležitostí. Amen.