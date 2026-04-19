Naděje na změnu nitra tady a teď
A tentokrát měl pobrat téměř všechno, co zbylo a rozbořit to, co ještě stálo.
Jeremjáš 29:10-14
Za takové situace člověk velmi snadno uvěří líbivým falešným proroctvím. Proroctvím, které přinášejí snadnou a rychlou záchranu. Mají jedinou vadu: Nestanou se. Protože za nimi nestojí Hospodin.
A jsme znovu u známého faktu: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ (Žalmy 127:1) A to platí o všem a všude. Ať už se jedná o slovo nebo o čin. Bez Boží podpory prameny lidských sil jednou vyschnou a pak se dílo zhroutí jako domeček z karet. Stačí si připomenout babylonskou věž na počátku historie lidstva.
A ani falešný prorok sám nemá na růžích ustláno. Protože když někdo svou vlastní myšlenku vydává za slovo od Boha, podřezává si pod sebou příslovečnou větev. Tak tomu bylo třeba s falešným prorokem Chananjášem. Jeremjáš mu vyřídil toto Boží slovo: „Do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu.“ A on skutečně zemřel tentýž rok. (Jeremjáš 28:16)
Ale to všechno není vůbec nutné. Hospodin má totiž vždy připraveného služebníka, ke kterému opravdu promlouvá a kterého si vybral, aby vyřizoval Boží slovo. Nemusíme se tedy bát, že se k nám toto slovo nedostane. Protože dobře víme, že pokud Hospodin své slovo pošle, nenavrátí se k němu prázdné. Tomu rozumím i tak, že si najde cestu ke každému posluchači, ke každému adresátu, kterému je určeno.
Pak ale přichází na řadu jiná otázka. Bude tento člověk opravdu slyšet? A když to přenesu k nám. Chceme ještě dnes slyšet to, co nám Pán Bůh chce říci? Protože situace se neustále opakují. A kdo chce slyšet slova soudu a napomenutí, když zrovna prožívá těžké časy? Netouží všichni v takovém případě naopak po povzbuzení a naději?
A tak se těžiště problému s Božím slovem a proroctvím přesouvá od proroka k posluchači. Tedy ke každému z nás. Jaké slovo s nadšením přijmeme a jaké naopak odmítneme? A co v nás slovo, kterému dáme šanci naplnit naše nitro, způsobí?
Pokud to bude slovo plné falešné naděje, tak to nás ukolébá. Naše hlava se ponoří do pomyslné hromady písku a mi ani neuvidíme, jak na nás přikvačí všechno to zlo, kterého jsme se tak báli a před kterým jsme chtěli uniknout.
Pokud ovšem otevřeme své srdce Božímu slovu a dovolíme mu, aby nás celé naplnilo, co se pak stane?
Především nám nastaví zrcadlo. Dozvíme se pravdu o sobě samých. Budeme se vidět takoví, jaké nás vidí Hospodin. A zřejmě to nebude nic hezkého. Ale všimněte si, že Pán Bůh nás takové vidí po celý náš život a přitom se nás nevzdal. Neodvrátil se od nás s odporem a pozval nás k sobě takové, jací jsme.
K čemu, myslíte, že nás takový pravdivý pohled povede? K zoufalství? K touze po změně? Ale jak takovou změnu způsobit? Jak by se člověk sám od sebe mohl změnit, když jak víme, nedokáže prodloužit ani svůj vlas?
Tajemství řešení tohoto problému je skryto v Hospodinu. Ostatně jako mnoho dalších tajemství. A jak toto řešení začíná? Podobně jako jiná duchovní řešení: Božím slibem.
Co jsme to četli v proroku Jeremjášovi? „Budete mě hledat a naleznete mě“ nebo „Dám se vám nalézt“ a znovu také „změním váš úděl.“
To jsou zaslíbení, za kterými stojí Hospodin celou svou silou. Nestanou se ovšem hned. To jim ovšem neubírá na síle nebo na pravdivosti.
Co tato zaslíbení říkají k naší situaci? Mám na mysli to, že jsme již dali prostor Božímu slovu ve svém srdci a teď se vidíme v jeho světle. Přitom nám z toho není dobře.
Všimněte si, že Boží zaslíbení vůbec nehovoří o nás nebo o tom, co my uděláme. Hovoří o tom, co udělá Hospodin. O tom, co s námi udělá Hospodin.
Takže důležitým prvkem v okamžiku poznáni sebe sama je zklamání. Zklamání z toho, jakými jsme a kam jsme se to až dostali. Hned si vzpomenu na marnotratného syna a jeho prozření. Bez tohoto prozření by nás ani nenapadlo udělat nezbytnou věc, která nás zachrání.
Protože jedinou cestou z této situace je obrat. A právě k tomu obratu nám pomůže zklamáni ze sebe samých. Protože teprve když se v sobě zklameme, jsme ochotni hledat někoho jiného. Toho, kdo by nás už konečně nezklamal.
Existuje někdo takový? Je možné, aby existoval někdo, o koho se můžeme opřít? Někdo, kdo se od nás neodtáhne, když jsme takoví, jací jsme? Protože já sám bych se od sebe odtáhl, kdyby to bylo možné.
Tím důvodem neodtažení je totiž naděje. Naděje, že nemusíme zůstat v takovém stavu, které se nám ani Bohu nelíbí. Vždyť jsme to již četli: „Změním váš úděl.“ A já v tom vidím změnu nejen údělu vnějšího, ale také vnitřního. Po této razantní změn už nebudeme takoví, jako jsme byli před tím.
Pak už se nebudeme líbit jenom Bohu, ale budeme sami sebe s radostí přijímat. Budeme totiž novým stvořením. A pokud nám květiny připadají krásné, jak teprve krásné může být nitro člověka, kterému se věnoval Hospodin! A to bych nám všem přál. Amen.
Pavel Král
