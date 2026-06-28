Můžeme se zbavit celoživotního břemene?
Skutky apoštolské 14:8-10
Pokud se očekávání člověka spojí s Božím služebníkem, snadno se dobrá služba zvrtne. Tak se tomu stalo i v tomto případě. Nejprve lidé málem Pavlovi a Barnabášovi obětovali býky a vzápětí Pavla kamenovali.
Přitom tato čest, toto uctívání patří jen Bohu. Tak jsme to mohli vidět u Herodesa, který si takovou čest na rozdíl od Pavla a Barnabáše přisvojil. A jak dopadl, víme – rozežrali ho červy.
Uvědomuji si, že jsem čas od času tíhnul k tomu, abych si Boží služebníky spojil s výsledky jejich Bohem požehnané služby. Jako kdyby to byli oni, kdo sami zvládli úžasná kázání. Přitom v tom nejlepším případě jen předali slovo od Boha. Tak k tomu alespoň i nyní přistupuji já sám. Čím méně tohoto textu pochází přímo ode mne, tím lépe. Pro mne i pro vás.
O co tedy jde? Jde o víru v Boží pomoc. Právě to jsme viděli na evangelijním příběhu Petra, který ve víře vykročil na hladinu moře. A pokud jeho víru nepřemohly pochybnosti, pevně kráčel po vodě. Protože co říká Jakub? „Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; …“ (Jakubův 1:6-7)
Přitom stačí víra jako zrnko hořčičné a „… kdybyste této hoře řekli: `Zdvihni se a vrhni se do moře´ - stane se to.“ (Matouš 21:21) Proč se v našich životech toto neděje dnes a denně? To je naše víra tak malá? Věříme tedy vůbec? A pokud ano, tak komu nebo čemu věříme?
Uvědomuji si, že asi doslovné znění o hoře padající do moře nebylo úmyslem Pána Ježíše. Co tedy má být předmětem naší víry a kdy se má chopit této výzvy?
Odpověď nacházím v předmětu víry našeho chromého od narození. On věřil v Boží pomoc. A v jaké situaci? Byl od narození chromý. Co myslíte, že si celý dosavadní život přál? A snad se mnou budete souhlasit, že v tomto přání byl na stejné lodi spolu se slepým od narození. Tento slepý to vyjádřil na hlas: „Pane, ať vidím.“ (Marek 10:51) Náš chromý sice nevyslovil své přání nahlas. Ale to vůbec nevadilo, protože jeho přání zářilo z jeho tváře a spolu s ním byla vidět i jeho naděje a víra.
Co mají chromý a slepý společného? A co s nimi může mít společného i každý z nás? Vždyť co by nám všem pomohlo, kdyby se hory v našem okolí vrhaly do moře? My přece potřebujeme něco úplně jiného.
Slepý potřebuje vidět. Chromý chodit. A já nebo vy? Co potřebujeme? Jaká je naše nejvnitřnější potřeba? Jaké břemeno si neseme od svého narození a rádi bychom se toho zbavili?
Každý má jiný hendikep. A tak má i jinou potřebu. Láme se to na tom, na koho se obrátíme, aby nám pomohl.
Chromý se obrací na Boha. A proč? Slyšel zřejmě o mnoha uzdraveních, ke kterým již došlo během služby Pavla a Barnabáše. Pak přišel sám nebo byl odnesen na shromáždění, kde slyšel Pavlovo kázání. A co se nestalo? On uvěřil. Uvěřil, že Bůh ho má rád, chce mu pomoci a přitom má dostatek moci, aby to zvládnul.
A tato víra vzniklá v jeho nitru se jasně objevila v jeho očích a v jeho tváři. Co myslíte, copak se objevilo ve tvářích Nazaretských, když k nim přišel Ježíš? A co se objevuje v mé tváři nebo v těch vašich, když sedíme ve shromáždění a posloucháme kázání?
Každý člověk zklame. Nedávno jsem vyslovil známou pravdu, že kolikrát zklamu i sám sebe. Jak tedy můžeme uvěřit slovu, které nám vyřizuje chybující člověk?
Ano. Právě to se Bohu zalíbilo. Zvolil si křehké nádoby k tomu, aby skrze ně vyřizoval své slovo. A jestliže tomu tak skutečně je, nic nám nemůže zabránit, abychom tomuto Božímu slovu uvěřili.
Tak tomu bylo v případě chromého. Je to pro nás dobrý příklad. Nejen toho, že uvěřil. Ale také toho, čemu věřil a od koho očekával pomoc.
Buď přijímáme kázání jako slovo od profesionála a pak jsme zákonitě zklamáni. Nebo kázání bereme jako službu Bohu a službu pro nás.
Ano, záleží samozřejmě také na přístupu kazatele. Ale všimněte si. Hospodin si může použít člověka, který je na nepřátelské straně barikády. Mám na mysli velekněze Kaifáše, kterému Pán Bůh svěřil proroctví: „… nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ (Jan 11:50) Myslel to jinak. Ale vystihl tím mnohem hlubší pravdu, než sám chtěl.
A proto mám naději. Nezáleží tolik na kvalitě kazatel. Nezáleží ani na mé kvalitě, když píšu tento blog. Ale záleží především na Hospodinu. On posílá své slovo. On je také mocen je vložit právě tomu služebníku, kterého k tomu potřebuje.
A tak můžeme svá očekávání upřít právě na Hospodina. Nemusíme se bát, že by k nám jeho slovo nedorazilo. Služebník je již připraven. Nic už nemůže zabránit, abychom slyšeli slovo, které v nás vzbudí víru. Víru, že naše celoživotní břemeno bude odstraněno.
Věříme tomu? Chromý tomu věřil tak, že to na něm bylo vidět na první pohled. A já sám volám s mojí oblíbenou biblickou postavou – otce nemocného syna: „Věřím, pomoz mé nedověře!“ (Marek 9:24) Amen.
Pavel Král
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