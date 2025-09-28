Můžeme se vyhnout léčkám?
... nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.“, můžeme se dostat do zmatku. Tak jak to tedy je?
1 Janův 1:6-10
1 Janův 5:18-21
Musíme sami sobě i Pánu Bohu přiznat, že jsme zhřešili a bez Božího odpuštění se prostě neobejdeme dnes a ani zítra? Anebo jako nové stvoření Boží jsme schopni odolat pokušení a nehřešit, protože nás Boží Syn chrání a zlý se nás ani nedotkne? Co je pravda? Nebo může být pravda obojí?
V té souvislosti mi vytanul na mysli známý příběh o mytí nohou. Apoštol Petr tehdy v nadšení prohlásil: „Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13:9) A odpověď si asi pamatujete: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý.“ (Jan 13:10) Když člověk prochází prachem, tak se prostě neubrání tomu, aby na něm ulpěly částečky prachu. Pak stačí vzít kartáč a ulpělou špínu odstranit. Nemusíme hned dávat oděv do pračky a celí se osprchovat.
Tak jsem obrazně popsal naši praxi. Jak procházíme životem, tak čas od času některým pokušením podlehneme. A někdy i opakovaně. Potom obvykle postupujeme podle první kapitoly první epištoly Janovi. Hřích vyznáme a jsme od něj očištěni.
Není to ale trochu málo? Neměli bychom být čím dál tím víc odolnější? Jak dobře rozumím povzdechu apoštola Pavla: „odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí“ (Židům 12:1) Jak tedy získat větší odolnost proti nástrahám toho zlého? A jde to vůbec?
V oddílu páté kapitoly první epištoly Janovi, který jsme spolu četli, je napsáno: „celý svět je pod mocí Zlého.“ Není tedy úniku? Není šance se z jeho vlivu vymanit?
Teď jsem si vzpomněl na tři mládence vhozené do ohnivé pece. Také byli uprostřed extrémně nebezpečného prostředí, ale plameny se jich ani nedotkly. A právě to mají oba texty společné. Protože co je napsáno v osmnáctém verši téže kapitoly? „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.“
„Zlý se ho ani nedotkne.“ V sedmnácté kapitole Janova evangelia prosí Pán Ježíš také za nás: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“ (Jan 17:15) My do konce svého života totiž zůstaneme v extrémně nebezpečném prostředí, který je pod vládou toho zlého. Ale! Pokud něco uděláme, tak se nás nebezpečí ani nedotkne.
Je to něco podobného, co prožíval apoštol Petr těsně před tím, než vystoupil z lodi na hladinu moře. Jít dobrovolně do nebezpečí světa ovládaného zlem, je podobné kráčení po vodní hladině nebo procházení se v plamenech pece. Možná, že nám to tak nepřipadá. Žijeme ve světě celý svůj život. Co by na tom mohlo být tak extrémně nebezpečného?
Vodu i oheň vidíme. A pokud se začneme topit nebo se spálíme, tak to intenzivně ucítíme svými smysly. Ale jak ucítíme duchovní nebezpečí? Pokud nemáme své smysly uzpůsobeny a vycvičeny k rozpoznávání duchovních nebezpečí, tak do nich spadneme rovnýma nohama a ani nebudeme vědět, jak se to stalo.
Velkou pomocí pro získání smyslu pro duchovní nebezpečí je dar, který je zmíněn ve dvacátém verši zmíněné Janovi epištoly: „Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh.“ Od Božího Syna můžeme dostat právě tu schopnost duchovního rozeznání, kterou potřebujeme. Pokud ovšem skutečně chceme nepadnout do každého osidla, které nám ten zlý nastraží.
Takže je to opět na nás. Přesněji na našem odhodlání a rozhodnutí. Na naší chuti, která nás pak dovede k prosbě. Prosbě, za kterou je víra a touha přijmout z rukou Pána Ježíše dar. Dar rozeznávat, kdo je pravý Bůh.
Tento dar mi připomíná chytrého člověka, který již z dálky rozpozná nebezpečí a má díky tomu dost času, aby se mu vyhnul. (Přísloví 22:3) Upřímně si myslím, že dar rozpoznání, o kterém spolu přemýšlíme, funguje podobně. Již z dálky díky němu rozpoznáme, že ta která věc je léčkou od zlého. A proto se jí budeme moci vyhnout. Tato zlá léčka se nás pak ani nedotkne.
A tak sobě i nám přeji, abychom tento dar rozpoznání měli v bohaté míře. Přeji nám také dostatek chuti se zlým léčkám vyhnout, abychom tento dar neměli nadarmo. K tomu nám dopomáhej Boži Syn. Amen.
Pavel Král
