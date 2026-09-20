Mlčet je někdy horší než mluvit
... zodpovědný za platnost mlčky přijatého rozhodnutí druhých.
Numeri 30:11-16
Je pravda, že většinou nejsem v pozici, kterou popisuje Písmo. Můj případný veřejný nesouhlas by neměl stejný právní dopad jako nesouhlas muže se slibem jeho manželky. Ale pokud mlčím, tak ostatní předpokládají, že souhlasím.
Moje situace a postavení je tedy jiné, ale přesto mě zaujal dovětek tohoto Božího nařízení: „Jestliže je však výslovně zruší teprve později, než je slyšel, ponese následky její nepravosti on.“ (Numeri 30:16)
Tady Hospodin skrze pisatele Numeri zasáhl můj hřebík přímo na hlavičku. Protože přesně tak to probíhá v mé mysli. Přestože navenek mlčím, tak uvnitř mé mysli probíhá hlasitý rozhovor hraničící s hádkou. Díky tomu procesu se mi to časem rozleží a já bych se rád k dané věci vyjádřil. Přitom mám vnitřní zábrany. A tak se čas od času stane, že sopka mých vyhraněných úvah vyhřezne napovrch a já vyventiluji napětí nějakým slovním útokem nebo ostrým a vyhraněným názorem.
Ovšem to už je pozdě. Už jsem svým mlčením danou věc odsouhlasil. A slovy Písma pokud bych nyní chtěl dané věci bránit, sám bych nesl následky: „… ponese následky její nepravosti on.“
Rozhodnutí je sice o muži a jeho manželce, ale já si dovolím tento princip zobecnit. A to především sám na sobě. Uvědomuji si, že snaha skovávat se do své ulity se mi nakonec vrátí jako bumerang. Schválím to, s čím vnitřně nesouhlasím a pozdější výlevy mi přinesou jenom roztrpčení. S danou věcí se už nedá nic dělat.
Kéž by mi taková zkušenost dodala dostatek rozhodnosti a odvahy vyjádřit se k rozporuplným rozhodnutím mých přátel hned. Tak by mi zůstal pokoj v mé duši a všem by bylo jasné, proč s danou věcí nesouhlasím.
Zároveň s tím, by se moje vztahy nezakalili. A já bych si potom nemusel léta probojovávat laskavý vztah s těmi, se kterými nesouhlasím.
O co se přitom mohu opřít? Jak mohu zvítězit nad svým sklonem zalézat do ulity? A to rychle – během několika vteřin. Protože právě to je doba, kdy se člověk může vyjádřit k projednávané záležitosti.
Tak především se mohu opřít o Boží slovo. Je naprosto jednoznačné. Pokud se muž nevyjádří hned, jakmile se o dané věci dozví, nebudou jeho pozdější výhrady brány v potaz. Hrozí tedy nebezpečí prodlení a propásnutí jediné možné chvíle k činu.
To druhé: Žádný muž není na takovou věc sám. Copak Hospodin mnohokrát neopakuje, že je se svým lidem a jeho ruka není krátká? Proč by se tedy muž nemohl v oblasti, kde je slabý, opřít o nabízenou Boží ruku?
To třetí: Říká se „ v nouzi poznáš přítele.“ A tak nejen pro tuto kritickou chvíli rozhodování je opravdu důležitě, aby si muž budoval přátelské vztahy se svými bližními. Protože právě ve vypjatých situacích potřebuje někoho blízkého, o koho by se mohl opřít. S kým může počítat, že i když nepadne svému příteli svým názorem do noty, tak ho neodsoudí a podpoří ho alespoň v tom, aby mohl svůj postoj vysvětlit.
Tak vidíte. Každý z nás má tři možné opory. Tři nesnadno přetrhnutelné provázky, které mu mohou pomoci se udržet ve věcné rovině a nenechat se přemoci negativními emocemi, které se derou na povrch.
Otázka tedy je, zda do toho půjdeme? Mlčení je často pohodlnější. Nenutí nás vyjít ze své „komfortní zóny.“ Ale přináší nám později pocit, že jsme něco propásli. A že už to nepůjde změnit. Nebo půjde, ale za cenu ztráty přátelství a zpřetrhání vztahů.
Myslím, že za to mlčení nestojí. Co myslíte? Amen
Pavel Král
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