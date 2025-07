Máme ronit slzy nebo se smát?

Na začátku biblického textu zazněla otázka: „Mám se nadále pátého měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil?“ A v pozadí této otázky je pochybnost, jestli to má ještě význam? Jestli se neztratil důvod pláče a ...

... odříkání? Protože už část odvlečených Izraelců se díky králi Dareiovi vrátila do Jeruzaléma a jeho okolí.

Zacharjáš 7:2-3

Zacharjáš 8:16-17,19

Zacharjáš 9:3-4,8

Pán Bůh se zamyslel a pak jim odpověděl skrze proroka Zachariáše: „Řekni všemu lidu země i kněžím: Když jste se postili a naříkali pátého a sedmého měsíce, teď už po sedmdesát let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe?“ Zacharjáš 7:5-6

Když člověk přistupuje k Hospodinu a položí mu otázku, nedostane jen prostou odpověď: Ano – Ne. Dozví se celou pravdu. O sobě a o svých motivech. Hospodin totiž člověku „nalije čistého vína,“ jak se říká. Jinými slovy: Hospodin řekne člověku upřímně a bez obalu pravdu, i když je to nepříjemné nebo těžké.

Předpokládám, že když se Izraelci postili, domnívali se, že tím slouží Hospodinu. Považovali to za bohoslužbu. Ale jak se na to díval Hospodin? On viděl jejich nejvnitřnější pohnutky. Viděl, proč to dělají. A ten důvod se Mu vůbec nelíbil. Izraelci si totiž vystačili sami. Pána Boha ke svým úkonům nepotřebovali. Celých 70 let to běželo jako dobře namazaný stroj. Možná jen ze zvyku nebo setrvačností. Ale původní smysl se zřejmě již dávno vytratil.

Chodím do shromáždění již také pár desítek let. A osobně jsem vykonával řadu úkolů. Vedl jsem chvály, kázal jsem, vysluhoval jsem Večeři Páně, modlil jsem se. A teď si kladu otázku: Proč jsem to dělal? Pro svůj dobrý pocit z dobře vykonané práce? Pro radost ze hry na kytaru, basu nebo z dobře odzpívané písně?

Otázka, kterou nám všem Hospodin klade je, kde se pohybuje naše mysl během bohoslužby? Kam utíkají naše myšlenky? Kolem čeho se točí naše úvahy? Je to Hospodin? To pro něj vysedáváme v modlitebně? To od něj očekáváme další díl skládačky celé pravdy? Pravdy o Pánu Bohu a pravdy o nás samotných. Kéž by tomu tak skutečně bylo!

Jsem vděčný, že pravdou to nekončí. Jak to tedy pokračuje? To jsme se dočetli v devatenáctém verši deváté kapitoly proroka Zachariáše: „Toto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj!“

Místo postu „radostné veselí a utěšené slavnosti.“ Takový obrat je v duchu podobenství Pána Ježíše: „Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.“ Jan 16:21 Nebo slovy knihy Kazatel: „je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;“ Kazatel 3:4

Jaký je čas právě dnes? Když se nad tím zamyslím, tak mám smíšené pocity. Napadají mě důvody k radosti. Ale zrovna tak mě napadají důvody k obavám nebo dokonce k pláči. Není však takový stav příznačný pro celý náš život? Dokonce i jedna ta samá situace nebo věc může v sobě skrývat oba důvody. Není to tak, že se někdy smějeme a zároveň nám vytrysknou slzy?

Co tedy máme dělat? Jakým věcem máme dovolit, aby v našich myslích převážily? Máme se bát čím dál tím více, až nás naplní smutek a pláč? Nebo máme do svého nitra pustit jen věci, které nám dělají radost?

Jaké slovo poslal Hospodin skrze proroka Zachariáše do podobné situace Izraelského národa? „Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout; zotročovatel se už nebude přes ně valit, nespustím je nyní z očí.“

„Položím se táborem …, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout; …“ Hospodinův tábor není jako Maginotova linie, kterou nepřítel obešel. Hospodinův tábor je totiž uzavřený kruh, kterým bez Božího povolení nepronikne ani myš. Můžeme si přitom připomenout, jak nepřátelé přitáhli k hradbám Jeruzaléma, ale nevystřelili na něj ani šíp a museli nakvap odtáhnout.

Hospodin řekl: „Položím se táborem …“ Jak bychom na to reagovali? Pochybnostmi? Výsměchem? Příklady, kdy to nevyšlo? Nebo důvěrou, obrácením a voláním k Hospodinu?

Během prvních týdnů nebo měsíců války Ruska proti Ukrajině mě nejvíce oslovil ukrajinský sbor, který stál pod polorozbořeným mostem a chválil Hospodina. Tento obraz mi zřejmě zůstane až do konce mého života. „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ Zacharjáš 4:6

Můžeme se třeba rozkrájet, abychom dosáhli svého. A jak jsme četli, můžeme se „oddávat pláči a odříkání“ desítky let. Ovšem skutečnou změnu. Skutečné bezpečí a radost získáme jen tehdy, když obrátíme svoji mysl k Hospodinu. Protože „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“ Jan 6:68 Amen.