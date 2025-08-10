Kdy začne víra hory přenášet?
má vlastní síla, zazní v té Boží harmonii falešný tón. Podobně jako když anděl Petrónius zaskřehotal v dětském andělském sboru. To jsem jen zavzpomínal na film Anděl Páně.
Jan 1:47-51
Jan 5:19-21,30
Jan 15:5
Ovšem když jsem v sobotu četl začátek Janova evangelia, byl jsem šokován. Protože co jsme to spolu četli? ‚Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce.“‘ Ani Boží Syn, který je v té chvíli člověkem jménem Ježíš, nemůže činit nic!
Je to vůbec možné? Pán Ježíš, na kterého sestoupil Duch svatý v podobě holubice. Pán Ježíš, který proměnil vodu ve víno v Káni Galilejské. Tak právě tento Pán Ježíš nemůže činit nic? Neprokazují činy Pána Ježíše pravý opak? Totiž to, že může činit všecko! Přesně v duchu slov, která řekl Natanaelovi: „Uvidíš věci daleko větší.“
Jak to tedy je? Mohl a může Pán Ježíš činit vše nebo nic? Tahle otázka je důležitá i dnes. Protože platí také pro nás. Protože i my můžeme činit nic nebo všecko. Copak právě pro nás neplatí zaslíbení: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“? (Marek 16:17-18)
V té souvislosti musím připomenout ještě jedno slovo z Matoušova evangelia. Pán Ježíš říká svým učedníkům a tedy i nám: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Matouš 28:18) Také každému z nás, kdo uvěřil, byla dána určitá část této moci. Tak o tom přece svědčí znamení, která budou provázet ty, kdo uvěří.
Pojďme se teď spolu zamyslet na tím, jaký účinek vlastně má moc na člověka? Boží slovo mluví o služebníkovi, který získal moc a začal nad svými kolegy panovat. A nedopadlo to s ním dobře. Příval moci ho semlel. Už to nebyl on. Už nebyl stejný jako před tím.
Teď skočíme zpátky k našim biblickým textům. Změnil se Pán Ježíš po tom, kdy na něj sestoupil Duch svatý v podobě holubice? Začal vládnout svým učedníkům a zneužívat své výsadní postavení? No nezačal? Otázka tedy zní, jak to mohl zvládnout. Jak mohl zvládnout ten příval moci, kdy mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi? Umíte si to představit? Umíte si představit, že byste jediným slovem mohl změnit běh dějin? Jak bychom se v takové situaci mohli ovládnout, abychom neudělali všechno, co by nás zrovna napadlo?
Možná, že vám takové otázky připadají příliš teoretické? Copak někdo má zkušenosti s takovou mocí? Nebo alespoň s jeho malou částí? Příčinu našich malých nebo žádných zkušeností bych viděl v tom, že zřejmě ještě nejsme na takový příval moci připraveni.
Díky této otázce se vracím k rozporu, který jsem zmínil před chvílí: Může Pán Ježíš činit nic nebo vše? A můžeme my také činit nic nebo hodně?
Odpověď na tento rozpor je v podmínce, která je zmíněna v obou biblických textech. Pokud se týká nás samých, tak je tam uvedeno: „sami beze mne.“ Tím „mne“ je míněn Pán Ježíš. A v případě Božího Syna je uvedeno něco velmi podobného: sám bez „Otce.“
Jak jsem uvažoval o slovech sami nebo sám, tak jsem si hned vzpomněl na typicky dětské prohlášení: „Já sám, já sama!“ A znamená to: Přestaň mi pomáhat, to musím zvládnout sám. Vždyť už na to mám dost vlastních sil.
A není právě tohle náš problém. Totiž to, že si po letech práce ve sboru nebo církvi řekneme: My už na to máme dost zkušeností a sil. A pustíme se s plnou vervou do něčeho, k čemu nás Pán Bůh nepovolal? A pak se divíme, že naše námaha je marná a nepřináší kýžený výsledek.
Díky Hospodinu za to, že i takové zkušenosti nás připravují k tomu, abychom nakonec zvládli příval moci, který nám skrze svého Syna zaslíbil.
Jak teda být připraveni, abychom mohli přijmout zaslíbené obdarování duchovní mocí? A přitom, aby nás tato moc nepřeválcovala?
To první, co potřebujeme, je poznat sami sebe. Poznat své vlastní možnosti. A jestliže Pán Ježíš dospěl ke zjištění, že „nemůže sám od sebe činit nic,“ čím spíše my bychom si měli sami sobě a před Hospodinem přiznat, že také bez Pána Ježíše nemůžeme činit nic.
To druhé, co potřebujeme, je obrácení. Protože cesta bez Pána Boha nikam nevede. Proto se po poznání vlastní bezmocnosti musíme obrátit k tomu, komu patří veškerá moc na nebi i na zemi. Obracíme se přitom k tomu, kdo nám dobře rozumí. Sám totiž prošel stejnou cestou jako my. Poznal, že bez Otce nic nedokáže. A pokud jsme poznali to samé, jsme také připraveni k tomu, aby právě na nás dosvědčilo evangelium svoji pravdivost. Ty, kdo uvěří, mají provázet znamení. Věříte tomu? Já tomu věřím a očekávám, že se zaslíbení Pána Ježíše naplní. Amen.
Pavel Král
Co je silnější než matčina láska?
Dnes mi díky mi díky Googlu došlo, že není Salome jako Salome. Desítky let jsem si totiž myslel, že dcera Herodiady (dle tradice Salome) se po hrůzné události připojila k následovnicím Pána Ježíše, aby ho ze svých nemalých ...
Pavel Král
Jak proniknout do Božího království?
Když vycházím z prvního biblického textu, tak z něho přirozeně vyplyne otázka: Tak komu vlastně „patří království nebeské?“ Protože právě vlastník nemovitosti má přirozené právo vejít do svého domu. Nebo v duchu našeho textu -
Pavel Král
Máme ronit slzy nebo se smát?
Na začátku biblického textu zazněla otázka: „Mám se nadále pátého měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil?“ A v pozadí této otázky je pochybnost, jestli to má ještě význam? Jestli se neztratil důvod pláče a ...
Pavel Král
Hospodin rozšlape naše nepravosti
„Lide můj, co jsem ti udělal?“ To říká Hospodin ústy proroka Micheáše. Jakoby říkal: „Čím jsem ti ublížil, že se ke mně tak chováš?
Pavel Král
Co nám dělá radost?
Vidíte ten kontrast? Na jedné straně jsme četli: „Lidským synům vyschl zdroj veselí.“ A na straně druhé: „Jásejte, synové Sijónu, radujte se z Hospodina, svého Boha, ...“
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Lovci signálu zvedli mobily k nebi, hypnotická fotka ohlásila migrační vlnu
Seriál Obrazy uprchlické krize byly vždy plné zoufalství, přeplněných lodí i improvizovaných táborů...
Jak džihádisté válcují subsaharskou Afriku. Rozpoutaný teror může ohrozit i Evropu
Premium V záplavě velkých světových průšvihů se tak trochu zapomíná na džihádisty. Ti ale nevymřeli,...
Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod
Premium Plné žejdlíky a kus flákoty tu zákazníkům nabízeli již v časech, kdy se jezdívalo koňmo a vládly...
Senioři bourají častěji, zdravotní prohlídka ale nově bude od 70 let. Politika, zní kritika
Premium Počet nehod způsobených staršími řidiči v Česku dlouhodobě roste a podle policie se zvyšuje i...
Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny
Svou recenzi můžete přidat zde Přidat svou zkušenost » Po skončení soutěže eMimino vylosuje výherce, které zkontaktuje pomocí soukromé zprávy, kde...
- Počet článků 257
- Celková karma 3,54
- Průměrná čtenost 128x