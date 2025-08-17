Kdy začne probuzení také u nás?
... v případě nouze neváhal sáhnout po oddělených chlebech určených k bohoslužbě.
Skutky apoštolské 8:5-8,14-17
Skutky apoštolské 10:21-22.44-47
Právě proto Hospodin posílá Petrovi plachtu plnou nečistých zvířat s pokynem: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ (Skutky apoštolské 10:13) přišel totiž čas, aby se to dobré pravidlo porušilo. A proč? Protože přicházela zcela mimořádná situace. Pokud by před ní nebyl Petr osvobozen z pout pravidel, nemohl by vykonat to dobré dílo, které mu Hospodin připravil.
A právě v tom to je. Během mimořádné situace je možné dobrá pravidla porušit. Možná, že se ptáte: „A proč vůbec ta omezující pravidla jsou? Kdyby tu nebyla, tak by nebránila dobrým věcem.“
Připadá mi to podobné jako v případě silničních pravidel. Normálně se na červenou stojí. Ale když přijede vozidlo s houkajícím majákem, tak pro něj červená neplatí. Poruší pravidlo, aby mohlo zachránit lidský život nebo chytnout zločince. Ale to ještě neznamená, že během následného normálního provozu přestanou ostatní řidiči respektovat červenou barvu semaforu.
To jsme probrali vstupní pravidla. Pokud by je Petr neporušil, tak by se evangelium nedostalo ke Kornéliovi, jeho rodině a přátelům. Ovšem pak existují duchovní pravidla. Ty jsme viděli v předchozím příběhu. Apoštol Filip byl duchovně obdarovaný člověk. Evangelium dokazoval mnoha mocnými činy. Až došlo k tomu, že „nastala veliká radost v tom městě.“
Ovšem když přišli apoštolové Jan a Petr, tak zjistili, že „Duch svatý … ještě na nikoho z nich nesestoupil.“ Proto neváhali a „na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.“ Přesně podle normálních duchovních pravidel. Nejprve křest ve jméno Pána Ježíše a pak vkládání rukou, během kterého přijali Ducha svatého.
Co jsme to však četli o lidech v Kornéliově domu, kteří poslouchali Petrovo kázání? „Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.“ Duch svatý nečekal na to, až Petr domluví a v případě, že by někdo chtěl, až začne křtít ve jméno Pána Ježíše jednoho po druhém. Ještě nedozněla Petrova slova a již se Duch svatý dotýká srdcí posluchačů.
Spolu s Petrem přišlo několik bratří z Joppe a ti „je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha.“ Proč to proběhlo právě takto? Petr měl za sebou zkušenost s prostěradlem. Ale bratři, kteří s ním přišli, ještě potřebovali prolomit zaběhlá pravidla. To se také ukázalo v jejich úžasu a potvrdil to Petr svými slovy: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“
I ve starém latinském přísloví je přisuzováno větší přesvědčovací síla skutkům než činům (Verba movent, exempla trahunt.) A tak někdy přichází skutek dříve a slova následují až po něm. Jako v tomto případě.
Přemýšlím o tom, jak bych si to přál já sám? Jako vzor před sebou vidím svědectví posluchačů Pána Ježíše: „neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.“ (Matouš 7:29) Slovo naplněné mocí. Slovo, ke kterému se přizná Hospodin. Slovo, které je provázeno dotyky Ducha svatého a mimořádnými reakcemi posluchačů. Jako tomu bylo v případě lidí v Kornéliově domě.
Co více bych si mohl přát? Co více by si mohl přát kterýkoli Boží služebník? Jak toho ale dosáhnout? Je to víc o kvalitách služebníka nebo je to jen na rozhodnutí Ducha svatého? Co je potřeba udělat? O co je třeba prosit, abychom prožívali něco podobného?
Vzpomínám si na výzvu Pána Ježíše svým učedníkům. „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ (Matouš 7:7) A o co mají prosit nebeského Otce? „… čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“ (Lukáš 11:9)
Pokud tedy chceme být přitom, kdy se Duch svatý dá do práce, musí nám o to především jít. A to dáváme najevo svými prosbami. Ale plně si přitom uvědomujeme, že nemůžeme Hospodina k ničemu dotlačit. Někdy totiž otálí. V té souvislosti si vždy vzpomenu na vdovu, která svou vytrvalostí obměkčila nespravedlivého soudce.
Chci tedy věřit, že Hospodin nebude příliš otálet. A pokud to jen trochu půjde. Pokud to bude dobré jak pro nás, tak pro naše sestry a bratry, tak nám dá to, oč prosíme. Pojďme tedy prosit a zároveň s nadějí očekávat. Těším se totiž na to, až prožiju něco podobného, jako několik bratří z Joppe: „Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha.“ Amen.
Pavel Král
