Kdy je čas mluvit a kdy mlčet?
... které platí dodnes: „… žádný prorok není vítán ve své vlasti.“
Lukáš 4:21-24,28-30
Ostrý obrat v myslích posluchačů jakoby předznamenal podobný posun na konci Ježíšovi služby. Také v neděli volají zástupy: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ (Matouš 21:9) Aby v pátek dopoledne podobný zástup volal: „Ukřižuj ho.“ (Marek 15:13)
Na pozadí obratu v lidské mysli je vidět otevřenost, pravdivost, prostota a bezelstnost Ježíšových slov. Na první pohled je vidět, že mu nejde o lacinou popularitu. Nebo dokonce o manipulaci, ke které sahala většina velkých diktátorů.
Právě naopak. Pracuje s reakcemi svých posluchačů zcela otevřeně. Pokud potřebují povzbudit, tak je povzbudí. Pokud potřebují uzdravit, tak je uzdraví. Ale pokud naopak potřebují napomenout, tak je nijak nešetří a otevřeně jim sdělí svůj pravdivý pohled na věc.
Možná že právě tato otevřenost nám chybí. Než něco řekneme, tak si to dvakrát rozmyslíme, abychom se náhodou někoho nedotkli. Ale pokud se naše slova nikoho nedotknou, má vůbec cenu je vyslovit? Vždyť právě o to jde. Aby se slova Božích služebníků dotýkala srdcí posluchačů. Nebo ne?
K čemu budou kulantní proslovy, které nikoho neosloví? Nikdo sice nebude uražen, ale také se nikdo nezamyslí a neobrátí na cestě do zahynutí. A to chceme? Není to příliš vysoká cena za to, že si to s nikým nerozházíme?
Díky Pánu Ježíši, že se vůbec nebál. Nebál se jednou větou povzbudit a podepřít. Aby ve druhé větě napomenul a pokáral.
Nebyl to však příslovečný cukr a bič. Ty používají manipulátoři. Pán Ježíš používal svá slova ve prospěch druhých. O jeho postavení mu nešlo. Jeho snem nebylo nastolit viditelné království. Jak víme z jeho slov určených Pilátovi, tak jeho království nebylo z tohoto světa. (Jan 18:36)
K čemu bych přirovnal způsob řeči a jednání našeho Pána? Možná že správné přirovnání je skryto v tom, co řekl svým učedníkům. „Kdo je z vás největší, bude váš služebník.“ (Matouš 23:11)
Samotná touha po velikosti a významu není špatná. Rozhodující jsou prostředky, které se k tomu použijí. Neodolám a připomenu latinskou otázku, která provází soudní případy: „Cui bono?“ V čí prospěch? Komu slova a činy poslouží?
A vrcholí to příkladem, který dal svým učedníkům jejich Pán. „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ (Jan 13:14)
Proto mi nezbývá než přirovnat způsob řeči a jednání našeho Pána k jednání služebníka a ke službě jako takové.
V té souvislosti mi vytanulo na mysli jedno prohlášení našeho bývalého kazatele: „Víte, kdy poznáte, že jste skutečně dobrými Božími služebníky? Když se k vám lidé začnou chovat jako ke služebníkům.“
A mně se to nedávnou stalo. Zůstal jsem jako opařený a nebyl jsem schopen kloudného slova. A když jsem o tom později přemýšlel, tak jsem si říkal: Jak si vůbec může někdo něco takového dovolit? Copak jsem už přišel o poslední kousek respektu?
Uvědomuji si, že následovat Pána Ježíše v této oblasti není nic laciného. A rozhodně mi to na postavení mezi lidmi nepřidá. Spíše ubere. Sice si pořád připomínám slova apoštola Pavla: „Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.“ (Židům 12:4) Ale stejně i slova a postoj lidí zabolí. Vždyť mě používají jako onuci nebo jako hadr na podlahu. Copak si to musím nechat líbit?
Včera jsem dočetl Markovo evangelium. Ve vypjatých chvílích Ježíš mlčel. Strpěl všechny nadávky a rány. Aby se nakonec před Pilátem vůbec nehájil. Musí tedy dobrý Boží služebník ke všemu jen mlčet?
Určitě ne. Ale slovy knihy Kazatel: „Je čas mluvit a čas mlčet, čas jednat a čas nedělat nic.“ Jak v tomto dilema zvolit správně?
Proto nám nezbývá nic jiného, než požádat Hospodina o moudrost. Protože i kritérium v čí prospěch bude slovo, které nás svrbí na jazyku, může selhat. Může to pro nás být zamlžené. Můžeme si myslet, že jednáme ve prospěch druhých a přitom výsledkem bude jen dobro pro nás.
A tak spolu se žalmistou volám: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! (Žalmy 139:23-24) A protože vím, že Hospodin naklání srdce králů (Přísloví 21:1), tak mohu prosit o totéž: „Bože, nakloň mé srdce k těm správným rozhodnutím.“ A to bych přál i každému z vás. Amen
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