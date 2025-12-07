Kdo se nás zastane?
... Izraeli a také sobě samému. Cítil zřejmě velkou odpovědnost nejen před lidem, ale také před Hospodinem. Copak se jeho synové se svým charakterem a se svými hříchy dokáží o ni postarat? Dokáží ji ochránit?
1 Samuelova 4:13-18
1 Samuelova 5:1-7
Jak jsme četli, tak se stalo právě to, čeho se Élí nejvíc obával. Izrael byl poražen a nepřítel mu vzal truhlu smlouvy. Tahle příhoda pak doslova zlomila Élímu vaz. V jedné chvíli přišel o všechno. Podobně jako Jób. Jen pro něj nebyla připravena stejná budoucnost. Nebyl uznán spravedlivým a naopak na něm a jeho rodu zůstalo Boží odsouzení – „Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním darem.“
Není tu tedy nikdo, kdo by povstal a pokusil se získat truhlu smlouvy zpět. Je nechána na pospas nepřátelům Božího lidu a tedy i Hospodina. To se jí opravdu nikdo nezastane?!
Z druhého textu víme, že tato schrána, ač bez lidské ochrany, tak ve skutečnosti bez ochrany není. A v té souvislosti si vzpomínám na prohlášení Pána Ježíše před Pilátem: „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; …“ (Jan 18:36)
A také v našem příběhu je připraveno Boží duchovní vojsko, které podobně jako kdysi v Egyptě může zasáhnout do světa nás lidí. A jak se oba příběhy sobě navzájem podobají. Přichází nádory a s nimi smrt. Kolik Pelištejců muselo umřít, aby tento národ pochopil, že Hospodin svoji truhlu smlouvy dokáže ochránit? A to zatím použil jen zlomek své moci.
Moje sestra měla heslo: „Proč bych chodila za kováříčkem, když mohu jít za kovářem.“ Jinými slovy: Proč chodit za podřízeným, když mohu jít za šéfem. Jestlipak tenhle princip někdy dojde nám lidem?
Bylo to tak. Nikdo z Izraele nemohl nijak ovlivnit to, co Pelištejci udělají s truhlou smlouvy. Kdyby ji rozmlátili na padrť, co by s tím kdo nadělal?
První věc: Hospodin vložil Pelištejcům do srdce takovou úctu k truhle smlouvy, že ji uložili jako vzácnou relikvii do chrámu k soše svého zřejmě nejvyššího boha Dágona.
Druhá věc: Hospodin udeřil na sochu boha Dágona. A to dvakrát. Až se rozlomila. Přesto se Pelištejci neodvážili tento úder vrátit.
Třetí věc: Hospodin postihl Pelištejce nemocí. Vyrazily jim všem nádory.
Po tom všem nepřátelé pochopili, že proti Hospodinu nic nezmohou. A bude jim tak dlouho zle, pokud bude u nich přítomna ona truhla smlouvy.
Tady vidíme, jak se Hospodin dokáže zastat věci, která je pro něj důležitá. A truhla, která obsahovala třeba deset přikázání a navíc z prostředku ní Hospodin promlouval k Mojžíšovi, byla pro Hospodina důležitá. A byla důležitá také pro celý Izrael.
Co je pro nás opravdu důležité? Je to naše zdraví? Je to naše živobytí? Je to Boží přítomnost v našem nitru?
A pokud o něco z toho přicházíme, co dělám pro to, abychom to znovu získali? Jdeme za služebníkem nebo za Pánem všeho stvoření?
Myslím, že všichni (až na pár výjimek) toužíme po míru. Po míru, který bude naplněn pokojným, smysluplným a bohatým životem. Prostě toužíme po tom, aby nám bylo spolu dobře.
A když přichází obavy, že bychom o to všechno mohli přijít, budeme se muset rozhodnout. Buď těmto obavám podlehneme nebo se spolehneme na svého Stvořitele.
Princip je stále stejný. Buď se soustředím na objektivní hrozby a pak se v nich utopíme. Nebo svůj pohled upřeme na mocnou ruku Boží, které nic neodolá a se vším si ví rady.
Matce Samuele stačilo, aby vylila své srdce před Hospodinem a co o ní můžeme číst potom, když odcházela? „Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná.“ (1 Samuelova 1:18)
To je vše, co můžeme a zároveň musíme udělat. Vylít své srdce před Hospodinem. A jsem si jist, že upřímný člověk bude od Hospodina odcházet s radostí a plný naděje. Nechme se tedy povzbudit matkou Samuele a svěřujme všechna svá trápení a obavy Hospodinu. Jak víme, tak On „zajisté všechno spraví.“ (Žalmy 37:5) Amen.
Pavel Král
Horlivost jak má být!
Kdo to byl vlastně Otníel? Čím si zasloužil, že „Na něm spočinul duch Hospodinův ....?“ To bychom se museli spolu vrátit do knihy Jozue.
Pavel Král
Jak neztratit odvahu
Nejprve Jozua povzbudil Mojžíš: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou Hospodin přísahal dát jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví.“ A potom i Hospodin: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty ...
Pavel Král
Proč brát ohledy na své nejbližší?
Četli jsme: „Nech mě, já je vyhladím ...“ Jakoby Hospodin řekl: Dovol mi. Proč bral Pán Bůh ohled na svého služebníka? Proč to rovnou neudělal? Proč Mojžíše nepostavil před hotovou věc?
Pavel Král
Zvolíme vzpouru nebo věrnost?
Lévijci vykonávali službu při Hospodinově příbytku. Mojžíš se k nim tedy jako ke služebníkům obrací slovy: „Je vám to málo?“ A pokračuje: „A vy se domáháte i kněžského úřadu.“
Pavel Král
S důvěrou v Boží pomoc!
Dnešní slovo je velmi vážné. Když jsem četl text od 16. do 20. kapitoly třetí knihy Mojžíšovi, tak moje mysl dostávala ránu za ranou. Je pravda, že si nevzpomínám, že bych něco z těch popisovaných skutků skutečně udělal.
