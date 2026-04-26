Kde se berou zlé věci i dobro?
Pláč 3:30-42
Rozumím tomu tak, že jsou chvíle, kdy je potřeba neodporovat zlu. A pokorně, jak jsme již četli: „nasytit se potupou.“ A jsou zase chvíle, kdy máme uchopit do rukou bič a vyhnat z chrámu směnárníky a prodavače holubů. (Matouš 21:12)
Jak se rozhodnout, k čemu se přikloníme? Jak vyhodnotit situaci? O to složitější je rozhodování Božího lidu, pokud slovy Jeremjáše: „… ani její proroci nemívají vidění od Hospodina.“ (Pláč 2:9) Jakým způsobem přijít na to, co má člověk udělat? Nebo nemá dělat nic?
Prorok popisuje jasné bezpráví: „převracet právo,“ „podvádět člověka při jeho sporu“ a nakonec přidává: „to Panovník nechce vidět!“ Ovšem přesto k tomu dochází. A hned může člověk vyrukovat s otřepanou otázkou: A proč to tedy Hospodin dovolí, když se mu to nelíbí?
Na ni si můžeme odpovědět sami ze své zkušenosti. Copak jsme nikdy nedělali to, co se nám nelíbí, co je nám proti mysli, co bychom raději vůbec nedělali? Tak také Hospodin po jistou dobu trpělivě toleruje to, co se mu nelíbí. Aby nakonec, když už není zbytí, udělal zase On to, v čem sám nemá zalíbení.
V té souvislosti si vzpomínám na jednu situaci z dětství našeho syna. Venku bylo chladno a já jsem chtěl, aby si vzal čepici. Tak dlouho mi odporoval, až jsem sáhnul k oznámení trestu: „Když si ji nevezmeš, tak tě budu muset vyplatit na zadek.“ A ta samotná možnost, že bych musel vztáhnout ruku na dítě, které mám moc rád, mě emocionálně tak přemohla, až mi vyhrkly slzy.
Mám za to, že podobně to prožívá i Hospodin. Proto posílá své slovo skrze své služebníky. A přitom doufá, že bude moci zůstat jen při tom slovu. Že nebude muset sáhnout k tělesnému trestu, který oznamuje.
A tak jsme se dostali k další známé otázce: Může dobrý Hospodin udělat něco zlého?
Vzpomínám si, že jako mladík jsem tuto možnost odmítal. A byl jsem ochoten použít ty nejsilnější biblické argumenty, že něco takového není možné. Vždyť by to odporovalo všemu tomu, co jsem zatím o Bohu slyšel a četl. Jak by mohl milující Bůh udělat něco zlého člověku, kterého stvořil ke svému obrazu a k tomu, aby se s ním radoval na věčnosti?
Prorok Jeremjáš nás v této věci nenechal na pochybách a naprosto jednoznačně a trochu i syrově prohlásil: „Cožpak zlé věci i dobro nevychází z úst Nejvyššího?“
Tak to tedy slyšíme! Zlé věci i dobro vychází z úst Nejvyššího. Tohle je pravda. Pravda, která odstraňuje naše růžové brýle. Opravdová láska nespočívá jen v odpuštění, ale také v trestání.
A proto stejná pravice, která žehná a ochraňuje, na druhé straně také napomíná a když už není jiná možnost a hrozí zkáza, tak také dopadne na hřbet člověka, který si nedá říci.
Sám to tak prožívám v oblasti, kde se jen velmi těžko ovládám. V myšlenkách. Někdy se mi myšlenky tak rozjedou, že se to zřejmě už nedá snést, tak přijde takové udidlo. Uprostřed nejšťavnatějších myšlenek se kousnu do vnitřku tváře. Zabolí to tak akorát, že okamžitě vypnu sled předchozích myšlenek a věnuji se své bolesti. Je to sice hodně nepříjemné. Ale já jsem za nějakou chvíli vděčný za tuhle stopku. Vede mně to pak k vyznání a k prosbě za odpuštění.
Ovšem ne vždy je třeba jenom udržet myšlenky na uzdě. Jindy je to jazyk, SMSka nebo čin. Účinek těchto věcí pak souvisí s postavením, které člověk má. Někdy je to jen rodina. Ale může to být také celý sbor, město, stát nebo celý svět. Tak to můžeme sledovat v přímém přenosu na Ukrajině nebo v Íránu a jeho okolí.
Co v takových situacích asi prožívá Hospodin? Jak přitom lidé napínají Jeho trpělivost! Kdy už konečně řekne Panovník: „A dost!“ Kdy se jeho pravice už pustí do práce, kdy už zasáhne?
Na druhou stranu: Kdo dnes ještě očekává? Kdo dnes ještě volá k Hospodinu, aby zasáhl? A kdo tomu věří, že skutečně Pán Bůh nenechá dojít konflikty do stavu, ze kterého už nebude návratu?
Naproti tomu to na první pohled vypadá tak, že si někteří vysoce postavení lidé mohou dělat to, co sami chtějí. Ale je tomu skutečně tak? Nedají se právě ti, kteří jsou tak nevypočitatelní, právě nejlépe naklánět k moudrým a prozíravým rozhodnutím? Vždyť právě takové naklánění vládců je nám, kteří se za to modlí, zaslíbeno.
Pokud tomu všemu alespoň z části dobře rozumím, tak platí známé: „Co člověk rozsívá, to také sklízí.“ A to v bezprostředním okolí člověka, ale také mezi státy a jejich vládci. Jestli dobré. Může od Hospodina očekávat dobré. Jestli zlé, to samé se mu vrátí z Boží ruky.
Takže to nejlepší, co můžeme sami pro sebe udělat, je přát druhým a také dělat pro druhé to, co je v jejich nejlepším zájmu. A to může být v celé paletě od toho nejlepšího až po to nejtvrdší. Vyhnul jsem se slovu zlu. Ale Hospodin v tom nemá takový problém jako já. Ústy proroka nám jasně dal najevo: „Cožpak zlé věci i dobro nevychází z úst Nejvyššího?“
Počítejme tedy s tím, že od Hospodina můžeme očekávat dobro i zlé věci. Přitom si ale můžeme připomínat, že „ne z vlastního rozmaru pokořuje či skličuje syny člověka.“ Cílem Božího jednání je vždy to, aby se člověk k němu vrátil. A pokud to člověku připadá příliš obtížné nebo dokonce nemožné, může počítat a domáhat se tohoto zaslíbení: „ Vrať nás, Hospodine, zpět k sobě a navrátíme se.“ (Pláč 5:21) Amen.
Pavel Král
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
