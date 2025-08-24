K čemu se necháme propůjčit?
aby se v mém životě naplnil. Ale pořád mi trochu unikalo, jak by se to mohlo stát? Jak přinést tu Bohu milou oběť? Jak tedy sloužit Bohu?
Římanům 6:9-13,17-19
Římanům 12:1
Proto jsem vděčný, že mě dnes oslovil text z kapitoly šesté z téže epištoly. A to zvláště slovo: „propůjčujte.“ Našel jsem dvě místa, kde toto slovo zaznívá. Je použito vždy v kontrastu. Ve třináctém verši čteme: „… nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti.“ To je ta negativní strana. A máme tu i tu pozitivní: „… propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.“
Zvláštní je, že je tu zvlášť uvedeno „sami sebe“ a vedle toho „své tělo“. Jako kdyby to byly dvě zcela oddělené a nezávislé bytosti. Naše nitro a naše tělo. Tato myšlenka je zcela v souladu s výkřikem apoštola na konci sedmé kapitoly této epištoly: „Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti? … A takžť já sloužím myslí Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hřícha.“
V té souvislosti si vzpomínám na jednu píseň. Autorem je Jaroslav Hutka: „Hádala se duše s tělem.“ Opět tu stojí proti sobě naše tělo a naše nitro. Je to zřejmě fakt, se kterým musíme v životě počítat a být na něj připraveni.
A jak se na takovou věc můžeme připravit? Pro odpověď musíme zase do Božího slova: „Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.“ (Galatským 5:16) Je to tedy prosté. Sami na takový boj nestačíme. Přitom já bych mohl vyprávět! A zřejmě i každý z vás. Jak dobrý úmysl. Jak dobré předsevzetí vzalo za své, když člověk dostal přímý direkt od žádosti a ta ho srazila k zemi.
Má člověk vůbec nějakou naději, aby pod takovou ranou neklesl a zůstal na nohou? Co k tomu říká apoštol Pavel v epištole Římanům?
Myslím že pro odpověď na tuto otázku se mohu vrátit ke slovu propůjčujte. A také k jeho negativu: nepropůjčujte.
Abych to uvedl na jednoduchém příkladu. Parkuji v podzemním parkovišti. Sjíždím patro po patru a projíždím kolem zaparkovaných aut. Jedu dál až narazím na prázdné místo a tam zaparkuji. Vzpomenete si na podobné slovo z evangelií? Mám na mysli podobenství Pána Ježíše o člověku, který byl vysvobozen od zlého ducha. Ten bloudil po okolí tak dlouho, až se nakonec vrátil na místo, odkud vyšel. A naše toho člověka čistého, ale prázdného. Tak si vzal k sobě ještě další spoustu zlých duchů a „zaparkovali“ na tom prázdném místě. A víte, jak to s tím člověkem dopadlo.
Jde tedy o to, aby hned po vyčištění – vyprázdnění našeho nitra v něm rychle „zaparkoval“ někdo jiný. A ten Někdo, aby ho celé zaplnil. Aby bylo všem okolo, kdo by se rádi vedrali dovnitř, naprosto jasné, že naše srdce je již plně obsazené.
Dotknu se té plné obsazenosti. Připadá mi totiž, jako bych si sice přál přítomnost Ducha svatého ve svém nitru a přitom si nechával kousíček svého nitra sám pro sebe. Dobře znám výzvu: „dokudž kulhati budete na obě strany?“ (1 Královská 18:21) Ale touha po samostatnosti je tak silná!
Obávám se, že právě díky tomu jsem občas celý udivený: Jak se mohla taková myšlenka objevit a uhnízdit v mém nitru? Proč se tak žádostivě dívám na tuto věc nebo ženu? Proč rozvíjím tak zlé téma a věnuji jí tolik času a prostoru?
Jak jinak by tomu bylo, kdybych propůjčil Hospodinu své nitro celé!? Rád bych přestal dělat kompromisy. Rád bych, aby se slovo, které jsem již zmínil, stalo mojí pevnou součástí: „Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.“ (Galatským 5:16) Ale jak toho dosáhnout?
Nadějí pro mne je, že Boží slovo hovoří o procesu. Mám na mysli tento text: „… a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.“ (2 Korintským 3:18) To, co si přeju, nenastane ze dne na den. Kdyby tomu tak bylo, nevyznával by apoštol Pavel své prohry a nehovořil by o naději, kterou má v Pánu Ježíši Kristu.
Co nám tedy zbývá? Držet se naděje, že se to jednou stane? Zůstaneme tedy až do konce svého života polovičatí a zápasící o vítězství ducha nad tělem? A mohu vůbec někdy porazit své niterné touhy a přání?
Myslím, že ano i ne. Obě odpovědi jsou pravdivé. Jak mě i vám říkají naše osobní zkušenosti. Co tedy můžeme udělat proto, aby převažovali odpovědi ano?
Vzpomínám si na biblické postavy, které sice prohráli jeden zápas, ale to jim nijak nebránilo v tom, aby ve svém boji pokračovali dál. A to je dobrý příklad i pro nás. Může se nám stát, že občas prohrajeme. Ale pak k nám přistoupí Pán Ježíš jako k učedníku Petrovi. Copak mu to tehdy řekl? „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý.“ (Jan 13:10)
A právě tohoto slova se chci pevně držet. Tomu, kdo se vydal – kdo se propůjčil Hospodinu k jeho dílu – k bohoslužbě – stačí umýt jen tu část těla, která se zašpinila. A přitom zbytek zůstává čistý a obsazený. Jsme a zůstáváme Božími dětmi. A to přesto, že občas klopýtneme. A právě to nám připomíná Boží Duch, kterého jsme dostali na začátku své nové cesty k Bohu a k věčnému životu. (Římanům 8:16 ) Tak se na ní držme vší silou a nenechme se od ní ničím a nikým odradit. Amen.
Pavel Král
Kdy začne probuzení také u nás?
Já jsem člověk logiky a pořádku. Rád postupuji krok za krokem. A připadá mi nepatřičné, když se nějaký krok obejde nebo se obrátí jejich pořadí. A myslím, že právě apoštol Petr to cítil podobně. On nebyl jako král David, který ...
Pavel Král
Kdy začne víra hory přenášet?
„Beze mne nemůžete činit nic.“ To, podle Janova svědectví, řekl Pán Ježíš svým učedníkům. A právě to je slovo, se kterým se vyrovnávám celý svůj život. Uvědomil jsem si totiž, že kdykoli dovolím, aby se do Božích věcí pustila ...
Pavel Král
Co je silnější než matčina láska?
Dnes mi díky mi díky Googlu došlo, že není Salome jako Salome. Desítky let jsem si totiž myslel, že dcera Herodiady (dle tradice Salome) se po hrůzné události připojila k následovnicím Pána Ježíše, aby ho ze svých nemalých ...
Pavel Král
Jak proniknout do Božího království?
Když vycházím z prvního biblického textu, tak z něho přirozeně vyplyne otázka: Tak komu vlastně „patří království nebeské?“ Protože právě vlastník nemovitosti má přirozené právo vejít do svého domu. Nebo v duchu našeho textu -
Pavel Král
Máme ronit slzy nebo se smát?
Na začátku biblického textu zazněla otázka: „Mám se nadále pátého měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil?“ A v pozadí této otázky je pochybnost, jestli to má ještě význam? Jestli se neztratil důvod pláče a ...
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách
Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu....
Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník
Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo...
SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace
Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia...
Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů
Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 259
- Celková karma 3,68
- Průměrná čtenost 128x