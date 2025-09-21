Jde odolat nutkání?
... „Nedopustil se hříchu!“ Jak je to možné?
Židům 4:1-16
Jak je možné, že někdo, kdo prochází každodenně stejným pokušením, jako já, se alespoň malounko neprohřeší? Vždyť častokrát to moje zaváhání ani není pořádně vidět. Nikdo si toho nevšimne. A já na to brzo ani nevzpomenu.
Do těchto úvah pak zasáhlo jiné Boží slovo: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“
Rozumím tomu tak, že Boží slovo ve tvaru meče nejen pronikne ke každému, a to i k tomu nejmenším mému prohřešení, ale také na něj vrhne jasné světlo. Připadá mi to podobné, jako když se zapne reflektor a jeho kužel osvítí nějaký detailní výjev na jevišti. Pak je vše jasné. Už nejde říci, že se nic nestalo. Protože je to zdálky a jasně viditelné a to se všemi detaily, podrobnostmi a souvislostmi.
Pokud tomu tak skutečně je, a já tomu věřím, tak nemá cenu něco skrývat. Na něco podobného už přišli Adam s Evou, když se ukryli před Hospodinem v ráji do křoví. Ale jak víme, nebylo jim to nic platné. Hospodin je našel a jejich provinění odhalil a také potrestal. V této věci je Pán Bůh nekompromisní.
Co je tedy možné udělat? Kamuflování, jak jsme si ukázali, cenu nemá. První věc asi dobře známe. Píše o ní apoštol Jan: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1 Janův 1:9)
To ale hasíme požár. Nebylo by možné vzniku požáru předejít? Všichni říkají, jak je prevence vzniku požáru lepší cestou. Jak tedy v naší paralele předejít tomu, aby člověk podlehl náhlému nutkání a zhřešil? Protože tahle ke mně většinou pokušení přichází – prostřednictvím nutkání. Něco uvidím a zatoužím po tom. Působí pak na mne naléhavé nutkání, abych to získal.
Existuje možnost, jak takové nutkání přemoci? Obávám se, že heslo: „Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.“ (Mark Twain) nikomu v této věci nepomůže. Protože právě ruce jsou jedním z nástrojů, které nám pomáhají se zmocnit toho, po čem toužíme.
Co nám tedy v takové situaci pomůže? Právě o tom čteme v posledním verši kapitoly, kterou jsem si spolu přečetli. Jak tento verš končí? „abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Abychom nalezli pomoc v pravý čas. Není právě to, co v situaci, kdy bojujeme s naléhavou touhou, nejvíce potřebujeme? Pomoc v pravý čas!
Pak zbývá jen zjistit, jak takovou pomoc v pravý čas získat? Co k tomu říká stejný verš? „Přistupme tedy směle k trůnu milosti.“ Jak tomu rozumět? Snad chápeme, že trůnem milosti je míněno místo, na které usedl Boží Syn. Ten Boží Syn, který před tím prošel stejným životem, jako každý z nás. A tedy také každému z nás dobře rozumí. Chápe, že procházíme jednou touhou za druhou a čas od času s ní prohrajeme.
Ovšem s takovou situací se nemusíme smířit. Tak to být nemusí. Nemusíme jen lakonicky prohlásit, že taková je realita našeho života a na všechen zápas prostě rezignovat.
Znovu se proto zeptám: Co s tím můžeme dělat? A pokud odpovědí je: „Přistupme k trůnu milosti,“ jak to máme udělat? A může to udělat každý z nás?
Když jsem si znovu pročetl konec naší kapitoly, tak jsem zjistil, že to není o nás. Je to o mocném veleknězi. Právě on vykonal všechno pro to, aby každý z nás mohl k němu přistoupit a požádat.
A o co máme žádat? O to, co právě teď nutně potřebujeme. Kdo již podlehl, tak o milost odpuštění. Kdo právě zápasí s touhou, o pomoc v tomto zápase. A nemusíme se přitom nijak stydět, vždyť náš velekněz o všem již dávno ví a neodsuzuje nás za to.
Dnešním slovem bych chtěl především sám sebe, ale i každého z vás povzbudit k zápasům. Stojí za to nerezignovat a pustit se do boje s vnějšími nutkavými podněty. A chci, abychom si byli vědomi, že Boží Syn vidí náš zápas jako na dlani. Proto k němu můžeme přijít rovnou a beze studu. A já věřím, že nás v našich zápasech nenechá na holičkách. Ať jeho pomoc v pravý čas prožíváme dnes a denně. Amen.
Pavel Král
