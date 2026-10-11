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Jak zvítězit a získat svobodu?

Pavel Král
Na Jiftáchovi spočinul Duch Hospodinův a přesto Jiftách vyslovil neuvážený slib, který po něm Hospodin vůbec nechtěl. I člověk naplněný Duchem svatým potřebuje moudrost, aby rozlišil myšlenky dobré od těch špatných. Alespoň ...

... tak tomu dnes rozumím.

Soudců 11:29-31

Je třeba být opatrný vůči sobě i vůči druhým. To, že je člověk naplněn Duchem svatým, neznamená, že každé jeho slovo musí být nutně moudré a zároveň také závazným Božím pokynem. Jak tedy rozlišit to, k čemu mě vede Duch svatý a co je moje vlastní myšlenka? Myšlenka, kterou je třeba posoudit a v případě neuváženosti také odmítnout?

Podivuhodné na biblickém příběhu je, že přes neuváženost Jiftáchova slibu, mu Hospodin dal vítězství nad Amónovci, po kterém toužil.

Tím více žalu bylo v Jiftáchově zvolání, když mu jako první vyšla vstříc jeho vlastní dcera: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“

To naopak v případě Samsona bylo jasně řečeno. „Chlapec vyrostl a Hospodin mu žehnal. A Duch Hospodinův ho začal ponoukat …“ Za dalšími činy Samsona stál tedy Boží vliv. Právě tento vliv je tou metodou, jak se ochránit před neuváženými slovy nebo činy. Na první pohled to sice vypadalo tak, že Samson překročil Božího zákon. Měl v úmyslu si vzít příslušnici nepřátelského a zároveň pohanského národa. Ale jestliže za tím stál Hospodinův pokyn, bylo to v pořádku. Navíc cílem bylo najít záminku, aby Hospodin skrze Samsona mohl zakročit proti Pelištejcům – proti tehdejším okupantům Izraele.

Po cestě za snoubenkou vyskočil na Samsona lev. Přemýšlel jsem o tom, proč k tomu vůbec došlo? Zatím se příslovečná Samsonova síla nijak neprojevila. Aspoň o tom není v bibli zmínka, pokud vím. Ovšem v té kritické chvíli se ho zmocnil Duch Hospodinův. A možná, že tedy právě proto. Aby Samson předem věděl, že ať už se v budoucnu pustí do čehokoliv, může počítat s tím, že se ho zmocní Duch Hospodinův. Jako v tomto prvním případě, kdy „roztrhnul lva jako kůzle.“ Samson tak na vlastní kůži ochutnal, co to znamená, když se člověka zmocní Duch Hospodinův. Samson proto nejednal ve vlastní síle, ale v síle Hospodinově a proto zničil lva podobně jako Jiftách před tím porazil Amónovce.

Kolikrát jsem již v té souvislosti z kazatelny slyšel, že křesťan nemá jednat ve vlastní síle. A proč? Protože vlastní síly člověku jednak brzo dojdou a navíc vůbec nestačí na vítězství, která člověk očekává. Po kterých ve svém nitru touží. Myslím, že každý by mohl vyprávět o svých vnitřních zápasech a prohrách.

Ale na příkladu Jiftácha a hlavně Samsona vidíme, že nemusíme jenom prohrávat. Je možné i zvítězit. A to ve shodě s mnoha slovy, která vyslovili kazatelé. Jak by to ale bylo možné?

Podle Samsona tehdy, když se nás zmocní Duch Hospodinův. Z dalšího biblického textu bychom si připomněli, že jakmile od něho Duch Hospodinův odstoupil, tak prohrál. Je to tedy jisté. Bez pomoci z vnějška člověk v životě neobstojí.

Není to smutné? Asi trochu ano. Ale proč by měl třeba džbánek naříkat, že sám vodu do sklenice nenalije. Potřebuje vždy ruku, která ho uchopí, nakloní a vodu naleje.

Obávám se, že jsme opravdu jen takovými džbánky, které nejsou k pořádnému užitku bez vnějšího zásahu. Můžeme se krásně vyjímat v řadě jiných nádob. Ale abychom byli k něčemu opravdu užitečnému, potřebujeme pomoci.

Kdyby se například Samsona nezmocnil Duch Hospodinův, tak by zřejmě po cestě za svojí snoubenkou zahynul. Lev by ho sežral. Ale díky Boží pomoci Samson nejen přežil toto setkání, ale navíc se mu otevřela možnost služby, o které před tím zřejmě ani nepřemýšlel.

Vidíte? Už jsem se spolu dostali od boje s vnitřními problémy ke službě Pánu Bohu – k bohoslužbě. Protože jak může sloužit Bohu křesťan, který se neustále potácí od jednoho problému ke druhému? Vždyť právě o to nepříteli jde. Zaměstnat křesťany jejich vlastními problémy tak, aby nemohli odvážně a směle sloužit Hospodinu.

Neznamená to, že jako lidé, kterých se Duch Hospodinův nezmocnil, nemůžeme udělat nic dobého pro sebe, svou rodinu nebo svůj sbor. Ale bude to zřejmě jen zlomek toho, co bychom mohli vykonat s Božím přispěním.

To, jak veliká změna souvisí s Duchem Hospodinovým je vidět u obou služebníků, které jsme si dnes připomněli – u Jiftácha i u Samsona. Jeden poráží Amónovce a druhý Pelištejce.

My v této době neúpíme pod jařmem lidského dobyvatele. Ale můžeme prožívat vnitřní zápasy. Zápasy které nás když ne paralyzují, tak alespoň omezují. A právě pro tyto zápasy nám dnes nabízí Hospodin svoji pomoc. Chce nám nadlehčit naše břímě. A jak bychom potom mohli žít svobodně a naplno, je vidět na našich biblických hrdinech.

Pojďme tedy přizvat Hospodina do svých zápasů. Nenechme se jimi svazovat a tlumit. Získejme svobodu. Copak po ní netoužíme? Já tedy ano. Amen

Autor: Pavel Král | neděle 11.10.2026 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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