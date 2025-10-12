Jak zaměstnat Hospodina?
... dala z toho stromu a já jsem jedl.“ (Genesis 3:12)
Genesis 16:1-12
Vidíte tu podobnost obou příběhů? To Sáraj přichází za Abramem a nabízí mu svou otrokyni, aby získali dítě. A Abram nic nenamítá. Opakuje stejnou chybu jako Adam.
A co je výsledkem? V té souvislosti mi vytanul na mysli jeden biblický text: „… zaměstknal jsi mne hříchy svými, a obtížils mne nepravostmi svými.“ (Izajáš 43:24) Jako kdyby Hospodin neměl dost práce s tím, jak se snaží člověka vypiplat, aby konečně dospěl. Člověk sám přidělává Hospodinu práci tím, že se pouští do zakázaných věcí.
Proto ten titulek dnešní úvahy: Jak zaměstnat Hospodina? Proč by to někdo ale dělal? Copak Hospodinovu kapacitu nenaplňují dostatečně jeho vlastní plány s člověkem a s touto zemí?
Napadla mě jedna paralela. Nedávno jsem procházel operacemi očí. Když jsem ležel na operační sále, důrazně mi připomínali, že si nesmím sahat do očí. A aby nějak zaměstnali mé ruce, dali mi držet malou nádobku ve tvaru ledviny. Díky tomu přenesli můj zájem a mé soustředění jinam, abych se jim nepletl do zákroku.
A tak mi přišla myšlenka, jestli v životě Abrama a také v našem životě nemá někdo zájem nerušeně operovat. Jediný, kdo by mu v tom mohl zabránit, je Hospodin. Tak co s tím? No co kdyby Pána Boha zaměstnal něčím jiným, co by přitáhlo jeho pozornost. Pak by možná polevilo jeho soustředění na duchovní růst člověka.
Člověku se skutečně daří zaměstnávat Hospodina svými chybami a svévolnostmi. To, co je podivuhodné, že to Pána Boha nijak nezaskočí. Navíc to ani nezabrání tomu, aby všem požehnal. Hospodin žehná Izmaelovi. A o několik kapitol dál žehná znovu Abrahamovi a jeho synu Izákovi.
A to je nadějí i pro nás. Můžeme Hospodina zaměstnávat svými myšlenkami, slovy nebo činy. Přesto nikdo nedokáže Pána Boha tak přehltit, že by zablokoval přístup k němu nebo Ho dokonce paralyzoval. Tak jsme tomu byly nedávno svědky během voleb, kdy při prokazování totožnosti elektronickou občankou, byl příslušný server tak zahlcen žádostmi o přístup, až nakonec zkolaboval.
Nic podobného se Hospodinu nemůže stát. Jeho kapacita zdaleka přesahuje počet možných žádostí o přístup. Každý člověk může posílat své prosby 24/7. A žádná prosba nebude zapomenuta a dostane se vždy ke svému cíli.
Tak to slyší i Hagar: „… porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel.“ Bůh, který slyší. To je základní vlastnost našeho Pána. Přesto se může dostat ke slovu i jiná vlastnost: Bůh, který mlčí.
Tak tomu bylo po narození Izmaele. Pokud jsem dobře počítal, tak trvalo 13 let, než Hospodin znovu k Abramovi promluvil. Ovšem ta promluva stála za to.
Porozuměl jsem tomu tak, že bylo třeba nechat odeznít dopad svévolného skutku Sáraj a Abrama. A teprve potom přišla chvíle pro připomenutí předchozího zaslíbení. Ovšem nebylo to pouhé připomenutí. Hospodin se rozhodl dát spoustu věcí navíc. Proto se z Abrama stává Abraham (“Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.“ Genesis 17:5). Ze Sáraj se stává Sára (kněžna) a obnovená smlouva je provázena obětí, kterou Hospodin přijímá prostřednictvím stravujícího plamene. Jako poslední přichází bolestivá připomínka, která každému zůstane až do konce jeho života – obřezání.
Vidíte tu dynamiku a tu názornost? Nová jména. Velkolepé obětování. Emocionální zásah intimity. To vše se muselo hluboce vrýt do nitra všech účastníků. Myslím, že právě to člověk potřebuje k tomu, aby nezapomněl.
Pokud pro nás Hospodin připraví něco podobného. Je to proto, abychom nezapomněli. Abychom nezapomněli na jeho zaslíbení. Například na toto: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:20) Amen
Pavel Král
