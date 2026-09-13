Jak trestat a nepřestat milovat?
... je zřejmě v duchu zaslíbení dané po potopě. „Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo …“ (Genesis 9:11) A nebude-li vyhlazeno tvorstvo, tak také ani Boží lid. I když se zkazí podobným způsobem, nezprotiví se Hospodinu. Protože jinak by musel být vyhlazen z povrchu země.
Leviticus 26:3-4,11-12,14-18,27,33,40-41,44-45
Ovšem to neznamená, že svůj lid nechá Hospodin na pospas jejich vášním. Stále zbývá dost a dost prostředků k tomu, aby byl každý zastaven, pokud dělá něco, co se Pánu Bohu nelíbí.
To ale není Božím cílem. Hospodin není policajt, který číhá za rohem, aby nás nachytal při činu. Je rodičem, kterého bolí každá nepravost a volí trest teprve tehdy, když už není zbytí.
Proto také naše kapitola začíná požehnáním. Co jsem četli: „Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.“
To, že se dnes každý nezabývá pěstováním obilí nebo ovoce, neznamená, že neočekává plody svého úsilí. Mojí prací je služba investorům. A samozřejmě očekávám, že za svou službu dostanu zaplaceno. Tato služba je mé pole a každý dokument je mým klasem nebo ovocným stromem, od kterého očekávám, že časem přinese ovoce.
Nedávno mi jeden známý vyprávěl svůj příběh. Měl rozjetou službu lidem a docela vynášela. Tu se však něco stalo. Změnily se podmínky a on díky tomu musel přestat podnikat. On sám to hodnotil tak, že zasáhla vyšší moc.
Nemyslím si, že každá nesnáz v podnikání musí být nutně trestem od Boha. Podobně byli napomenuti učedníci, když prohlašovali, že slepý od narození musel nutně zhřešit nebo alespoň jeho rodiče. A tak podobně jako v případě slepého od narození vnímám každou nesnáz jako příležitost.
Příležitost k tomu, abych se obrátil na Hospodina. To znamená, že minimálně zpozorním. Je tu něco, s čím jsem nepočítal. Copak mi tím asi chce Hospodin říci? Nebo co chce díky této příležitosti Hospodin vykonat?
Protože právě proto měl v úmyslu Hospodin posílat všechny rány na svůj lid. Bude je posílat a zesilovat do té doby, „dokud nebude jejich neobřezané srdce zkrušeno.“ Dokud se sami nezastaví a nezačnou „vyznávat nepravost svou i nepravost svých otců, zpronevěru, jíž se na mně dopustili, a že mi odporovali.“
Hospodin nám totiž vždy předkládá na výběr dvě cesty. Dobře to vystihl Jozue: „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24:15)
Přitom služba Hospodinu je dobře honorovaná. Četli jsem třeba: „země vydá svůj výnos.“ A slovu výnos každý ekonom nebo podnikatel dobře rozumí. Místo země si klidně můžeme dát slovo podnik nebo firma.
A naopak zprotivení a zavržení Božích řádů je také po právu „odměněno.“ Například tím, že „budete plni zoufalství.“
Proto si musí každý z nás dobře zvážit, jak se rozhodne. Moc se mi líbí odvaha a jednoznačnost Jozue: „Já a můj dům …“ Mohu to takto prohlásit? Snad bych mohl říci: „Já a moje manželka budeme sloužit Hospodinu.“ Pojďme to tedy říci spolu všichni. A klidně i v té minimalistické verzi: „Já budu sloužit Hospodinu a budu dbát na jeho nařízení.“
A já věřím, že takové rozhodnutí Hospodin nepřehlédne. A slovy proroka Zachariáše: „Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ (Malachiáš 3:10) Amen
Pavel Král
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