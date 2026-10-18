Jak si nevylámat zuby
... nedbal.
1 Samuelova 13:7-14
1 Samuelova 14:6-14
Přemýšlím o tom, jak bych tehdy jednal já sám? Nebo jak bych jednal dnes v podobné situaci? Nepřítel je za humny. Přátelé mě opouštějí a prostředky na obranu se ztenčují. Podlehl bych akutní touze a pomohl bych si rychle sám?
Čekat na Hospodina sedm dní je hodně dlouhé čekání. Když jsem čekal letos skoro celý den, než mě přijali v nemocnici na operaci, tak mi to připadalo nekonečné. Ale sedm dní? Kdo by byl ochoten čekat tak dlouho?
Nebylo to první Saulovo čekání. Také během svého pomazání měl čekat na Samuele, než k němu sestoupí do Gilgálu. (1 Samuelova 10:8) Ale to se ho měl před tím zmocnit Duch Hospodinův. A navíc, sotva se rozloučil se Samuelem, „proměnil mu Bůh srdce v jiné.“ (1 Samuelova 10:9)
Co se to od té doby stalo se Saulem? Jak na tom bylo jeho srdce? Bylo stále proměněné? Pamatoval si ještě na svoji osobní zkušenost, kdy se ho zmocnil Duch Hospodinův a on prorokoval? (1 Samuelova 10:10)
A co se to stalo se mnou nebo s vámi? Pamatujeme si ještě na chvíli, kdy se Hospodinovo slovo dotklo našeho srdce? Okamžik, kdy naše srdce zažilo proměnu? Proč nezůstala tak úžasná zkušenost jako zářicí sloup v našem nitru? Aby nám připomínal, že „Až potud nám Hospodin pomáhal.“ (1 Samuelova 7:12) Pokud bychom na to nezapomínali, nemohli bychom tak snadno podlehnout nutkání něco udělat v době, kdy máme čekat na Hospodina.
Jak jinak v této souvislosti vyznívá příběh Jónatana – Saulova syna. Kde se v něm bere ta odvaha, když vidí selhání svého otce? Za podobný projev víry by se nemuseli stydět ani učedníci Pána Ježíše. Jenomže oni takovou víru teprve hledali. Mám na mysli den, kdy se dívali na pár ryb a několik kousků chleba. Všem došlo, že zcela logicky nemůže ta troška jídla stačit pro tisíce lidí všude kolem.
A proto si tím více vážím Jónatanovi víry. Hospodinu nevadí, že Saulův syn je ještě mladík. Nevadí mu jeho bláznivý nápad. Vždyť jak by hodnotil vojenský stratég rozhodnutí, že postup v boji bude řídit protivník? Všichni chápou, že to nemohlo v žádném případě vyjít, pokud … Pokud by se Hospodin nepřiznal k takovému projevu víry.
A tak se vynořuje otázka: Jak zajistit, aby se Hospodin přiznal k víře člověka? Před chvílí jsme uvažovali o tom, jak tomu zabránit. Především svojí nedočkavostí a snahou si nějak pomoci vlastními silami – bez Hospodina. Kde je Hospodin přehlížen nebo nevítán, tam se nesnaží protlačit silou.
Ovšem díky Natanaelovi také víme, jak získat Hospodinovu pozornost. Myslím, že tou hlavní upoutávkou bylo Jónatanovo prohlášení: „Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo.“
Opět mi tu zaznívá příběh soudce Gedeona. On měl k dispozici 300 mužů. Z desítek tisíc bojovníků mu zbyl tento malý hlouček. Jako zbraně použili všichni hořící louč a trubku. To Jónatan měl alespoň meč. Ale byli dva proti dvaceti.
„Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo.“ Co je skryto v tomto prohlášení? Vítězství nezáleží na člověku. To není nic nového. Ale je mi takový postoj vlastní? Vstoupím na příslovečnou hladinu moře s plnou důvěrou, že se nezačnu topit? A zůstane mi tato jistota po celou dobu zápasu? Nezačnu pochybovat a tedy topit se?
To, jak velká musí být naše víra, aby se nic z toho nestalo, naznačil Pán Ježíš: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“ (Matouš 17:20) Takže na začátku nemusí být víra velká. Ovšem potřebuje čas, aby pořádně vyrostla. Aby dospěla.
Proto je na místě, abychom na svou víru nespěchali. Abychom se nepouštěli hned do velkých zápasů. Nemusíme vyrazit proti zástupům, stačí vyrazit proti dvaceti. A slovy písně. „Hospodin dokoná za mě.“ Podobně jako po Jónatanově odvážném boji vzbudil zmatek v řadách nespočetného vojska Pelištejců, takže se začali vzájemně pobíjet.
O čem jsem dnes uvažovali? Přemýšleli jsme o víře. O důvěře Hospodinu, jehož ruka není krátká, jak víme z mnoha Jeho prohlášení. (Numeri 11:23) Takže si poradí i s tou troškou, kterou máme zrovna teď k dispozici. Umí si použít to, co máme a nás takové, jací jsme. Stačí počkat na příležitost, kterou nám připravil Hospodin. A pak se věci pohnou správným směrem. Amen
Pavel Král
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