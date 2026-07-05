Jak se držet Boží dobroty?
... na náš duchovní život, nestálo by za to se tomu trochu věnovat?
Římanům 11:21-23
Římanům 12:1-2
Jonáš 2:9
Přemýšlel jsem o tom, co to pro mne prakticky znamená? Kde je skryta ta Boží dobrota, abych ji mohl uchopit svýma rukama? Protože právě to měl na mysli apoštol Pavel. Nebo ne?
Možná, že světlo nám přinese jiné Boží slovo a to ze Starého zákona. Hovoří sice o pravém opaku. Ne jak se držet nebo získat Boží dobrotu, ale jak o ni přijít. „Kteříž ostříhají marností pouhých, dobroty Boží se zbavují.“ Citovaný verš je v kraličtině. Tak nám může unikat význam slova ostříhat. V ostatních překladech je třeba „kdo se oddávají klamným nicotnostem“ nebo „kdo se šalebných přeludů drží.“ Tak právě ti přicházejí o Boží dobrotu. Jako by jim sama proklouzla mezi prsty.
Takže pro udržení Boží dobroty v naší blízkosti nebo dokonce v našem nitru je důležité, čemu se oddáváme, čeho se sami držíme, co držíme nyní ve svých rukou.
Neodolám, abych nepřipomněl známý příběh o chytání opice. Údajně stačí vložit do pevně upoutané sklenice pomeranč. Opice pomeranč chytí rukou, ale ruku s pomerančem už nevytáhne. Je chycena vlastní touhou. Touhou držet a nepustit.
Co může být tím naším pomerančem, který držíme a nechceme ho pustit? Pro každého to může být něco jiného. Pro mne to jsou intenzivní myšlenky a představy o druhých lidech. Věnuji se jim a těžko se vracím do reality a střízlivého posouzení druhých. Řekl bych že právě to dost přesně odpovídá ekumenickému překladu držet se šalebných přeludů.
Jak tedy prolomit naše šalebné přeludy? Protože i Boží trpělivost má své meze a jednou na naše probuzení čekat přestane.
Pro nalezení cesty ven se chytnu druhého verše z dvanácté kapitoly Římanům: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Mám na mysli zejména výzvu „proměňujte se obnovou své mysli.“ Proč zrovna mysli? Copak změna mysli může mít takový dopad? Ano. Protože kde vznikají všechny ty šalebné přeludy? Není to právě naše mysl, která se toho všeho plně účastní? Právě proto naše mysl potřebuje proměnit.
A jak se má proměnit? Obnovou. To by ovšem znamenalo, že naše mysl byla v podstatě dobrá a pak se něco pokazilo. Ono se to nepokazilo najednou. Ale jak jsme ji dávali k dispozici šalebným přeludům, tak to na ní zanechalo své následky – zdegenerovala. Už to pak nebyla ta svěží mysl rozpoznávající dobro od zla a toužící po dobru.
A právě tuto schopnost potřebuje naše mysl znovu získat.
Protože jak pokračuje verš, který jsem před chvílí připomněl? „…, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Rozpoznat, co je vůle Boží. Není právě tato schopnost předmětem velmi častých otázek všech křesťanů? „A jak mohu rozpoznat Boží vůli?“ – tak se ptají hlavně začínající křesťané.
A zde mají svojí odpověď. Aby člověk byl schopen rozpoznat Boží vůli, potřebuje proměnit – obnovit svou mysl.
Problém možná je, že ani obnova mysli není zadarmo. Protože v předchozím verši čteme: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“
Takže cenou za obnovu mysli není nějaká almužna, nějaký drobný dárek, ale člověk jako celek. Naše mysl je přece nedílnou součástí naší bytosti. Pokud ji chceme obnovit, nemůžeme dát k dispozici Bohu jen kousek této bytosti. To by obnova byla jen částečná, pokud by to vůbec bylo možné. Musíme dát k dispozici celou naši bytost. Jako dar. Jako oběť. A pak můžeme s nadějí očekávat, že právě Hospodin naši oběť přijme a svýma rukama obnoví naši mysl.
A jak víme z citovaného verše, není obnova mysli konečným cílem. Je to jen prostředek k tomu, abychom „mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Protože Boží vůle je o tom, co je dobré, co je dokonalé. A takový člověk, který o těchto věcech přemýšlí, mluví a podle toho také jedná, ten si může být jist, že to vše je Bohu milé.
A právě o tom to je. Odpověděli jsme si totiž na otázku: Jak se držet Boží dobroty? Kupodivu nejde od zaklesnutí našich rukou do nějaké hroudy představující Boží dobrotu. Ale možná právě naopak jde o to, dát se celí k dispozici k obnově naší mysli. Tato obnovená mysl pak je schopna rozpoznat to, co je Bohu milé. A jestliže se takovým věcem věnujeme, právě tak nejen o Boží dobrotu nepřijdeme, ale získáme ji ještě ve větší míře než dosud. A to bych každému z nás přál. Amen.
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