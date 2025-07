Jak proniknout do Božího království?

Když vycházím z prvního biblického textu, tak z něho přirozeně vyplyne otázka: Tak komu vlastně „patří království nebeské?“ Protože právě vlastník nemovitosti má přirozené právo vejít do svého domu. Nebo v duchu našeho textu -

- do svého království? A proč? Protože je tu doma. Všechno mu tady patří. A nepatří to jen jemu samotnému. Spolu s ním tu je řada dalších. Takže je spoluvlastníkem nebeského království. Je součástí rodiny Božích dětí.

Matouš 19:13-15

Matouš 20:25-28

Ve zmíněném textu mluví Pán Ježíš o malých dětech. A není to poprvé, kdy použil děti v souvislosti s Božím královstvím. Vzpomínáte si možná na trochu všetečnou otázku učedníků: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Matouš 18:1 A co na to řekl Pán Ježíš? „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ Matouš 18:2-3

To jsme ale pokročili, viďte. V této úvaze už nejde o to proniknout do Božího království. Jako bychom si už byli jisti, že máme plné právo tam vstoupit. A tak nyní už nejde jen o naši přítomnost. Teď už nám jde o naše postavení. Když už tam budeme, tak budeme usilovat o místa v první řadě nebo dokonce po pravici a levici Pána Ježíše.

A jak na toto přání reaguje Pán Ježíš? Četli jsme: „Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ V čem tkví ta zmíněná velikost dítěte? Jak se tedy dostat do postavení dítěte? V textu je zmíněna pokora.

Když se někdo chce prodrat k vyššímu postavení v práci nebo ve společnosti, tak se často hovoří o tvrdých loktech. Ale pokora? Jak by mohl pokorný člověk dosáhnout vysokého postavení?

Záleží zřejmě na tom, kdo bude uchazeče o vysoký post hodnotit. Sám jsem procházel jedním výběrovým řízením. A kupodivu jsem ho vyhrál. Jako zpětnou vazbu jsem dostal informaci, že jsem prezentoval více to, co chci do společnosti přinést a méně už to, jaké výhody a odměny chci ze své pozice pro sebe získat.

Takže prvním nástrojem, který nám pomůže proniknout do Božího království je pokora. A upřímná. Někteří z vás si vzpomenou na postavu Uriáše Heepa (román David Copperfield od Charlese Dickense), jehož úlisná forma pokory se brzy každému člověku přejedla a vedla spíš k odmítnutí a úprku od tohoto člověka.

Myslím, že třeba apoštol Pavel věděl, co znamená pravá pokora. Vzpomínám si, že napsal: „Ne že bych již dosáhl, aneb již dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i dostihnouti mohl.“ Filipským 3:12 Je to taková zvláštní kombinace nízkého o sobě smýšlení a plné důvěry spojené s nadějí, že budu moci dosáhnout kýženého cíle. Když vytrvám a nepolevím. Přesně v duchu zmíněného slova apoštola Pavla, které dále pokračuje: „snažně běžím, zda bych i dostihnouti mohl, načež uchvácen jsem od Krista Ježíše.“

Jinými slovy: Mohl bych se třeba rozkrájet, ale nakonec bez pomoci Pána Ježíše ničeho nedosáhnu. Můžete namítnout, že člověk dosáhne spousty věcí. Ale k čemu mu to nakonec je? A jak mu to pomůže v tom, aby pronikl do Božího království? Toť otázka!

Zmínka o druhém nástroji, který nám pomůže proniknout do Božího království, je uvozen další otázkou nebo spíš prosbou. Už jsem ji zlehka zmínil. Matka Jakuba a Jana totiž řekla: „Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království.“

Můžeme tuto prosbu chápat jako troufalost nebo jako projev touhy být Pánu Ježíši co nejblíž. Však se také ostatním učedníkům vůbec nelíbila. Jak na ni reagoval Pán Ježíš? Nakonec řekl: „… kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“

Takže tím druhým nástrojem je služba. Však také s pokorou úzce souvisí. Vždyť co by to bylo za pokoru, kdyby nebyla provázena činy? V té souvislosti mi hned vytane příklad, který dal Mistr svým učedníkům, když jim umyl nohy. Však jim to také hned vysvětlil: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ Jan 13:14 A v tom širším slova smyslu: Také vy si máte navzájem sloužit.

Takže výsledkem našeho uvažování je dobrý prostředek k proniknutí do Božího království. A tím je pokorná služba. Ne tedy všem na očích. Ne tedy k získání obdivu. Ale kvůli otevřeným dveřím do Božího království. A to přeji nám všem: Abychom vešli otevřenými dveřmi do Boží zahrady, kde spočineme v Boží náruči. Amen.