Jak přistupovat k duchovním darům?

Zaujal mě kontrast mezi výzvou na začátku této kapitoly: „… usilujte o duchovní dary …“ a pozdějším hodnocením korintských: „ … když tak horlivě usilujete o duchovní dary …“ Proto se domnívám, že úsilí o duchovní dary ..... .

1 Korintským 14:1-5,12,31-33,39-40

... korintským nechybělo.

Neodpustím si přitom povzdech: „Jak vzácný sbor!“ Co bych za to dal, kdyby v mém nitru a také v nitru mých sester a bratří bylo toto úsilí. Kdyby tak někdo prohlásil podobně jako apoštol Pavel: „Když tak horlivě usilujete o duchovní dary …“

O co tedy apoštolu Pavlovi šlo? Povzbuzení k horlivosti to nebylo. Šlo mu o užitek. Možná, že bych mohl použít také slovo zisk. Tady by mohli byznysmeni zavětřit. Není právě zisk cílem jejich každé myšlenky a kroku?

Uvědomil jsem si, že také Pán Ježíš mluvil o užitku – zisku. A to v podobenství o rozsévači: „A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.“ Matouš 13:8

Cíl je tedy velmi podobný. Jiná je však oblast, ve které zisk vzniká a jiné jsou také prostředky. Oblast je jasná. Jak odpověděl Pán Ježíš Pilátovi: „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; …“ Jan 18:36 Boží království je v duchovní oblasti. A tam je také skryta záložna, do které se veškerý zisk ukládá. Díky tomu je zde uložené bohatství v naprostém bezpečí – žádný zloděj do Božího království totiž nepronikne.

Ale jaké jsou prostředky pro dosažení takového duchovního zisku? Můžeme podobně jako učedníci na Genezaretském jezeru pádlovat ze všech sil, ale loď sboru nebo církve se nikam nepohne. Marek 6:48

Jakými prostředky se tedy pohneme dál? Podobnými, které použil Pán Ježíš, když přišel po moři, vstoupil na loď a bouře se uklidnila. Marek 6:51

Už jsem to před časem zmiňoval. Dříve mi příprava kázání trvala několik sobot. Až do okamžiku, když jsem na přípravu dvou kázání měl jen dvě soboty. V této nouzi jsem se zeptal Hospodina: „To jsem zvědav, jak tohle, Pane, vyřešíš?“ A vyřešil to. Dal svému služebníku duchovní dar. Potom příprava kázání trvala pár hodin, místo dnů.

Odvážím se tvrdit, že podobný dar pro službu sboru nebo církvi má Hospodin připravený pro každého z nás. Nevěříte? Co slyší apoštol Tomáš? „vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Jan 20:27 Prostě vyzkoušej to na vlastní kůži. Není totiž nic lepšího než osobní zkušenost. Buď to funguje nebo ne. Stisknout tlačítko vypínače a rozsvítit světlo dokáže každý. A přitom nemusí mít zrovna elektrotechnické vzdělání a rozumět tomu, jak je to možné. Podstatné je, že před tím byla tma a teď je světlo.

Možná, že vám to připadá příliš jednoduché na to, aby to fungovalo. Třeba si myslíte, že musíte nejprve získat teologické vzdělání. Nebo si něco před tím přečíst. Ale apoštolové byli vybráni třeba mezi rybáři. A co jim Pán Ježíš řekl, když je opouštěl: „Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, …“ Jan 16:13

Takže o teologickém vzdělání to není. O čem to tedy je? Stačí opravdu jen pouhé úsilí?

Pro získání duchovních darů zřejmě ano. Ale pro zisk? Přitom mám na mysli zisk pro celou společnost. Protože nejde jen o naše sestry a bratry, ale také o naše hosty.

Apoštol Pavel to viděl naprosto jasně: „Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.“ Nemyslel si, že znakem duchovní kvality je naprostá živelnost. Duchovní dar není určen k tomu, aby nás ovládl. Je tomu právě naopak. Duchovní dar je nástroj.

Moc se mi v té souvislosti líbí příměr jednoho kazatele: „Když dostaneš duchovní dar, je to podobné tomu, jako když přesedneš z koloběžky na kolo.“ Kolo je podstatně rychlejší, ale něco mají oba nástroje společné. Člověk je musí řídit. Pokud se vám někdy vymkly řídítka z rukou, tak víte, jak to potom dopadlo.

Takže pokud chceme být opravdovým přínosem pro společnost a přinášet bohatý zisk, nezbude nám nic jiného, než se naučit s duchovními dary pracovat jako s nástroji. Protože jak napsal apoštol Pavel: „Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.“

Proto zakončím výzvou apoštola Pavla: „Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.“ Amen