Jak poznat pravdu sám o sobě?
Žalmy 96:10-13 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.
Musím se přiznat, že když ta poslední hláška někdy během rozhovoru padla, tak se mi v kapse vždy otevíral pověstný nůž. Vnitřně jsem s tím nesouhlasil a měl jsem za to, že přece pravda je jen jedna!
A také proto mě dnes oslovilo žalmistovo tvrzení, že „Hospodin bude soudit … národy podle své pravdy.“ To, že se každý drží svého přesvědčení a prohlašuje ho za svou pravdu, není nic nového pod sluncem. Z úst současných politiků dnes a denně zaznívá, že obvinění proti nim vznesená, nejsou pravdivá. A divák sledující taková prohlášení opravdu neví, kdo má skutečně pravdu?
Proto si každý může říkat co chce a prohlašovat to za svoji pravdu. Ale všechno má svůj konec. I politická prohlášení. Nic netrvá věčně. Nakonec každý, i ten nejmocnější, stane před spravedlivým soudem. A tady, jak víme díky žalmistovi, bude platit jiná pravda. Ta Hospodinova.
Možná, že nám to připadá jako příliš dlouho. Proč musíme čekat, až každý ukončí svůj život tady na zemi, aby vyšla pravda najevo? Nemohla by vyjít najevo už teď?
Jednou tomu tak bude. Vyjde najevo pravda o všech a najednou. Teď však na to není ještě ta správná chvíle. Zatím vychází pravda najevo individuálně – člověk za člověkem se dozví pravdu sám o sobě. Už nebude muset lhát sám sobě, protože všechny věci budou naprosto jasné a na první pohled viditelné.
V této chvíli je tedy mnohem zajímavější otázka, jaká je ta Boží pravda? Protože právě podle ní bude člověk jednou posuzován. Nestálo by za to tuto Boží pravdu porovnat s tou mojí, s tou naší a zjistit, co si o nás myslí Hospodin a porovnat to pak s tím, co si o sobě myslíme my sami?
Jaká je tedy ta zmiňovaná Hospodinova pravda? Co si o nás myslí Pán Bůh sám? A pokud si vezmeme jako průvodce slovo z první kapitoly bible, tak jakým jsme obrazem svého Stvořitele?
První věcí, která mě přitom napadá je, že usilovně hledáme svou vlastní pravdu. Je nám v podstatě jedno, jaký názor mají naši bližní. A nezajímá nás, jaký pohled má na to sám Hospodin. Pokračujeme tak po cestě, na kterou vykročili Adam s Evou, když pojedli ovoce ze stromu vědění dobrého a zlého.
Takové hledání je samozřejmě nesmírně zajímavé. A pokud přitom padneme na něco nového, tak jsme na to náležitě pyšní. Ale co když se naše celoživotní poznání pravdy bude lišit od té zmiňované Boží pravdy? Co nám to po našem odchodu z tohoto světa bude platné? Vždyť naše skutky nebude Pán Bůh posuzovat podle našeho poznání, ale jak jsme četli: „podle své pravdy.“
Žít ze dne na den v oblasti poznání pravdy se nakonec rozhodně nevyplatí. Naše vlastní pravda nebude mít ve srovnání s tou Hospodinovou žádnou váhu. A nebude to jen vlivem práva silnějšího, ale také právem znalejšího a samozřejmě také právem Tvůrce celého světa a tím i každého z nás.
Druhou věcí je otázka, zda můžeme poznat tu Boží pravdu? Nenechal si ji Pán Bůh sám pro sebe, aby nás pak po konci našeho života zaskočil svojí pravdou?
Rozhodně ne. Vždyť Pán Ježíš jasně řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8:32) A komu to říkal? Nebyli to právě lidé znalí Starého zákona? Nebyli to ti, kteří usilovali najít a poznat pravdu o Stvořiteli světa? Přitom si vytvářeli bublinu své vlastní pravdy, ve které si spokojeně žili. A to až do chvíle, kdy přišel Boží Syn a prozradil jim, že z Božího hlediska žijí ve lži a nutně tedy potřebují poznat pravdu. A tentokrát tu Hospodinovu. Právě tu, podle které budou nakonec posuzováni.
Obávám se, že vytváření bublin ze své pravdy je každému člověku vlastní. Každý z nás tedy potřebuje se čas od času ocitnout v situaci, ve které se jasně ukáže, že ta naše pravda neplatí a že tedy jsme až dosud žili z Božího hlediska ve lži.
Právě v takovém okamžiku člověku zazáří okamžik poznání Boží pravdy. Otázka je, co toto náhlé světlo s člověkem udělá. Apoštol Petr potom, co kohout zakokrhal, začal plakat. Jidáš se po takovém rozjasnění pravdy oběsil. Ale například správce všech pokladů královny etiopské královny se nechal pokřtít (Skutky apoštolské 8:27) a celník Zacheus se rozhodl vrátit čtyřnásobně vše, o co lidi ošidil (Lukáš 19:8).
Okamžik poznání pravdy. Pravdy o sobě, o druhých, ale také o životě – o věcech podstatných, za které stojí vykrvácet a věcech podružných, na které je možné zapomenout. Jak může k takovému okamžiku prozření dojít? Protože kdo by nechtěl uvidět světlo na konci temného tunelu?
Upřímně si myslím, že toto poznání je pro každého z nás již připravené. Protože právě získání nebo darování této znalosti má v plánu náš Stvořitel. On sám chce, aby jeho stvoření poznalo pravdu v celé její šíři, kterou je schopno unést. Nemusíme tedy tolik přemýšlet o tom, jak pravdu dlouhým úsilím získat.
Proto stačí udělat jen jednu věc. Obrátit se na toho, kdo má právě tu pravdu, podle které nakonec budeme všichni posuzováni. A jak se má člověk obrátit? Nemusíme nikam daleko cestovat. V bibli čteme: „Blízko tebe je slovo …“ (Římanům 10:8) A dovolím si napsat, že když je blízko slovo víry, je blízko i vlastník a dárce tohoto slova - této pravdy. Stačí tedy ve své mysli požádat o tento dar – o dar pravdy o sobě, ale také o Pánu Bohu samotném.
Měli bychom být při této prosbě upřímní. Protože pak to nebude dlouho trvat a tu Boží pravdu poznáme. A to bych přál každému z nás. Amen.
Pavel Král
Kdo za nás ponese břímě?
Vzpomínám si na situaci, jak jsem se odtáhl od bratra, který se ocitl v nemilosti kazatele sboru a potom i staršovstva. Jak jsem s ním později nechtěl mít nic společného.
Pavel Král
Proč duše úzkostně sténá?
„Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?“ Tato otázka se několikrát opakuje a spolu s ní mi zní píseň Káji Řežábka inspirovaná těmito žalmy. Je totiž možné, že někdy svůj stav připisujeme depresi.
Pavel Král
Jak změnit svůj úděl?
„Až Hospodin změní úděl svého lidu, ...“ Možná vás ihned napadne otázka: „A kdy to bude?“ Tak se mohl ptát žalmista, když musel utíkat před nepřítelem. A nebyl to vnější nepřítel, ale patřil mezi jeho blízké. Tak se mohou ptát ...
Pavel Král
Kde vzít moudrost, když ji potřebujeme nejvíc?
Četl jsem knihu Jób už několikrát, ale teprve dnes jsem si všiml jeho úvahy o moudrosti. Jak přitom souzní se slovy krále Šalomouna o počátku moudrosti, kterým je bázeň před Hospodinem!
Pavel Král
Jak obrátit zármutek a beznaděj v radost a veselí?
Je to velmi známý příběh. Ale já se na něj vždycky těším. A to zejména pro tu změnu k lepšímu. V šestnáctém verši osmé kapitoly jsme četli: „Židům vzešlo světlo a radost, veselí a pocta.“ To všechno bylo ještě podtrženo tím, ...
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
