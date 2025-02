Jak poznat myšlenku, která stojí opravdu za to?

„Bůh dal Šalomounovi … takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře.“ Prostě množství Šalomounových myšlenek se nedalo ani spočítat. Podobný obrat byl použit také o počtu Izraelců. Hospodin vyslovil zaslíbení a také ...

1 Královská 5:9-14

... jich bylo jako zrnek písku.

Když o tom přemýšlím, tak si uvědomuji, že právě to bych si nyní přál nejvíc. Mít hojnost myšlenek od Pána Boha. A právě ty bych vám potom sděloval prostřednictvím tohoto blogu.

Myšlenky se sice v mé mysli objevují. Ale které z nich jsou skutečně od Hospodina? Které z nich stojí za to, abych je napsal?

Test pro pravdivost proroctví známe. Proroctví od Hospodina a tedy pravdivé je to, které se stane. Ale co myšlenka? Máme také test pro myšlenky? Znovu se tedy zeptám: Jak máme poznat, že ta která myšlenka přichází od Hospodina?

Apoštol Pavel napsal: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ Filipským 4:8

Čili testem pro myšlenky je jejich pravdivost, čestnost, spravedlivost, čistota a jsou-li hodné lásky, mají-li dobrou pověst, považují-li se za cnost a sklízejí-li pochvalu.

Nejsou to příliš vysoké laťky? To opravdu nemůžeme přemýšlet o ničem jiném, co by nesplňovalo alespoň jedno z těchto kritérií?

Obávám se, že se občas neubráníme a dáme prostor ve své mysli něčemu zcela jinému. Nevím jak vy, ale když si to uvědomím, tak z toho nemám radost. A přitom některá taková myšlenka ulpí v mém nitru tak pevně, jako by měla na sobě lepidlo. Ne a ne se jí zbavit.

A tak co kdybych se jí vůbec nezbavoval? Co by se vlastně stalo? Vždyť to, co se děje uvnitř mé mysli vlastně nikomu neubližuje. Tak o co jde?

Jsou tu minimálně dvě osoby, které to zasáhne bezprostředně a řada dalších, kterých se to dotkne později.

První osobou jsem já sám. Každá myšlenka v mém nitru také toto nitro ovlivňuje. Tvaruje ho. Moje osobnost se mění podle obsahu této myšlenky. A tak se stává mojí součástí.

Druhou osobou je Hospodin. Jeho Duch je přítomen v mém nitru. A když dám prostor nějaké myšlence, je přitom v první řadě. Buď se z ní raduje nebo je z ní smutný. A my víme, že pokud budeme Ducha svatého delší dobu zarmucovat, tak z našeho nitra nakonec odejde. Jako z nitra krále Saula.

Navíc pokud se taková myšlenka zahnízdí v našem nitru a promění nás ke svému obrazu, nutně to později zasáhne i naše nejbližší okolí. Naši rodinu a naše přátele. Působí to jako vir nebo baktérie. A tak naše blízké postavíme před podobné rozhodnutí, jako Ducha svatého. Nakonec i oni se od nás mohou z bezpečnostních důvodů začít oddělovat.

Ovšem nic takového nemusí nastat, pokud budeme dodržovat duchovní hygienu. Prostě své myšlenky udržíme na uzdě. A pokud se nám stane, že své nitro otevřeme něčemu, co neprojde oněmi kritérii, tak zavoláme o pomoc. A kam? Žalmista to hezky vyjádřil: „Pomoc má jest od Hospodina, Stvořitele nebe i země.“ Žalmy 121:2

Ještě důležitější však je, aby naše očištěná mysl nezůstala prázdná. Víme jak dopadl dům, který zůstal prázdný. Přišlo tam něco ještě horšího, než tam bylo před úklidem.

A znovu jsem u kritérií, která jsem již zmínil: „Přemýšlejte o tom, co je pravdivé.“ Jsme obklopeni nepřeberným množstvím informací. Jak z nich vybrat ty, které jsou pravdivé? Jak poznat pravdu? Jak rozpoznat hoaxy, manipulace nebo pomluvy? Jak potom zcela jinak zní v této souvislosti slovo Pána Ježíš: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Kdopak z nás by nechtěl jasnozřivě rozpoznávat, která zpráva je skutečně pravdivá? Já sám jsem uvěřil jedné falešné zprávě, když byla uveřejněna na webu, který má dobrou pověst. Ale to se zrovna někomu podařilo hacknout tento web a vložil tam falešnou informaci.

Proto nám přicházejí na pomoc ostatní kritéria, která zmínil apoštol Pavel. Je tato myšlenka nebo zpráva laskavá? Je čestná, spravedlivá, čistá, dobro pověstná, cnostná nebo chvály hodná? Pokud ano, tak je také pravdivá a je hodná naší pozornosti. Potom opravdu stojí za to dát jí prostor ve své mysli.

Tak dnes znovu vidíme, jak lze Boží slovo použít i v moderní době. Okolnosti se změnily. Komunikační prostředky se vyvíjejí tak rychle, že to ani nestačím sledovat. Natož abych si je mohl všechny koupit a užívat je.

Ale něco se nezměnilo. Pořád tu zůstává myšlenka. Stále je tu naše nitro. A samozřejmě tu zůstává i Hospodin. Tato trojice. Trojice, která nás může nejvíc ovlivnit. A to nejen nás samotné, ale také naši vlastní budoucnost. A ovšem též naše blízké. Vzpomeňte na Šalomouna. Všichni okolní králové měly užitek z jeho myšlenek – včetně královny ze Sáby.

Je tedy na nás, jak se rozhodneme. Jak přistoupíme k myšlenkám, které se neustále objevují v naší mysli. Dáme prostor všemu, co nás napadne? Nebo si začneme s Boží pomocí vybírat jen to, co opravdu stojí za to. To co nám, Duchu svatému i našim blízkým nakonec přinese radost? Rozhodněme se správně. Amen.