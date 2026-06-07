Jak porozumět Božímu slovu?
Matouš 24:32-39
Nevím, jestli vás již oslovila misie pocházející z Číny, která právě tento verš používá jako důkaz svého falešného evangelia o falešném mesiáši – ženě. Jeden můj známý právě této argumentaci podlehl.
Jak tedy rozpoznat, že se zmiňovaný druhý příchod blíží a přitom nepodlehnout matoucím falešným výkladům evangelia?
Náš text z Matoušova evangelia začíná: „Od fíkovníku si vezměte poučení …“ Není to tedy jednoznačné kritérium. Je to o poučení, které nás vede k přemýšlení. Podobně i v knize Zjevení jsme povzbuzeni: „… blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.“ (Zjevení Janovo 1:3)
Není však slyšet jako slyšet. To už jsme se dozvěděli z úst Pána Ježíše. „Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou.“ (Matouš 13:13)
A velmi známé podobenství o rozsévači hovoří o srdcích, která nejsou připravena slyšet a která naopak jsou. (Matouš 13:3-8)
Jak tedy slyšet Boží slovo správným způsobem a jak o něm stejně správným způsobem uvažovat, aby člověk potom rozpoznal to, co se nezadržitelně blíží. Aby si slovy Pána Ježíše „vzal od fíkovníku poučení?“
Možná na to přijdeme, když budeme přemýšlet o lidech, kteří neslyšeli Boží slovo správným způsobem. Takže po nich sklouzlo jako po hladkém betonu. A jako v kontrastu se podíváme na lidi, kteří naopak slyšeli Boží slovo dobrým způsobem, takže nakonec byli zachráněni. Protože o to nakonec každému člověku jde – aby byl v tíživé situaci zachráněn. Nebo ne?
Co tedy víme o zákonících a farizejích? Třeba to, že nakládají na druhé břemena, kterých se sami ani nedotknou. Navíc mají rádi přední místa a slyší o sobě samou chválu. Komu z nás by se to nelíbilo? Ovšem problém vznikne tehdy, když lidé začli po nějakém čase více chválit někoho jiného. Tu se ve farizejích všechno zatmělo. Probudila se v nich závist. A začali Pánu Ježíši házet klacky pod nohy. Nebo se o to aspoň snažili.
V takové situaci pochopitelně pokud zaslechli Boží slovo z úst Pána Ježíše, tak pro ně bylo jen další ranou do jejich ztvrdlého srdce. Nechci tvrdit, že nakonec nemohlo proniknout až dovnitř. Nikodém je živým důkazem toho, že i farizeus mohl nakonec správně slyšet, přemýšlet a být zachráněn. Ale značná část farizeů takovou milost nedostala.
Co si z toho tedy můžeme vzít pro sebe? Jak se ochránit před „kvasem farizeů a zákoníků,“ jak před tím varoval Pán Ježíš své učedníky? (Matouš 16:6)
Možná, že tajemství je skryto ve verši, který mluví o lpění na životě. Na životě, který si člověk oblíbil a nerad by o něj přišel. (Matouš 16:24-26) Protože na jiném místě je přece řečeno, že „dělník je hoden své mzdy.“ (Matouš 10:10 ) Je tedy správné, když je dobrá práce oceněna, člověk je po zásluze odměněn a tedy i pochválen. Ale podstatné je, zda se odměna a sláva s tím spojená stane nezbytnou potřebou člověka. Už se bez ní neobejde. Začne na ní lpět. Není ochoten se jí vzdát. A právě v takové chvíli se stává překážkou k tomu, aby člověk dobře a srozumitelně slyšel Boží slovo.
Takže jsme si pověděli o tom, co brání našemu sluchu, aby přijal Boží slovo. Ale co naopak pomůže našemu sluchu? Co podpoří srozumitelnost a zakořenění Božího slova v našem srdci?
Abychom na to přišli, pojďme se podívat na ty biblické postavy, které právě tohle prožívali a jsou tedy pro nás dobrým příkladem.
Jako první mě napadá Noe. Co o něm bible píše? Už jeho jméno je úžasné – znamená Odpočinutí. (Genesis 5:29) Pak „Noe našel u Hospodina milost“ (Genesis 6:8) A proč? Protože: „Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.“
První věc, kterou určitě nepřehlédnete: Noe měl charakter. Měl dobrou pověst – jednal správně. To je první předpoklad k tomu, aby potom také dobře slyšel Boží slovo.
Ovšem další věta tomu všemu dává korunu: „Noe chodil s Bohem.“ A myslím, že právě tohle bylo, je a bude rozhodující. Chození s Bohem. Jestliže s někým chodím, no tak mu také pozorně naslouchám. Takže kdo jiný by mohl lépe slyšet Boží slovo něž ten, kdo stojí vedle Hospodina? Kdo s ním tráví svůj čas. Kdo si na něj čas udělá. Protože jinak člověk žádný čas nemá. To všichni jistě dobře známe z vlastní každodenní zkušenosti.
Takže jak tedy slyšet Boží slovo správným způsobem? No tak, že přestaneme lpět na zdejším způsobu života a na všem, co přináší. A díky tomu budeme svobodní a tak připraveni k docela jinému vztahu. Vztahu k Bohu. Díky tomuto blízkému vztahu pak snadněji porozumíme Božímu slovu.
Možná, že někoho teď napadne otázka: A co nám to vlastně přinese? Přinese nám to rozpoznání blížícího se zlého času. A nejen to. Protože díky naši připravenosti, nás konec času nezaskočí. Nedopadneme jako pět družiček, kterým došel olej a pak zůstali stát za zavřenými dveřmi. (Matouš 25:1-13)
Oč lepší na tom byl věrný služebník, který při příchodu svého Pána zaslechl: „To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.“ (Matouš 25:21 ) Amen.
Pavel Král
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