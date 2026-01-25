Jak obrátit zármutek a beznaděj v radost a veselí?
... že jim před tím hrozilo vyhlazení.
Ester 4:16-17
Ester 8:15-17
Ester 9:29 a 31
Věřím tomu, že každý z nás čas od času prochází něčím podobným. Takovým údolím stínu smrti, pokud mohu použít obrat ze Žalmu dvacátého třetího. Ne vždy jde přitom člověku o život. Může to být v uvozovkách jen písemka nebo zkouška ve škole. Ale může to být stupňující se tlak v zaměstnání nebo ve vlastní firmě. Zrovna tento víkend na mě něco podobného dolehlo jako těžká deka.
A tak někdy Hospodin dovolí, abychom skutečně procházeli situací, kdy nám nebo našim blízkým jde o život. Přitom se cítíme naprosto bezmocní, protože sami pro ně nemůžeme nic udělat. A přesně takhle se zřejmě cítila královna Ester. Na začátku byla naprosto bezradná a zoufalá. Ale díky svému ochránci Mordokajovi se nakonec vzchopila.
Nejprve požádala o pomoc: „Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne.“ A sama se svými dívkami udělala totéž. Ale co to vlastně všichni udělali? Obrátili se k Hospodinu. V tom okamžiku se ještě nic viditelného nestalo. Ale já se domnívám, že právě v té chvíli došlo k zásadnímu obratu v celé té záležitosti. Protože platí slova žalmu třicátého sedmého: „Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.“ Žalmy 37:5
Ester spolu s Mordokajem a ostatními židy doslova uvalila to, co je tížilo, na Hospodina. Člověk může v takové situaci lomit rukama nebo nadávat. Ale to, jak všichni víme, mu vůbec nepomůže. V takových pocitech a nejen pocitech bezmocnosti pomůže jediné. Pomůže následovat příkladu královny Ester a přenést tíhu a odpovědnost za výsledek životního zápasu na Hospodina.
Pán Bůh pak jednal zcela nepozorovaně. Ester a Mordokaj ani netušili, co Haman přichystal. Rozumím tomu tak, že i bezesná noc krále Achašveróše a nápad předčítat Knihu letopisů přišel od Pána Boha. A tak druhého dne místo aby Haman nechal Mordokaje pověsit, tak mu z příkazu krále provolával slávu.
To byl první obrat od hrozného k radostnému. Vidím to jako takový příslib nebo prvotinu, která měla za úkol povzbudit a dát naději v lidsky bezvýchodné situaci. Protože, jak víme, královské slovo jednou vydané, se nemůže vzít zpátky. Přesto tomu rozumím tak, že tato první radost od Hospodina měla pomalu převálcovat všechny obavy z budoucnosti poznamenané neblahým královským příkazem.
Druhý obrat pak nastal po prosbě královny Ester. Jako balzám na otevřenou ránu zní králova předchozí slova: „Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti vyhověno.“ A pak následuje poprava nepřítele Hamana a jeho majetek je darován Ester.
Tím je odstraněna příčina té hrůzy, ale pořád zůstává následek – královy dopisy už zřejmě dorazily ke svým cílům. A proto nezbývá Ester nic jiného, než aby znovu: „padla mu k nohám a s pláčem ho prosila o milost, aby odvrátil pohromu, chystanou Agagovcem Hamanem, a to, co zamýšlel proti židům.“
Všimněte si, že tentokrát Ester neváhá. Nevymlouvá se na nebezpečí spojené s nevyžádaným přístupem ke králi. Prostě jde a udělá to, co je třeba. Opět musím připomenout známou pravdu, že služebník roste během úkolů. To platilo v případě Mojžíše a platí to i v případě Ester. A odvážím se říci, že to platí i o každém z nás.
Možná, že sice víme to, co bychom měli udělat, abychom odvrátili blížící se pohromu. Ale nemáme na to dost odvahy. Pak musíme sáhnout ke stejným prosbám, jako Ester. Když to skutečně uděláme, tak předpokládám, že v dalším podobném jednání už nebudeme váhat. Bude pro nás naprosto přirozené udělat to, co je nezbytné. Stejně tomu bylo i u Ester.
Pokročme však dále ke třetímu obratu. Vrátit královské dopisy nejde, ale jde napsat dopisy nové. Mordokaj dostal plnou moc a tak napsal, že: „Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu svých životů, …“ A pak kromě toho v ten den D: „Nikdo před nimi neobstál, neboť strach z nich padl na všechny národy.“
Kde se ten strach asi vzal? Nebyla to právě ruka Hospodinova, která padla na všechny národy a tento strach způsobila? Ten, kdo naklání srdce králů, naklání také srdce národů.
A když se podíváme na konec příběhu, tak vidíme velkou radost. Druhý den po dnu D nastal klid: „Ten den učinili dnem radostného hodování.“ Myslím, že to je naprosto přirozené. Pokud člověku odlehne velká starost, tak ho zcela přirozeně naplní velká radost.
Navíc královna Ester díky této zkušenosti získala i velkou moudrost. Proto ukládá, aby si všichni židé připomínali tento den radosti. A nejen den radosti, ale nařídila také: „zachovávat jejich posty a nářky.“
Domnívám se, že obě části – posty s nářkem a radost s veselím patří k sobě jako dvě strany jedné mince. Copak i Pán Ježíš nezaslibuje svým učedníkům, že jejich „zármutek se promění v radost?“ (Jan 16:20)
Co si můžeme vzít z dnešního uvažování o královně Ester? Pokud procházíme těžkou situací, začněme obratem. Obratem k Hospodinu, který právě na takový obrat čeká a přitom tají dech, jestli to opravdu uděláme. Pak seberme rozhodnost a udatnost a udělejme to, co je nezbytné a co také zvládneme s Boží pomocí. Pak už nám nezbude nic jiného, než důvěřovat Hospodinu.
A kdyby tu byla královna Ester, tak by nás jistě každého povzbudila: Nebojte se. Když Hospodin pomohl nám, tím spíše pomůže také vám. Vždyť vás všechny miluje a nikdy se vás nevzdá. Chce totiž obrátit váš zármutek a beznaděj v radost a veselí. Amen.
Pavel Král
