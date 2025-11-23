Jak neztratit odvahu
... uvedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim přísežně slíbil, a já budu s tebou.“
Deuteronomium 31:1-8,16,23
Proč myslíte, že to oba udělali? Copak to Jozue potřeboval? Vzpomeňte na jeho statečnost, kdy spolu s Kálebem přesvědčovali Izrael, aby se nebál vstoupit do země zaslíbené. Bylo snad nyní před Jozuem něco jiného než před tím?
Ano. Před Jozuem bylo něco hodně jiného než při prvním pokusu vstoupit do země zaslíbené. Zatím, jak víme, se vždy jednalo o informace nebo o službu Mojžíšovi. Když šlo o rozhodnutí nebo rozhovor s Hospodinem, na který si nikdo z Izraele sám netroufal, vždy tu byl Mojžíš. Mojžíš, na kterém ležela celá tíha všech zásadních rozhodnutí. Ale také všech provinění celého národa. Vždyť kdo jiný s Hospodinem bojoval o život svých blízkých, než právě on.
A byl za to opěvován? Právě naopak. Když se objevila nějaká nesnáz – nedostatek vody nebo jídla – vždy tu byl po ruce Mojžíš, aby se na něj snesla všechna nelibost jeho blízkých. Vždyť kdo jiný může za všechny naše potíže!? Může za to ten, kdo nás vede a nikdo jiný. My jsme samozřejmě bez viny. A na Hospodina si nikdo netroufal.
Ale když se vrátíme k Jozuovi. Kdo jiný by o všech útocích věděl více, než právě pobočník Mojžíše – věrný Jozue. Kdo jiný by věděl více o tom, jak těžké je nést odpovědnost za každý den celého národa než ten, kdo byl Mojžíšovi stále na blízku.
Proto měl Jozue velmi dobrou představu o tom, co znamená a jakou zátěž mu přinese Boží rozhodnutí: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty uvedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim přísežně slíbil, a já budu s tebou.“
Umím si představit, co Jozue při těchto slovech prožíval. Již dvakrát jsem totiž vstupoval do služby, která znamenala podobnou odpovědnost. A teď bych měl s Boží pomocí vstoupit do třetí. Přitom za sebou nemám stejnou zkušenost jako Jozue – nestál jsem svému předchůdci po boku, ale mám bujnou představivost, takže tak trochu chápu, co se na mne vlastně hrne.
Proto tím více rozumím potřebě povzbudit. Právě kvůli tomu zaznívá povzbuzení dvakrát. Jak Mojžíš tak Hospodin chápou, co Jozue prožívá. Věřím, že si Mojžíš zavzpomínal, jak odmítal vstoupit do této služby. Hospodine, pošli si někoho jiného. Tak nějak to bylo. A Hospodin? Vždyť vidí každému až do žaludku. Ještě obava nepřijde na mysl a Hospodin již o ní ví. Jak by tedy nemohl rozumět tomu, co Jozue prožíval?
Obavy ze vstupu do služby jsou tedy něco naprosto přirozeného – normálního. Důležité je, co s nimi uděláme. Necháme se povzbudit? Uvěříme Hospodinu, že skutečně platí jeho slib: „já budu s tebou?“
Je to velmi podobné příběhu apoštola Petra s Ježíšem na moři. Petr na pokyn svého Mistra vstupuje na hladinu moře a kráčí po něm. Během prvních kroků plně důvěřuje Božímu slovu, ve kterém je skryta i moc k takovému zázraku. Ale za chvíli se nechá zastrašit rozbouřeným mořem, ve své mysli opouští zaslíbení a začíná tonout.
Podobným procesem může projít i každý z nás. Nestačí totiž jen uvěřit, projít otevřenými dveřmi a vykročit na cestu, kterou pro nás Hospodin připravil. Protože podél cesty na nás sem tam vybafne nějaký strašák. Nějaká nesnáz. Nějaký problém. Nějaký nepřítel. A bude zcela na nás, jak zareagujeme.
Vzpomeňme, jak reagoval Pán Ježíš během pokušení na poušti. Ten zlý na něj útočil prostřednictvím jeho objektivní potřeby a nakonec i nesprávným použitím Božího slova. Jak lstivé! A jaká byla obrana? Boží Syn vždy reagoval návratem ke svému Otci. K Jeho Slovu, k Jeho zaslíbením a k Jeho moci. Prostě nepřestal se spoléhat na toho, kdo ho na tuto cestu vyslal. Věřil, že se o něj dokáže postarat. Že ho dokáže ochránit. Že s Jeho pomocí dokáže porazit ty nepřátele, kteří jsou k tomu určeni.
A tak na základě dvojnásobného povzbuzení: „buď rozhodný a udatný“ a na základě příkladného boje Pána Ježíše se odvážím projít dveřmi a vstoupit na cestu, kterou přede mnou Hospodin klade. A to samé bych doporučil také všem vám, kteří prožíváte něco podobného. A nemusí to být nic velkého. Prostě jen další část naší pozemské cesty. Nechme se tedy povzbudit do dalšího týdne a spoléhejme na toho, který nás má rád. Amen.
Pavel Král
