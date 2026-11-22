Jak na zlomové situace?
... velitele.“ (2 Paralipomenon 21:4) Atalje proto muselo připadat, že právě tak se to má dělat. Zajistit, aby během své vlády neměla konkurenci.
2 Paralipomenon 22:10-12
2 Paralipomenon 23:1-3
Naštěstí Hospodin dal Jóšabatě odvahu a touhu zachránit nejmladšího synovce. Přitom měla vlastního syna Zekarjáše (2 Paralipomenon 24:20). O to větší riziko znamenalo ukrývání královského syna před jeho babičkou.
Ale toto úsilí bylo korunováno úspěchem. Sedmým rokem po těch drastických událostech se rozhodl kněz Jójada jednat. Vyvedl Jóaše na světlo a s pomocí významných lidí a celé chrámové stráže prohlásil svého svěřence za nového judského krále.
Pokud bychom četli bibli dále, zjistili bychom, že po celou doby života kněze Jójady byl Jóaš věrný Hospodinu. Jójada žil dlouho. „Když umíral, bylo mu sto třicet let.“ (2 Paralipomenon 24:15) Přesto přišla chvíle, kdy se král Jóaš musel postavit na vlastní nohy, jak se říká. Dosud byl pod vlivem svého ochránce a ten mu jako kněz radil dobře. Zapamatoval si král něco z toho? Pomůže mu to v dalších samostatných rozhodnutích?
Tak mi to připadá podobné, jako když dospějí děti. Když se odstěhují nebo ožení či vdají. Potom už nemají za zády své rodiče. Nikdo jim už neříká: Tohle nesmíš. Zároveň s tím ale také nad nimi nikdo nedrží ochrannou ruku a nebrání jim, aby se spálili. Už nesou odpovědnost sami za svá rozhodnutí a za své činy. Druhou stranou svobody je totiž odpovědnost.
Jak tedy dopadl král Jóaš? Judští velmožové okamžitě zavětřili a zřejmě si řekli: Právě teď máme příležitost. Dosud byl král pod vlivem kněze Jójady a tak jednal podle vůle Hospodina. Pokusme se ho nyní přemluvit, aby odpadl od Hospodina a bude pak jednat podle naší vůle.
A tak se také stalo. Alespoň to můžeme usuzovat podle toho, co pak král udělal. „Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit posvátným kůlům a modlářským stvůrám.“ (2 Paralipomenon 24:18)
Hospodin se je snažil vrátit zpátky a tak jim poslal své slovo skrze Zekarjáše, syna kněze Jójady a jeho ženy Jóšabaty, ale na králův příkaz ho ukamenovali. Král se tak sám připravil o poslední možnost záchrany.
Přemýšlím o tom, co se to stalo s Jóašem? Vždyť byl tak věrný! Jak pečoval o Boží dům, aby ho dal do původního stavu. (2 Paralipomenon 24:13) Proč se takový dobrý běh přerušil? Jak se to zlomilo? To měla na něho takový vliv smrt blízkého člověka?
Asi to tak bylo. Předpokládám, že Jóaše smrt jeho ochránce hluboce zasáhla. A v takovém případě je člověk přístupný a otevřený. Jeho srdce je vnímavější a snadněji přijme nové myšlenky a vydá se novým směrem.
Hospodin o tom ví. Vždyť člověka stvořil. Ví jak člověk reaguje na zlomové situace v životě. Jenomže to ví také nepřítel. Takže se mermomocí snaží využít každou takovou příležitost k tomu, aby člověka přetáhl na svou stranu. Snaží se přitom změnit směr jeho cesty za každou cenu. A používá si k tomu důvěryhodné osoby. Jako třeba v případě krále Jóaše judské velmože. Ti by přece měli znát to, co je správné a dobré pro krále i pro národ.
Když se podívám do svého života, tak si uvědomím, jak často jsem na konci svého zaměstnaneckého života přicházel o práci. Asi tak posledních 20 let v průměru jedenkrát do roka. Kdo jste to zažili, tak víte, že to není nic příjemného. Vím o člověku, který se utápěl v sebelítosti a ani se nesnažil získat nové zaměstnání. Byl doma a jen se litoval. Také jsem tak mohl dopadnout. Sebelítost je mi hodně blízká. Ale nestalo se to. Po každém takovém pádu jsem se zvednul a dříve nebo později mi Hospodin novou práci přichystal.
Znovu se tedy ptám. Co se to s člověkem stává, když Hospodin dovolí, aby ho potkalo něco tak silného, že to otřese se základy jeho života? A my už víme, že se může stát něco zlého. Jako v případě krále Jóaše. Ale může se stát také něco dobrého? A pokud ano, tak jak toho dosáhnout? Jak má člověk správně zareagovat na takový zlomový okamžik?
Vzpomenete si na nějakou takovou reakci biblické postavy, která měla dobrý konec? Mě jedna taková biblická postava včera na mysli vytanula. Král David. I když se musím přiznat, že je to trochu složitější situace. Vždyť kdo by smrt prvorozeného syna označil jako dobrý konec. Už asi víte, na jaký příběh mířím. David potom, co jeho prvorozený syn s Uriášovou ženou onemocněl, „hledal Boha a tvrdě se postil, pak šel domů a ležel přes noc na zemi.“ (2 Samuelova 12:16)
To je ta správná reakce, kterou jsem měl na mysli. Člověka může zlomová situace pohroužit do sebe, může ho vést k projevům hněvu. Ale může ho také přivést k Hospodinu.
Možná, že nám to připadá příliš jednoduché? Nebo příliš známé? Počkejme si však na chvíli, až něco takového budeme prožívat. Použijeme to, co tak dobře známe? Uděláme to, co máme udělat? Nebo na všechno zapomeneme a pustíme se jinými cestami? Třeba proto, že ta stará cesta nás přivedla až sem, kdy se všechno láme a rozpadá před našimi očima.
Chtěl bych proto zakončit důraznou výzvou. Buďme připraveni na zlomové situace. Nezahoďme v nich všechno to, co jsme se v pokojné době naučili. Pamatujme, že Hospodinova ruka není na žádný problém krátká. Amen
Pavel Král
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