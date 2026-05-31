I ty Brute?
Tedy slovy knihy Kazatel. „Nic nového pod sluncem.“ (Kazatel 1:9)
Zacharjáš 14:12-19
Uvědomil jsem si, že pro podobné příklady nemusím chodit nijak daleko. Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce. Rusko ničí Ukrajinu, když řadu let tvořili společný stát. Naše politická scéna je plná rozbrojů a odhalených skandálů. A co spory uvnitř našich rodin nebo mezi manželi? Slovy mě neznámého filosofa: „život je boj.“ (Herbert Spencer: život je a zůstane boj)
Kde se vzalo to soupeření? Kde se vzal ten boj? Copak není možné prožít svůj čas tady na zemi v klidu a míru?
Ještě bych dokázal pochopit obranu země, kde mám své kořeny. Ale boj uvnitř této země? Neměli bychom všichni táhnout za jeden provaz?
Pokud bychom pátrali v proroctví Zachariáše, tak bychom na to přišli. Dočetli bychom se totiž, že: „Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval „Vlídnost“ a druhou jsem nazval „Pouto“ a pásl jsem ovce.“ Pak to ovšem pokračuje. „Vzal jsem svou hůl Vlídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy.“ A o něco dále: „Pak jsem zlomil druhou hůl, Pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem.“
Takže už víme, kde se vzalo to soupeření – Hospodin zlomil hůl Pouto. Už je nic nevázalo. Už spolu neměli nic společného. Byli jako cizí. Vzájemné odcizení. To bude zřejmě prapříčina všech sporů. Protože proč bych útočil na někoho, se kterým toho mám tolik společného? Se kterým si rozumím. A o kterého se v čas nouze opírám.
Pak už zbývá jen zjistit, proč Hospodin zlomil onu hůl Pouto?
Na začátku jedenácté kapitoly proroctví Zachariáše bychom se dočetli: Toto praví Hospodin, můj Bůh: „Pas ovce určené k zabití. Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepykají; kdo je prodávají, říkají: »Požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil«; a žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu.“
Teď mi v souvislosti s biblickým textem vytanula na mysli jedna scéna ze známé pohádky Tři veteráni. Trpaslíci účtují s veterány a přitom říkají: Dali jsme vám kamarádíčkové dary, dary jsme vám kamarádíčkové dali. A proč jsme vám dali dary? Inu, abyste měli radost! Vy jste je ale zneužili a teď ještě chcete skrze ně bojovat mezi sebou. Nezbývá nám nic jiného, než vám dary zase vzít.
Podobně i lidé na zemi dostali zem i vše, co je na ní, jako dar. Měli přitom úkol: Naplnit tuto zemi a ovládnout ji. Ovšem co se to s námi se všemi stalo? Jak využíváme příležitost, kterou jsme dostali?
Je tomu podobně jako s těmi služebníky, kteří dostali hřivny. Dva z nich použili hřivny k investicím, a přišli k velkému zisku. Poslední z nich hřivnu zakopal, takže zůstala zcela bez užitku. Ovšem my své hřivny často používáme proti svým blízkým. Nejde nám ani tak o vlastní obohacení jako o to, abychom připravili druhé o tu trochu pokoje, který zatím mají.
Jak zvrácené přitom je: „Ti … kdo je prodávají (rozuměj ovce určené na porážku), říkají: »Požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil«; …“
Slyšeli jsme o středověkém heslu: Ohněm a mečem. A lidé si přitom mysleli, že slouží Bohu. Víme o křižáckých válkách. A v současné době? Nevykřikují atentátníci, že: Bůh to chce? A nenechávají se totalitní vládci vidět během bohoslužby, jak přijímají požehnání z rukou kněží, aby vyslali své vojáky k ničení svého souseda?
Jak smutné! Jak bezvýchodné! Oč horší bude zřejmě situace, kdy se podle proroctví vrhne Juda na město, které leží uprostřed jeho území! Jakoby si vrážel dýku do vlastního srdce.
A co k tomu říká Hospodin? Nejprve jsme již četli toto: „Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu.“ Jinými slovy: Ať teda vykonají to, k čemu se rozhodli. Já jim v tom nebudu bránit. Musí zřejmě padnout na úplné dno, aby pochopili, co jim to vlastně přinese.
Ovšem naštěstí tím proroctví nekončí. O něco dále bychom se dočetli: „V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování.“
Nový začátek. Nový začátek pro Judu i celý Izrael. A v polovině Zachariášova proroctví je také slíben nový začátek pro ostatní národy a tedy i pro nás: „V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: »Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“ (Zacharjáš 8:23)
S námi je také Bůh. Nebo ne? Pokud ne, co bychom mohli udělat pro to, aby s námi byl? Ti nejmocnější lidé na zemi se o to snaží. Vidíme to v přímém televizním přenosu. Takže to asi stojí za to. Co myslíte?
Pokud mi dáte za pravdu, tak neváhejte. Vykročte k někomu, o němž víte, že je s ním Hospodin. A zeptejte se ho, co máte udělat, aby ten Hospodin byl také s vámi. Amen.
Pavel Král
Jaký je Hospodin? Žárlivý nebo shovívavý?
V prvních dvou verších jsme se dozvěděli o dvou stránkách Hospodina. V prvním verši jsme četli: „Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel.“ A ve druhém: „Hospodin je shovívavý a velkorysý, ...“ Tak jaký je tedy Hospodin? Žárlivý nebo ...
Pavel Král
Naše zem je vyprahlá. Kdo ji dokáže svlažit?
„... připrav se na setkání se svým Bohem!“ To je výzva!? Kdyby zazněla dnes, jak bychom zareagovali? Záleželo by zřejmě na tom, kdo by takovou výzvu pronesl. Jestli bychom tomu člověku důvěřovali. A zda se jeho předchozí ...
Pavel Král
Ani pošlapání pravdy nezachrání nepřítele od porážky
„Pravdu srazil na zem ...“ Hned mi vytanulo na mysli hodnocení Samuele, které si často připomínám: „Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil aby některé z jeho slov padlo na zem.“ (1 Samuelova 3:19) A tady jsme četli ...
Pavel Král
Kdo nám dnes pomůže?
Před časem jsem přemýšlel o tom, kam se poděla sláva Egypta. Jak se země faraónů, pyramid a sfing dostal do stavu, v jakém je? Kam se to vytratil? Kdysi tak významný stát plný velkolepých projektů a schopnosti výbojů daleko ...
Pavel Král
Kde se berou zlé věci i dobro?
Když jsem si přečetl: „Ať nastaví tvář tomu, kdo ho bije,“ hned jsem si vzpomněl na výzvu z kázání na hoře: „ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář.“ (Matouš 5:39)
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Hradecký kraj plánuje investovat do rozvoje muzea a galerie v Náchodě 254 mil.Kč
Hradecký kraj plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě....
V Osečné na Liberecku havaroval cyklista bez helmy, zraněním podlehl
Policie v Libereckém kraji vyšetřuje okolnosti nehody cyklisty, která se stala v sobotu odpoledne v...
Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy
Mistrovství světa v hokeji 2026 v neděli končí. Zbývá totiž odehrát zápas o třetí místo a finále....
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je na svém konci. Zbývá totiž odehrát jen dva poslední...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 294
- Celková karma 3,60
- Průměrná čtenost 121x