Hospodin rozšlape naše nepravosti

„Lide můj, co jsem ti udělal?“ To říká Hospodin ústy proroka Micheáše. Jakoby říkal: „Čím jsem ti ublížil, že se ke mně tak chováš?

Micheáš 6:1-5

Micheáš 7:18-20

V tomto prostém souvětí: „Lide můj, co jsem ti udělal?“, je skryto malé tajemství. Hospodin nerozumí svému lidu. Ten, který tento lid stvořil, povolal ho z Egypta a uvedl do země zaslíbené, nechápe, co se to vlastně s Božím lidem stalo?

A tak sobě i svému lidu klade otázku: „Co jsem ti provedl, lide můj, že se ode mě odvracíš. Že hledáš pomoc všude jinde, než u mne samotného? Zklamal jsem tě? Podvedl jsem tě? Dal jsem ti zaslíbení, které jsem později nesplnil? Co ještě bych měl udělat, abys mi nepřestal důvěřovat. Abys mě následoval a jednal podle mých rad.

A já vztahuji tyto otázky i sám na sebe. Přitom povzbuzuji také každého z vás: Vztáhněme tyto otázky sami na sebe. Co nám Hospodin udělal, že se od něho odvracíme? Že hledáme pomoc všude jinde, než u něj. Copak nás někdy podvedl? Copak nám něco zaslíbil a pak od toho později ustoupil? Nebylo to právě naopak? Totiž že nás častokrát překvapil a dal nám něco, co jsme nikdy neočekávali, protože jsem si to ani neuměli představit?

Mně se to určitě stalo. Vzpomínám si, jak jsem obrazně řečeno stál za výlohou a mlsně pozoroval zákusky. A tu poslal Hospodin svého služebníka, mého bratra, aby mi podal pozvánku nejen na kávu se zákuskem, ale přímo na celou hostinu. A ta hostina trvala dva dlouhé roky. Takže na konci těch dvou let jsem byl tak sytý všech zážitků, že jsem se ještě rád vrátil do svého obyčejného života za sklem výlohy.

Možná že by se někdo z vás chtěl s námi podělit o podobnou zkušenost. Zkušenost, kdy Hospodin nejen naplnil dlouholeté přání, ale doslova překonal jeho představivost. Přesně v duchu biblického slova: „… co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 1 Korintským 2:9 Najde někdo z vás tu odvahu?

Smutné je, že přes tuto zkušenost Boží lid občas upadne do osidel pokušení. A tak vyvolá údiv na Boží tváři. Až nakonec Hospodin mimoděk prohlásí: „Lide můj, co jsem ti udělal?“ Co potom? Dá se ještě něco v takové situaci udělat?

Co by mohl udělat člověk, který nedokáže prodloužit ani svůj vlas na hlavě? Žalmista Micheáš to vyjádřil slovy: „Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“ Micheáš 6:7

Něco přece jen člověk udělat může. Zase sáhneme do pokladů skrytých v Micheášově proroctví: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ Micheáš 6:8

Tak toho na člověka nezbylo moc. Jen tři věci. Zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem. Co z těchto tří věcí je pro nás asi to nejtěžší?

Zachovávat právo. Já bych chtěl, aby především druzí lidé se vůči mně chovali podle práva. Hlavně když mi moji zákazníci mají zaplatit. Jak bych si přál, abych jim proplacení faktury nemusel připomínat. Vždyť sám svoje faktury proplácím obratem. Takže zachovávat právo by mi šlo.

Co druhá věc: Milovat milosrdenství? V pátek ve zprávách proběhla zpráva, jak jsou Češi ochotní přispívat druhým, kteří jsou v nouzi. Pokud si to dobře pamatuji, tak v rámci sbírek Češi přispěli několik miliard korun během roku 2024. Přitom lidé přispěli zhruba dvakrát více než firmy. Ale je tu ještě jedna forma pomoci a to přímou účastí. Ne svými penězi, ale svými rukami a svými slovy. Prostě Češi jako moderní Samaritáni. A touto formou dobrovolně odpracovaných hodin Češi přispěli zhruba 37 miliard korun. Takže toto by nám také šlo.

Ale co to poslední: Pokorně chodit se svým Bohem. Tady se asi láme chleba. Možná, že někteří z nás mohou prohlásit, že s Pánem Bohem chodí. Jsou s ním. Komunikují s ním. Ale pokorně? Vždyť i farizejové hovořili s Pánem Ježíšem, ale většině z nich to nebylo moc platné.

Takže pokud někde selhávám, tak je to pokora. A to zvláště, když mi Hospodin žehná, takže se mi opravdu daří více než dobře. Právě tehdy těžce zápasím s pokušením pýchy. Jak snadno mi proběhne myslí: To jsi opravdu borec, Pavle. A toho všeho jsi dosáhl vlastním přičiněním, vlastníma rukama. Možná, že něčím vzdáleně podobným prochází občas každý z nás. A možná, že si vzpomeneme, že něčím takovým prošel i babylónský král Nebúkadnesar. A víte, jak vzápětí dopadl!

Chtěl jsem tím jen říci, že i naše snahy mají své meze. Vždy se nám může stát, že narazíme na pokušení, na kterém si vylámeme zuby. A co potom? Máme ještě naději na záchranu a návrat k Hospodinu?

O způsobu, jak se zachránit opět píše prorok Micheáš: „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, …“

Hospodin „rozšlape naše nepravosti.“ Tento obraz se mi moc líbí. Přímo vidím, jak hradba, která vyrostla díky mému hříchu mezi mnou a Hospodinem, se pod botami Hospodina bortí, rozpadá na kusy, až nakonec se to díky neustále dupajícíma Hospodinovými botami rozpadá na prach. A tento prach nám nezůstane na očích, ale Hospodin je hodí do mořských hlubin. Ani zrnko z něho nebude vidět.

Není to krásná představa? Můžeme znovu vykročit na cestu a ani zrnko našich předešlých provinění nám nekazí výhled. Překážka byla odstraněna. Byla rozdupána na prach. A my můžeme s lehkým srdcem vykročit ruku v ruce se svým Bohem. A tentokrát se srdcem plným pokory. Ať je to pravda v našich životech. Amen.