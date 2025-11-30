Horlivost jak má být!

Kdo to byl vlastně Otníel? Čím si zasloužil, že „Na něm spočinul duch Hospodinův ….?“ To bychom se museli spolu vrátit do knihy Jozue.

Soudců 3:5-11

Káleb, starší bratr Otníele, tehdy stál před branami města Kirjat-sefer (Město knihy) a prohlásil: „Kdo porazí Kirjat-sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu.“ A kdo myslíte, že to město dobyl? Jak asi tušíte, tak právě náš budoucí soudce Otníel.

Mám tedy za to, že právě tento projev Otníelovi horlivosti Hospodina tak zaujal, že si tohoto muže později vybral za prvního soudce Izraele. A nebylo to jen proto, že jeho bratrem byl Káleb. Bylo to především proto, že Otníel jednal tak jak jednal.

Vzpomínám si na dva příklady horlivosti, které nalezneme v bibli. První z nich se týká Pinchase: To byl syn Eleazara, syna kněze Árona. Třetí generace v kněžské a zároveň levítské rodiny. Mám na mysli situaci, kdy si jeden Izraelec přivedl Midjánku do svého stanu. Když to náš Pinchas spatřil, vzal do ruky oštěp a probodl je oba. Tím zastavil pohromu mezi Izraelci. (Numeri 25:6-8)

Tato horlivost neutekla Mojžíšově pozornosti. Takže když dostal od Hospodina poslední úkol před svou smrtí: „Vykonáš za syny Izraele pomstu na Midjáncích …,“ posílá s 12 tisíci bojovníky také Pinchase. (Numeri 31:2)

Pro druhý příklad horlivosti sáhneme do Nového zákona. Ale před tím si připomeneme desátý verš ze žalmu 69 a to v kralické verzi: „Proto že horlivost domu tvého snědla mne …“ Tato myšlenka se pak vrací v Janově evangeliu: „I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno jest: Horlivost domu tvého snědla mne. (Jan 2:17)

O kom pak to mluví oba texty? Jistě vás napadne, že o Pánu Ježíši Kristu. Kdo jiný by byl horlivější ve svých úkolech, než právě Boží Syn. Jaký lepší příklad by kdokoli z nás mohl dostat? A jak později napsal apoštol Pavel: „Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. (Židům 12:4) Protože právě na to nakonec díky horlivosti našeho Pána došlo.

Ve světle našeho textu u připomenutých příkladů přemýšlím o svém jednání. Jsem horlivý? Hned mi přitom vytane jeden povzdech Božího Syna: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ (Zjevení Janovo 3:15-16)

Takže stačí být alespoň studený. Snad bych mohl použít slovo duchovně mrtvý nebo dokonce nepřátelský. Takový alespoň byl novozákonní Saul z Tarsu před tím, než ho Pán Ježíš zastavil.

Chci tím říci, že Hospodin zpozorní, pokud se probudíme ze své letargie a začneme jednat. Nemusíme vždy jednat moudře. Dovolím si říci, že nemusíme ani jednat ve shodě s Boží vůlí. Ale přestaneme klimbat nebo se utápět v sebelítosti, a zkusíme něco udělat. Něco, co se nám už dlouho nabízí nebo nám to přijde naproti v jeden okamžik. A pak bychom neměli váhat a pustit se do toho.

V té souvislosti se mi moc líbí to, co řekl Samuel pro změnu tomu starozákonnímu Saulovi: „Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou.“ (1 Samuelova 10:7) Jinými slovy: Buď připraven. Něco pro tebe Hospodin přichystal. A jako by dodával: Až se to stane, tak prokaž svoji horlivost.

Prokaž svoji horlivost. To je opak letargie. To je opak lenosti. To je opak hesla: „Mouchy snězte si mě.“

Musím se přiznat, že mám velkou obavu, abych něco nepokazil. Abych tím někomu nedal do ruky hůl, kterou by mě pak obrazně řečeno mlátil po hlavě.

Je to tak. Pokud se budeme řídit heslem, že „Kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ tak samozřejmě nic nepokazíme. Ale také nevzbudíme Hospodinovu pozornost. A tak přijdeme o nejlepší věci ve svém životě. O takové to víno výborné, o kterém zpíval Sváťa Karásek ve Svatbě v Káni.

Touha po vlastní horlivosti mě provází po značnou část mého života. Někdy v mém čtyřicátém roku života jsem se rozhodl opustit pohodlný život a vydal jsem se podobně jako Abram na cestu plnou očekávání. Očekávání na to, abych slovy Samuele „učinil, co se mé ruce naskytne.“ A že se toho naskytlo opravdu hodně!

Takže jak se rozhodneme? Zůstaneme dál těmi pecivály, kteří příslovečně nevystrčí ani nos z domu? Nebo se zvedneme. Oprášíme svou duchovní výzbroj. Zaklekneme do startovních bloků, abychom mohli vyrazit na cestu, kde pak „učiníme, co se naší ruce naskytne?“ Přál bych nám, abychom neváhali a probudili svoji horlivost. Ta Boží příležitost k našemu dílu je již připravena. Amen.

Autor: Pavel Král | neděle 30.11.2025 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

