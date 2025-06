Co vzbudí naše emoce?

„Což nám nevypráví samá podobenství?“ Tak lidé reagovali na Izajáše, když vyřizoval Hospodinovo slovo. Jakoby přitom říkali: Kdo tomu má rozumět? Nemohl by nám to říci víc po lopatě? Otázka je, zda skutečně nerozuměli. Nebo ...

Ezechiel 21:1-5

Ezechiel 24:15-24

... se jim jen slova nelíbila a tak jenom dělali, jako že nerozumí. Tak se sice Božímu slovu přímo nevzepřeli, ale výsledek byl stejný. Steklo po nich jako voda po kameni.

Ať už to bylo jakkoli, vše nasvědčuje tomu, že je Hospodin vzal za slovo. A začal přemýšlet o tom, jak názorněji podat své slovo. To, že člověk nejlépe vnímá emocemi, je stará známá věc. Rozhodně to není objev současné doby. Takže otázka zní: Jak nejvíce zapůsobit na emoce člověka? Které místo v jeho nitru je nejcitlivější?

My, jako lidé, bychom zřejmě museli udělat rozsáhlý průzkum nebo psychologické testy. Ale Pán Bůh? Vždyť člověka vytvořil. V jeho rukou vznikla struktura, orgány i vnější design. Kde by byl Michelangelův David, kdyby před tím Hospodin nevytvořil člověka jako vzor? Proto také Pán Bůh dobře věděl o emocích a věděl, jak se jich co nejcitelněji dotknout.

Co jsme to četli v této souvislosti ve dvacáté čtvrté kapitole proroka Ezechiele? „Lidský synu, hle, já ti náhlou ranou vezmu žádost tvých očí, …“ A ve dvacátém pátém verši téže kapitoly bychom se dočetli: „Zdali jim v ten den nevezmu jejich záštitu, jejich veselí a ozdobu, žádost jejich očí a to, k čemu tíhne jejich duše, …“

Takže žádost očí, to, k čemu tíhne duše. Právě když přijdeme o to, k čemu jsme přilnuli. O to, co je zdrojem našeho veselí a čím se chlubíme. Právě taková ztráta nejvíce zasáhne naše emoce.

V případě proroka Ezechiele to byla jeho žena. Jak to prorok popsal? „Ráno jsem o tom mluvil k lidu a večer mi zemřela žena.“ Umíte si to představit? Ráno byste mluvili s tím, kdo je vám blízký a večer by tu už nebyl?

Podobně to mělo dopadnout i s izraelským domem: „Zdali jim v ten den nevezmu … jejich syny a dcery?“ Opět platí: Rodiče nejvíce lnou ke svým dětem. A teď by o ně měli přijít?

Nepřipomíná vám to něco? Kdy propustil farao izraelský lid z Egypta? Když zemřeli všichni prvorození – když rodiče přišli o své první syny.

Není to příliš tvrdé? Copak nemohl Hospodin oslovit svého služebníka a svůj lid jiným způsobem? Copak se nemohl dotknout nitra, srdce, emocí člověka citlivěji? Copak byla nutná taková ztráta?

Opět ve mně zaznívá asociace s Božím jednáním v případě jeho prvorozeného Syna. Copak Boží Syn musel zemřít na kříži? Copak neexistovala jiná lidštější cesta k tomu, aby byl člověk zachráněn před druhou smrtí?

V případě Božího Syna se s tím asi srovnáme. Ale proč by se měla podobná ztráta týkat také nás? Proč by věrný Boží služebník měl přijít o to, k čemu tíhne jeho duše? Proč by měl přijít o žádost svých očí? Copak žalmista nezaslibuje: „Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.“ Žalmy 37:4

Pokud se podíváme na příběh Ezechiele a jeho lidu, tak vidíme, že Pán Bůh to před tím zkoušel mnoha jinými způsoby. Skrze Ezechiele a ostatní proroky poslal tolik svých slov. Tolik varování. Tolik výzev. A nic to s Božím lidem neudělalo. Zůstal chladný a odmítavý. A jak už jsem řekl i minule: Co měl v takovém případě Pán Bůh dělat?

Pokud zklamou všechny ostatní prostředky, nezbývá než sáhnout k tomu, co zabolí. Co zasáhne naše emoce na nejcitlivějším místě. Protože jedině tehdy získá Hospodin naši plnou pozornost. Naše nitro bude zorané a tak bude připravené přijmout slovo, které dosud odmítalo.

Pokud bychom si mohli vybrat, tak bychom si asi raději zvolili Boží toleranci a nečinnost. Chtěli bychom zřejmě žít v takovém bezzásahovém území, v duchovní rezervaci, kde je vše ponecháno svému osudu. Otázka je, jak dlouho by se nám v takovém prostředí líbilo? Nikdo by nám do ničeho nemluvil. Nikdo by z vnějšku nezasahoval do našeho života. Ale také by nám nikdo z vnějšku nepomohl, kdybychom si nevěděli rady.

Nevím jak vy, ale já bych v takovém prostředí žít nechtěl. Neumím si totiž představit život, ve kterém bych se nemohl spolehnout na Boží pomoc. Po letech zkušeností vím, že ta pravice na konci mého ramene toho moc nedokáže. Proto se raději dávám všanc Božím rozhodnutím. I za tu cenu, že čas od času budou zasaženy moje emoce. Protože jistota v Boží pomoc a záchranu mi prostě stojí za to. Amen.