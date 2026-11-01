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Co nám přinesou naše rozhodnutí?

Pavel Král
Tak vidíme, že ani moudrost nebo mocné činy nemusí stačit k tomu, aby člověk skutečně žil dobře. Co je platné člověku, když ví, co má udělat, ale neudělá to? Co je platné člověku, když má mimořádné schopnosti, ale nechá se ....

k překročení Božího pokynu? Tak mi to připomíná známe biblické slovo: „Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.“ (1 Samuelova 15:22)

1 Královská 11:1-6

1 Královská 13:1-6,19-22

Vzpomínám si, jak jsem se v mládí chystal něco udělat a přitom jsem dobře věděl, že to dělat nemám. Přesto jsem si vyžádal od Boha znamení s tím, že když se naplní, tak nebudu pokračovat ve svém úsilí. Znamení opravdu přišlo, ale mě to od úmyslu neodvrátilo. Co mohl v mém případě ještě Hospodin udělat, aby mi pomohl se zachovat správně? Co může v dnešní době ještě udělat Hospodin, abychom my lidé žili dobře?

Nemáme sice takovou moudrost, jako měl Šalomoun. Nebyla totiž žádná oblast tehdejších znalostí, do které by Šalomoun nepronikl. Věděl si rady v každé situaci. Víme přece o tom, jak vyřešil spor dvou žen o jedno živé dítě. Ale! Je něco naprosto jiného vědět, jak se věci mají. Vědět, co je správné. A něco jiného skutečně správně jednat. Protože i moudrost je pouhý nástroj. Stejné schopnosti můžete použít k dobrém i ke zlému. Moudrost za to, čím se zabýváme, nemůže. Je neutrální. Jen nám pomůže v tom, co se rozhodneme udělat.

Dnes bychom podobným způsobem mohli posuzovat AI. Jak víme i ta je v rukou zločinců velmi nebezpečná. Ale v rukou lékařů zachraňuje lidské životy. Ano, právě na tom záleží: V jakých rukou je ten který nástroj. Co se ten který člověk rozhodne udělat. K čemu se rozhodne, že moudrost nebo AI použije.

A co mocné činy? Člověk, který je schopen mimořádných činů. Není ten těmito schopnostmi přímo předurčen k tomu, aby jednal správně? Muž Boží nejprve vysloví proroctví, které rozzlobí krále Jarobeáma. Potom uzdravuje královu ruku. Nakonec se dle proroctví roztrhne oltář. Jak by takový muž mohl chybovat?

A přesto. Nechá se obelstít a pojí chléb tam, kde by neměl. Asi měl už opravdu hlad a žízeň. Tak si své jednání zdůvodnil – lež mu přišla vhod. Podobně jako Adam: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ (Genesis 3:12) Když něco příliš chceme, nic nám nezbrání v tom, abychom se to pokusili získat.

Co nám tedy pomůže, abychom žili správně? Moudrost je jistě dobrá. Mocné činy jsou skvělé. Ale jak vidíme, tak nestačí. Kdo nám pomůže použít tyto dobré nástroje tak, abychom v životě obstáli?

Rozumím tomu tak, že jde o správné rozhodnutí. A to se děje v naší mysli. Jak se tedy rozhodnout správně? A proč bychom se měli rozhodnout dobře? Co nám to přinese? Nebo o co přijdeme, když se správně nerozhodneme?

V případě Šalomouna to byla ztráta deseti kmenů izraelských. V případě proroka to byl jeho život. Jsou to dostatečné důvody? Nejsme sice na jejich místě. Ale naše rozhodnutí ovlivní to, co budeme v následující době prožívat. A kdo z nás by nechtěl prožívat dobro? Kdo by se nechtěl radovat?

A právě to je naším motivem k dobrým rozhodnutím. Protože jak by nás mohla k dobrým věcem přivést špatná nebo dokonce zlá rozhodnutí – to je protimluv.

Pojďme tedy usilovat o dobro v našich příštích rozhodnutích. Možná, že dobrý výsledek nepřijde hned. David, Šalomounův otec, na něj musel čekat řadu let. Ale nakonec to stálo za to. Jeho rozhodnutí pak měla vliv i na život jeho potomků. Co bychom si mi sami mohli přát více? Aby naše dobrá rozhodnutí přinesla dobré věci nejen nám samým, ale také našim dalším pokolením. Amen

Autor: Pavel Král | neděle 1.11.2026 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Jsem křesťan a bible je pro mne čím dál tím více vzácnější knihou. V poslední době ji opakovaně čtu od začátku až do konce a pokaždé díky Bohu objevím něco nového, co mě osloví. A právě to předkládám čtenářům tohoto blogu. Více o bibli zde: https://bible-kde-jsi.webnode.cz/

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