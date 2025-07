Co nám dělá radost?

Vidíte ten kontrast? Na jedné straně jsme četli: „Lidským synům vyschl zdroj veselí.“ A na straně druhé: „Jásejte, synové Sijónu, radujte se z Hospodina, svého Boha, …“

Jóel 1:1-5,10-12

Jóel 2:18-23

Okamžitě mi naskočila novozákonní paralela: „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.“ Matouš 6:20

A teď bych mohl skončit. Vždyť kdo z nás nezná toto pravidlo? Komu by uniklo, že všechny krásně věci na této zemi podléhají zkáze. A naopak přece věříme, že cokoli uložíme v nebi, tak se s tím jednou setkáme. Ale jednáme skutečně podle tohoto zlatého pravidla?

Jak můžeme vidět z celého Starého Zákona, tak Izraelcům se takto prozíravě jednat nedařilo. Kolikrát sklouzli k věcem na této zemi? Tyto věci se jim pak staly důležitějšími než Ten, kdo jim tyto věci daroval.

Ovšem to je již historie. Ale co my? Jak se nám daří pevně držet onoho zlatého pravidla? Jednáme prozíravě? Nestane se nám, že nám některá věc přeroste přes hlavu, jak se říká?

Já sám bych mohl vyprávět. Vzpomenu si minimálně na dvě drahé věci, které jsem tak moc chtěl získat, že jsem již nic jiného neviděl. Získal jsem je, ale za jakou cenu! Nedostatek a strádání provázelo moji rodinu. Jak se to podobá tomu, co prožívali Izraelci.

Je tedy na dobrých věcech, které nám dělají radost, něco špatného? Podobně bychom se mohli zeptat, jestli je něco špatného na noži, kterým se přece můžeme říznout. Snad mi dáte za pravdu, že na věcech samotných nic špatného není. Jsou zřejmě neutrální. Kvalitu dobra nebo zla získávají podle účelu, ke kterému je použijeme.

Podobně na vínu nebo pivu samotném nic špatného není. Ale pokud se stanou naším ústředním zdrojem radosti? Pokud se z prostředku k obveselení stane její zdroj a původce, je to špatně.

Protože co říká Hospodin ústy proroka Joele? „Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Tak vám nahradím …“ Jóel 2:24-25 „Tak vám nahradím …“ Jinými slovy: To z mé ruky dostanete to, co potřebujete. To, co vás nasytí a co vám udělá radost.

Připadá vám to stejné, jako když člověk prohlašuje, že si přece všechny plodiny vypěstuje vlastní rukou? Podívejte se na poslední roky! Člověk se snaží. Dělá maximum, aby dosáhl úrody. Pak stačí trochu mrazu, trochu krup, trochu větru, trochu mandelinek bramborových a je po úrodě.

Vidím to i ve své profesi. Udělám co nejlepší projektovou dokumentaci, pošlu fakturu a pak jen s nadějí očekávám, jestli mi zákazník skutečně zaplatí. A pokud ne, tak znovu a znovu zjišťuji, jak je vymahatelnost práva obtížná.

Tím jsem chtěl říci, že dnešní téma se týká všech oblastí našeho života – nejen zemědělství.

A co je tím dnešním tématem? Mám za to, že dnešní biblické texty se týkají zdroje radosti. Co nám dělá radost? Jsou to věci? Nebo se spolu s Izraelci radujeme „z Hospodina, svého Boha“?

Pokud se budeme radovat jen z věcí, tak ty jednou pominou a s nimi také jejich radost. Kdežto pokud se budeme radovat z Hospodina, tak nám tato radost zůstane i v takové chvíli, kdy o věci přijdeme. Hospodin nám přece může dát i více než jsme měli před tím. Podívejte se na Jóba. Podívejte se třeba na apoštola Pavla se Silasem. Sedí v hlubokém vězení, nohy v kládě a co dělají? Nadávají, spílají svým věznitelům, vyčítají Hospodinu? Ne. Právě naopak. Modlí se, zpívají a chválí Hospodina. A jak to dopadlo, už asi víte. Právě o to Pánu Bohu jde. Abychom, když máme dostatek, chválili Hospodina. Tak to sdělil skrze proroka Joele: „Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben.“ Jóel 2:26

Připadá nám, že Hospodin jedná podivuhodně? Spoléháme se na to, že Hospodin má dostatek moci k tomu, aby nám věci, o které přijdeme, nahradil i s přídavkem? Nebo pláčeme nad každou ztrátou a vyčítáme to Hospodinu? Naše reakce zřejmě záleží na tom, jak to máme nastavené. Jsou věci jen prostředkem k naší radosti nebo jsou jejím zdrojem, takže když o ně přijdeme, ztrácí se i naše radost? Vždyť právě nám je napsáno: „Stále se radujte,“ 1 Tesalonickým 5:16; Filipským 4:4 A to bych přál všem nám. Amen.