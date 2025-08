Co je silnější než matčina láska?

Dnes mi díky mi díky Googlu došlo, že není Salome jako Salome. Desítky let jsem si totiž myslel, že dcera Herodiady (dle tradice Salome) se po hrůzné události připojila k následovnicím Pána Ježíše, aby ho ze svých nemalých ...

... prostředků podporovala. Ale dnes mě vyhledávač upozornil, že Salome pečující o Mistra a jeho učedníky, byla zřejmě matkou dvou z nich – Jakuba a Jana.

Marek 15:42-47

Marek 16:1-8

Matouš 20:20-23

Na jednom místě se o nich píše jako o synech hromu (Boanerges - Marek 3:17). Takže zřejmě ani jejich matka nebyla žádný introvert a co měla na mysli, to jí také vyklouzlo z jejich úst. Proto nikoho nepřekvapí její žádost, o které jsme četli v Matoušovi.

Chtěla pro své syny to nejlepší. Která matka by to nechtěla? A proto nebrala ohled na ostatní učedníky. Šla si za svými cílem v duchu českého přísloví: „Líná huba holé neštěstí.“ Ale jak víme, tak narazila. Slib dobrého místa v nebi nedostala. Jen sklidila rozmrzelost ostatních.

Ovšem to ji neodradilo. Někdy člověk po zklamání z překažené kariéry zahořkne a se vším praští. Ne tak Salome. Na konci patnácté kapitoly Markova evangelia ji nacházíme u hrobu spolu s dalšími ženami, jak se dívají na ukládání těla Pána Ježíše. Abychom ji za sobotního rozbřesku potkali s oněmi ženami na cestě k témuž hrobu. Ruce obtěžkané vonnými mastmi a hlavy plné starostí: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“

Čím dál tím více si Salome vážím. Také jsem párkrát přišel o naději na zdárně se rozvíjející kariéru. A to jak v zaměstnání nebo i v rámci služeb pro církev. A ne vždy jsem byl schopen se postavit k problému čelem. Hlavně na začátku jsem se snažil utéct z místa neúspěchu co nejrychleji a co nejdál.

Pořád ale člověk utíkat nemůže. Hlavně ne ze svého domova. Proto i v mém případě došlo ke změně. Jako Salome jsem se naučil otřepat a pustit se do úkolů, ke kterým mám otevřené dveře a všichni uvítají moji službu.

„Bůh si opatří.“ (Genesis 22:8) Abramovo heslo mi v takových chvílích zaznívá naplno. Očekávám totiž, že to právě Hospodin nakloní mé bratry a sestry, aby mě požádali o nějakou službu. Službu, kterou třeba nechce nikdo jiný udělat. Službu, ke které jsem díky Pánu Bohu připraven a skrze ni plyne Boží požehnání. Každý si ho pak může nabrat plnými doušky.

Abych se vrátil k Salome. Také opustila svůj domov. Takže podobně jako učedníci by se mohla ptát: Všechno jsem opustila a co za to dostanu? (Matouš 19:27) A věřím, že Pán Ježíš by nenechal takovou otázku bez příznivé odpovědi. A jako bych slyšel: „Salome, dostaneš stokrát víc domů, bratrů a sester, než jsi měla před tím.“

Opustit a přilnout. Tak to slyšíme ohledně muže a ženy. Podobně to mají nastavené i služebníci. Opouští své dosavadní dobré bydlo, aby mohli přilnout k cestě, kterou pro ně připravil jejich Pán. Proč by to dělali? Co za to dostanou? Stojí to za to?

To samozřejmě nemohou vědět předem. Mají zaslíbení. Ale naplní se? Chce to pořádný kus odvahy. Však Pán Ježíš nemaže med kolem úst ani svým učedníkům. „Budou vás tahat před soud a vládce.“ (Matouš 10:18) Takže ani my nebudeme mít život jednoduchý.

Proč se Salome odhodlala opustit svůj domov? Někdo by řekl: „To se jen připojila ke svým synům.“ Je možné, že na začátku tomu tak bylo. Pouto mezi matkou a syny je opravdu silné. Ale jak dlouho by jí to vydrželo? Jak řekl Pán Ježíš při jiné příležitosti: „Lišky mají svá doupata, ale Syn Člověka nemá, kde by hlavu složil.“ (Matouš 8:20)

Upřímně si myslím, že Salome postupně přilnula i k Pánu Ježíši. A tak zapůsobily provazy duchovní lásky, o které píše prorok Ozeáš. (Ozeáš 11:4) Díky nim pak mohla překonat nesnáze, které život na cestě přináší.

Uvědomil jsem si, že trable přicházejí, i když člověk setrvá ve svém bydlišti a nevystrčí nos za humna. Úplně stačí, když se dá k dispozici Pánu Bohu. A potíže si ho najdou sami.

To se pak nedá vydržet bez vnější pomoci. Proto také mnozí odpadají, jak víme z podobenství o rozsévači. Ale dá se to vydržet, pokud se podobně jako Salome nenecháme odradit několika nezdary. Třeba jsme jen špatně pochopili Boží záměr. Ale to neznamená, že s námi Pán Bůh skončil úplně.

Právě naopak. Vždyť víme, že jako dobrý Pastýř nechá 99 ovcí doma a vydá se hledat tu jednu jedinou, která zrovna zabloudila. A hledá ji proto, aby ji přivedl zpět, obvázal její rány a podobně jako marnotratnému synu ji znovu obul, ošatil a navlékl prsten na znamení toho, že prostě stále patří do Boží rodiny. A to platí pro každého z nás, kdo tuto nabídku přijmeme. Amen.