Bude něco po smrti?
... „Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.“
Jan 10:23-39
Pán Ježíš nikomu nemazal med kolem úst. Pokud bylo nezbytné říci pravdu, nebral si servítky. Padni komu padni. Nakonec se všichni včetně učedníků museli rozhodnout. „I vy chcete odejít?“ A Petr odpovídá: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“
Proč tedy někteří reagují vztekem a chápou se kamení? A jiní pod vlivem stejných slov uvěří, vyznávají své hříchy, získávají odpuštění a spolu s ním i vstup do Božího království?
Není to vzděláním nebo společenskou třídou. Během rozhovoru s chrámovou stráží sice zaznívá domněnka: „Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?“ Ale vzápětí se ozval Nikodém, jeden z nich, „Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“ Přitom snad každý z nás si vzpomene na jeho rozhovor s Ježíšem (Jan 3).
Je to tedy v předurčení, ve vzdělání, v rodině, v povaze, v bohatství nebo v nástrahách života? Tak se tedy spolu podívejme na původ dvanácti apoštolů. Byl mezi nimi třeba celník, který pracoval pro okupanty. Víme o rybářích. A nakonec vzdělaný farizej, pronásledovatel začínající církve. V následujícím středověku bychom jistě našli řadu příkladů, kdy uvěřili lidé, do kterých bychom to nikdy neřekli. Za všechny bych připomněl Augustina (Aurelius Augustinus).
V čem to tedy je? V čem se lišil třeba Nikodém od ostatních farizejů? Myslím, že to bylo v touze poznat pravdu. Ostatně to zmiňuje i Ježíš: „Poznáte pravdu a ta vás učiní svobodnými.“
Asi všichni chápeme, že není dobré heslo: „Kam vítr, tam plášť.“ Ale co opačný extrém. Držet se svého pohledu na věc bez ohledu na to, co je skutečně pravda. Tomu jistě rozumí vědci. Kolik jejich postulátů vzalo za své, když vyšla najevo pravdivá skutečnost, která jejich předešlý pohled vyvracela. Viz středověké pohledy na tvar země nebo které těleso je středem soustavy – země nebo slunce.
Ovšem všichni nejsme vědci. Přesto se může stát, že se tak budeme držet svého pohledu na věc, že nebudeme schopni přijmout skutečnou pravdu. Ani když ji budeme mít přímo před očima.
Já to znám. Umím zatuhnout a nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Ani kdybych tím škodil nejen ostatním, ale také sám sobě.
Co tedy brání nám lidem v otevření se pravdě? Co nám brání opustit svůj pohled a připustit, že bychom se mohli celý svůj dosavadní život mýlit?
Je to ztráta jistoty? Přišli bychom o prestiž mezi lidmi? A naopak by nás naplnily obavy z našich příštích dnů a let?
V té souvislosti mi vytanulo Ježíšovo prohlášení: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.“ (Jan 2:19 ) Vyslovil to během obdivu chrámových staveb, ale z komentáře bible víme, že mluvil o svém těle. Mluvil o smrti a vzkříšení.
A to jsou věci, které našemu uvažování o pravdě dávají zcela jiný rozměr. Nejde už jen o střet názorů. Jde o život. O náš další život tady na zemi a život po vzkříšení.
Která část je pro nás důležitější? A je po smrti vzkříšení? Vidíte to? Na těchto otázkách se to láme. Buď připustím, že po smrti bude člověk vzkříšen nebo ne. Jaká je pravda? A stojí za to ji poznat?
Jako křesťan vám jen mohu s plným vědomím dosvědčit, že ano. Věřím tomu, že po smrti bude následovat vzkříšení. Pro mě osobně to pravda je.
Ovšem každý z vás se bude muset rozhodnout sám. Je to vaše rozhodnutí, které vám přinese ovoce. Částečně hned prostřednictvím Božího požehnání a pokoje. Ovšem naplno až překročíte most na druhý břeh. Přeji vám moudrost pro vaše rozhodování. Amen.
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