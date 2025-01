Trumpův budíček probudil i českou vládu. Možná

Donald Trump burcuje technologické americké firmy, aby se probudily, protože je začíná válcovat čínský průmysl. Zdá se, že Trumpův „Budíček!“ dolehl i do naší kotliny a začíná se probouzet i česká vláda.

Na pořadu dne jsou emisní povolenky a zákaz spalovacích motorů.

Dotáhne to vláda Petra Fialy do konce?

Přichází obrat, nebo jen další bouře ve sklenici vody?

Ministr Stanjura na Radě ministrů hospodářství a financí EU otevřel témata zrušení zákazu spalovacích motorů a ustoupení od systému emisních povolenek.

V době, kdy stále bojujeme s vysokými cenami energií a nad tuzemskými (i evropskými) automobilkami se hromadí mračna ekonomické nejistoty, je to konečně rozumný postoj.

Emisní povolenky - daň nebo řešení?

Nikdy jsem moc nechápal, jak emisní povolenky v konečném důsledku zlepší klima. Naprosto rozumím potřebě legislativně regulovat emise škodlivin a dalších negativních jevů podepisujících se na našem životním prostředí.

Emisní povolenky jsou však jen další forma daňové zátěže a způsob, jak odčerpávat peníze od evropských daňových poplatníků. Tento systém pak umožňuje evropským byrokratům přerozdělovat peníze ve velkém tam, oni uznají za vhodné, byť to mnohdy vyvolává oprávněné otázky o účinnosti masivních dotací a jejich spravedlnosti.

Pro představu, emisní povolenky vynesly v roce 2023 napříč Evropskou unií celkem 43,6 miliardy eur (z toho jen 33 miliard eur šlo přímo členským státům na jejich dotační programy).

Zdá se, že tento systém, symbol jedné éry, se chýlí ke konci.

Zákaz spalovacích motorů: náraz do zdi

Je jasné, že zákaz spalovacích motorů se jeví jako snadný a logický krok, když jej pro dorbo světa prosazují lidé zvyklí cestovat v soukromých tryskáčích na nejrůznější ekonomická fóra. Otázka je, jak se s něčím takovým vypořádá evropských dolních 420 milionů obyvatel.

Jsem pro čistější auta. Většina z nás ví, jak vypadá procházka kolem hlavní silnice v ranní špičce a jaký vzduch přitom dýcháme.

Zákaz spalovacích motorů je ovšem řešení připomínající pověstné rozběhnutí se proti zdi. Stačí si připomenout, že automobilový průmysl tvoří více než 10 % českého HDP a přibližně 25 % našeho exportu, což dává práci desetitisícům lidí.

Fialova ODS otáčí kormidlem. Pokolikáté už?

Otočení kormidlem v případě ODS je i za mě určitě dobrý krok. Též mi připadá rozumné, že ministr Stanjura mluví otevření debaty a hledání nových cest, aniž by přitom ochranu životního prostředí shodil ze stolu.

Horší už pak je, že si tento (kolikátý už?) názorový obrat vynutila rostoucí nespokojenost obyvatel a tlak z opozice. Možná k tomu přispělo i zvolení Trumpa do čela USA, které politikům ODS dodalo odvahu a kuráž.

Jen blbec nemění názory

„Jen blbec by neměnil názory,“ jak pronesl kdysi Miloš Zeman. Takže určitě nemá smysl se s Karlem Havlíčkem rozčilovat, že Fialova vláda otočila a vypálila mu rybník.

Přes ten pozitivní obrat se nicméně domnívám, že tímto krokem si Petr Fiala připsal další body ke své nedůvěryhodnosti. Všichni víme, že to byl právě on, kdo obhajoval GreenDeal jako příležitost (když ho před svým nástupem do premiérské funkce naprosto odmítal), stejně jako to byla jeho vláda, která na podzim 2023 schválila tzv. balíček „Fit for 55“, který obsahuje právě rozšíření emisních povolenek a zákaz spalovacích motorů.

Ne-odvaha českého prmiéra

Slovy jiného velikána české politiky bychom mohli říct, že Petr Fiala opět projevil jakousi ne-odvahu. Ve strachu z nadcházejících voleb opět otočil a snaží se zalíbit voličům prchajícím k Motoristům a ANO.

Konzistence a jansá komunikace dělá opravdového lídra. A v tom je problém.

Petr Fiala tento názorový obrat ne-oznámil prostřednictvím svého ministra na Radě ministrů hospodářství a financí EU, místo aby předstoupil před voliče, nastínil závažnost situace, přiznal omyly a jasně deklaroval své rozhodnutí. Prostě se schoval za svého ministra, aby měl možnost toto zásadní rozhodnutí případně korigovat.

Našemu premiérovi přitom unká, že právě teď má příležitost, jak alespoň částečně napravit svou reputaci, byť bude velmi obtížné mu ve volbách uvěřit, že jeho postoje zůstanou konzistentní přinejmenším pro další volební období.