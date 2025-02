Staří ve čtyřiceti? Jak se z lidí v nejlepších letech stávají nepotřební

Počet článků 102

Svět se mění rychleji než kdy dřív. Umělá inteligence, automatizace, demografické změny. Všechno, co jsme považovali za jistotu, se rozpadá a skládá nanovo. Co to pro nás znamená? Jak se v tom zorientovat a nezůstat pozadu?



Jsem sociolog. Nedívám se do křišťálové koule, ale do dat a výzkumů, a hlavně sleduji, jak se změny promítají do naší každodenní reality. Pomáhám firmám pochopit trendy, které hýbou světem, a najít v nich příležitosti - ať už jde o trh práce, komunikaci nebo lepší pracovní prostředí. Školím, konzultuji a hledám odpovědi na otázky, které si teď kladou všichni.



A taky píšu. Tvořím obsah, který má hloubku i tah na branku. Protože slova mají sílu ukázat, co je za rohem, dřív než tam dojdeme.



Spojit se se mnou můžete zde:

www.sociolog.cz

www.kovarikmedia.cz

www.linkedin.com/in/pkovarik